Незатейливое приготовление и восхитительный вкус — это всё, чего только можно хотеть от домашней выпечки. Если вы считаете так же, тогда пышный пирог на кефире вам точно придется по душе. Эта воздушная выпечка не требует много сил и времени. Достаточно лишь смешать все ингредиенты, отправить их в духовку — и сказочный десерт готов!

Главная изюминка этого десерта заключается в использовании ореховой крошки. Благодаря ей верх пирога получается очень аппетитным. Для этого рекомендуем вам сперва слегка обжарить грецкие орехи на сухой сковороде, а затем перебить их, используя скалку или же измельчитель. Готово!

Ингредиенты

Яйцо 4 шт.

Соль 1 щеп.

Сахар 250 г

Подсолнечное масло 200 мл

Кефир 400 мл

Пшеничная мука 350 г

Разрыхлитель 20 г

Изюм по вкусу

Грецкие орехи 80 г

Приготовление

1 В глубокую емкость вбиваем яйца. Всыпаем сахар и соль. Тщательно взбиваем все ингредиенты.





2 Вливаем подсолнечное масло и кефир комнатной температуры. Снова всё взбиваем.

3 Всыпаем порциями просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности при помощи венчика.





4 Добавляем изюм. Снова всё перемешиваем. Вливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Ровняем его при помощи кулинарной лопатки.

5 Измельчаем грецкие орехи, используя нож. Присыпаем ими тесто. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.





Такой пирог будет отличным дополнением к чашечке горячего чая или же кофе. Ореховая выпечка не оставит никого равнодушным, а любителей сладенького и вовсе сделает своими преданными фанатами. Проверьте, так ли это, приготовив этот пирог уже сегодня и подав его с ароматным имбирным чаем. Возьмите небольшой кусочек корня имбиря, очистите его и мелко нарежьте. Отправьте 2 ч. л. основного ингредиента в заварник. Добавьте 3 ломтика лимона. А затем всыпьте черный чай и залейте всё 400 мл чистой воды. Оставьте смесь для настаивания в течение 10 минут. Разлейте горячий напиток по кружкам и подайте его к ореховому пирогу.





Приятного чаепития!



