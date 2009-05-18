Знаменитое домашнее печенье! Моя бабушка в детстве часто его пекла к чаю, а сейчас и я радую своих близких. Вкусное и очень нежное, а готовится быстро, из недорогих продуктов. Показываю рецепт.

Продукты:

Яиц – 2 штуки

Сахара – 70 грамм

Растопленного сливочного масла – 150 грамм

Лимонной или апельсиновой кожуры

Соли – щепотку

Муки – 350 грамм

Разрыхлителя – 7 грамм

Грецкого или миндального ореха – 50 грамм

Яичного желтка – 1 штука

Приготовление.

В большую емкость высыпаем сахар, выкладываем натертую на мелкой тёрке лимонную или апельсиновую кожуру, хорошо смешиваем.

Выливаем растопленного сливочного масла и хорошо смешиваем.

Вбиваем по одному яйцу и пкремешиваем.





В несколько заходов насыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем, сформировав из массы комок.





Раскатываем и вырезаем кружки с помощью любой формочки (либо маленького стаканчика).





Перекладываем кружки на противень, застеленный пергаментной бумагой.





Смазываем взбитым яичным желтком и делаем линии вилочкой. Сверху украшаем измельченными орешками и ставим в разогретую до а восьмидесяти градусов духовку – на пятнадцать минут.





Приятного ваактита!



