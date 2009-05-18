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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 «Моя бабушка раньше постоянно пекла его к чаю, а теперь и я пеку»: вкуснейшее домашнее печенье (быстро и недорого)
Знаменитое домашнее печенье! Моя бабушка в детстве часто его пекла к чаю, а сейчас и я радую своих близких. Вкусное и очень нежное, а готовится быстро, из недорогих продуктов. Показываю рецепт.
Вбиваем по одному яйцу и пкремешиваем.
В несколько заходов насыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем, сформировав из массы комок.
Раскатываем и вырезаем кружки с помощью любой формочки (либо маленького стаканчика).
Перекладываем кружки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Смазываем взбитым яичным желтком и делаем линии вилочкой. Сверху украшаем измельченными орешками и ставим в разогретую до а восьмидесяти градусов духовку – на пятнадцать минут.
Приятного ваактита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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