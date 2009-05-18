Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Рубрики

 -Цитатник

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 52062
Комментариев: 388379
Написано: 782604


🌸 «Моя бабушка раньше постоянно пекла его к чаю, а теперь и я пеку»: вкуснейшее домашнее печенье (быстро и недорого)

Понедельник, 26 Июня 2023 г. 13:55 + в цитатник
https://dzen.ru/a/ZJbXlhgB-VwplGkT

1 (700x405, 378Kb)

Знаменитое домашнее печенье! Моя бабушка в детстве часто его пекла к чаю, а сейчас и я радую своих близких. Вкусное и очень нежное, а готовится быстро, из недорогих продуктов. Показываю рецепт.

Продукты:
Яиц – 2 штуки
Сахара – 70 грамм
Растопленного сливочного масла – 150 грамм
Лимонной или апельсиновой кожуры
Соли – щепотку
Муки – 350 грамм
Разрыхлителя – 7 грамм
Грецкого или миндального ореха – 50 грамм
Яичного желтка – 1 штука
Приготовление.
В большую емкость высыпаем сахар, выкладываем натертую на мелкой тёрке лимонную или апельсиновую кожуру, хорошо смешиваем.
 

2 (700x256, 177Kb)

Выливаем растопленного сливочного масла и хорошо смешиваем.

3 (700x296, 167Kb)

Вбиваем по одному яйцу и пкремешиваем.


4 (700x305, 163Kb)

В несколько заходов насыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем, сформировав из массы комок.


5 (700x310, 138Kb)

Раскатываем и вырезаем кружки с помощью любой формочки (либо маленького стаканчика).


6 (700x316, 147Kb)

Перекладываем кружки на противень, застеленный пергаментной бумагой.


7 (700x296, 135Kb)

Смазываем взбитым яичным желтком и делаем линии вилочкой. Сверху украшаем измельченными орешками и ставим в разогретую до а восьмидесяти градусов духовку – на пятнадцать минут.


8 (700x296, 175Kb)

Приятного ваактита!


20 (700x405, 378Kb)

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте