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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Интересный вкусный пирог к чаю с двойной начинкой: готовится просто, выглядит празднично

Среда, 07 Декабря 2022 г. 12:08 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y4Dnpy7fk1-FjbxD

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Это не пирог, а повод для чаепития! Предлагаю вам сегодня испечь вот такой красивейший и безумно вкусный пирог с двойной начинкой! Он точно понравится всей вашей семье!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
⭐️ Дрожжевое тесто:
• яйца - 2 шт.
• соль - 0,5 ч.л.
• сахар - 100 г
• сливочное масло - 80 г
• молоко - 200 мл
• вода - 100 мл
• дрожжи сухие - 7 г
• крахмал - 1 ст.л.
• мука - 600-650 г
⭐️ Начинка № 1:
• творог - 300 г
• сахарная пудра - 2 ст.л.
• яйцо - 1 шт.
• ванилин - 1/3 ч.л.
• крахмал - 1 ст.л.
⭐️ Начинка № 2:
• джем (любой) - 100 г
• орехи (грецкие) - 30 г
⭐️ Для смазывания:
• желток - 1 шт.
• молоко - 1 ст.л.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Начнём с теста. К яйцам добавляем соль, сахар, размешиваем венчиком до однородности.
 


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Теперь вливаем молоко, воду, растопленное и полностью остывшее сливочное масло, высыпаем сухие дрожжи. Снова перемешиваем, вводим крахмал и частями просеянную муку. Замешиваем мягкое, не липнущее тесто.


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Ставим тесто в тёплое место на подъём приблизительно на 1 час. Тем временем сделаем начинку.
 
Первая начинка будет творожной. Творог соединяем с крахмалом, сахарной пудрой, яйцом и ванилином.
 
Можно все ингредиенты перемешать ложкой, можно использовать погружной блендер.
Вторая начинка это джем и дроблёные орешки.


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Далее подошедшее тесто обминаем и перекладываем на стол, припылённый мукой. Раскатываем тесто в круглый пласт диаметром 35 см.
 
На центр раскатанного теста кладём тарелку диаметром 20 см и слегка надавливаем на неё сверху, чтобы на тесте остался отпечаток.

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Убираем тарелку и, начиная от меньшей окружности, разрезаем тесто на полоски. Теперь по краю отпечатка кладём творожную начинку.


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Загибаем поочерёдно полоски теста и кладём их на начинку. Загибаем первую полоску теста вправо, третью влево, затем вторую - вправо, четвёртую влево и продолжаем таким образом плести косичку по всему диаметру пирога.

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Аккуратно перекладываем пирог на противень, застеленный бумагой для выпечки, накрываем тонким полотенцем и оставляем на расстойку на 15 минут.


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Далее в центр получившегося большого цветка кладём густой джем и посыпаем его дроблёными орехами. Смазываем плетение смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.


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После выпечки даём ему остыть и, наконец-то, пробуем )) То, что это вкусно - ничего не сказать! Это очень-очень вкусно, а как выглядит пирог красиво!


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Рецепт интересный и в плане оформления, и в плане вкуса. Едим с чаем, кофе, молоком или морсом. Тесто мягкое, воздушное, а творожная начинка идеально сочетается с любым джемом, поэтому готовим с разным и получаем новый вкус. Готовить всем, рекомендую! 😉

Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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