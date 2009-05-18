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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Пышный пирог на кефире к чаю
Незатейливое приготовление и восхитительный вкус — это всё, чего только можно хотеть от домашней выпечки. Если вы считаете так же, тогда пышный пирог на кефире вам точно придется по душе. Эта воздушная выпечка не требует много сил и времени. Достаточно лишь смешать все ингредиенты, отправить их в духовку — и сказочный десерт готов!
Такой пирог будет отличным дополнением к чашечке горячего чая или же кофе. Ореховая выпечка не оставит никого равнодушным, а любителей сладенького и вовсе сделает своими преданными фанатами. Проверьте, так ли это, приготовив этот пирог уже сегодня и подав его с ароматным имбирным чаем. Возьмите небольшой кусочек корня имбиря, очистите его и мелко нарежьте. Отправьте 2 ч. л. основного ингредиента в заварник. Добавьте 3 ломтика лимона. А затем всыпьте черный чай и залейте всё 400 мл чистой воды. Оставьте смесь для настаивания в течение 10 минут. Разлейте горячий напиток по кружкам и подайте его к ореховому пирогу.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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