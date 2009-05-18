...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Схемы оформления дневника ( 7 ) - (0)
BFlash Серия сообщений "** мои схемы": Часть 1 - Схемы для оформления дневникаЧасть 2 - С...
Интересный вкусный пирог к чаю с двойной начинкой: готовится просто, выглядит празднично - (0)
🌸 «Моё незаменимое лакомство на праздничный стол»: необычный десерт из моркови (готовлю буквально за 10 минут, без духовки) - (0)
🌸 Печенье Шишки. Красивый десерт на Новый год и Рождество. Легко приготовить, приятно подать на стол - (0)
🌸 Коржики для школьников по 7 копеек. Рецепт СССР из детства. Нежные, мягкие и вкусные - (0)
🌸 Даже форма для выпечки теперь не нужна. Нежный торт к праздничному новогоднему столу. Изысканная Славянка - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
|
Интересный вкусный пирог к чаю с двойной начинкой: готовится просто, выглядит празднично
Это не пирог, а повод для чаепития! Предлагаю вам сегодня испечь вот такой красивейший и безумно вкусный пирог с двойной начинкой! Он точно понравится всей вашей семье!
Теперь вливаем молоко, воду, растопленное и полностью остывшее сливочное масло, высыпаем сухие дрожжи. Снова перемешиваем, вводим крахмал и частями просеянную муку. Замешиваем мягкое, не липнущее тесто.
Убираем тарелку и, начиная от меньшей окружности, разрезаем тесто на полоски. Теперь по краю отпечатка кладём творожную начинку.
Аккуратно перекладываем пирог на противень, застеленный бумагой для выпечки, накрываем тонким полотенцем и оставляем на расстойку на 15 минут.
Далее в центр получившегося большого цветка кладём густой джем и посыпаем его дроблёными орехами. Смазываем плетение смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
После выпечки даём ему остыть и, наконец-то, пробуем )) То, что это вкусно - ничего не сказать! Это очень-очень вкусно, а как выглядит пирог красиво!
Рецепт интересный и в плане оформления, и в плане вкуса. Едим с чаем, кофе, молоком или морсом. Тесто мягкое, воздушное, а творожная начинка идеально сочетается с любым джемом, поэтому готовим с разным и получаем новый вкус. Готовить всем, рекомендую! 😉
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]