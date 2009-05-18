Это не пирог, а повод для чаепития! Предлагаю вам сегодня испечь вот такой красивейший и безумно вкусный пирог с двойной начинкой! Он точно понравится всей вашей семье!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

⭐️ Дрожжевое тесто:

• яйца - 2 шт.

• соль - 0,5 ч.л.

• сахар - 100 г

• сливочное масло - 80 г

• молоко - 200 мл

• вода - 100 мл

• дрожжи сухие - 7 г

• крахмал - 1 ст.л.

• мука - 600-650 г

⭐️ Начинка № 1:

• творог - 300 г

• сахарная пудра - 2 ст.л.

• яйцо - 1 шт.

• ванилин - 1/3 ч.л.

• крахмал - 1 ст.л.

⭐️ Начинка № 2:

• джем (любой) - 100 г

• орехи (грецкие) - 30 г

⭐️ Для смазывания:

• желток - 1 шт.

• молоко - 1 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Начнём с теста. К яйцам добавляем соль, сахар, размешиваем венчиком до однородности.





Теперь вливаем молоко, воду, растопленное и полностью остывшее сливочное масло, высыпаем сухие дрожжи. Снова перемешиваем, вводим крахмал и частями просеянную муку. Замешиваем мягкое, не липнущее тесто.





Ставим тесто в тёплое место на подъём приблизительно на 1 час. Тем временем сделаем начинку.

Первая начинка будет творожной. Творог соединяем с крахмалом, сахарной пудрой, яйцом и ванилином.

Можно все ингредиенты перемешать ложкой, можно использовать погружной блендер.

Вторая начинка это джем и дроблёные орешки.





Далее подошедшее тесто обминаем и перекладываем на стол, припылённый мукой. Раскатываем тесто в круглый пласт диаметром 35 см.

На центр раскатанного теста кладём тарелку диаметром 20 см и слегка надавливаем на неё сверху, чтобы на тесте остался отпечаток.





Убираем тарелку и, начиная от меньшей окружности, разрезаем тесто на полоски. Теперь по краю отпечатка кладём творожную начинку.





Загибаем поочерёдно полоски теста и кладём их на начинку. Загибаем первую полоску теста вправо, третью влево, затем вторую - вправо, четвёртую влево и продолжаем таким образом плести косичку по всему диаметру пирога.

Аккуратно перекладываем пирог на противень, застеленный бумагой для выпечки, накрываем тонким полотенцем и оставляем на расстойку на 15 минут.





Далее в центр получившегося большого цветка кладём густой джем и посыпаем его дроблёными орехами. Смазываем плетение смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.





После выпечки даём ему остыть и, наконец-то, пробуем )) То, что это вкусно - ничего не сказать! Это очень-очень вкусно, а как выглядит пирог красиво!





Рецепт интересный и в плане оформления, и в плане вкуса. Едим с чаем, кофе, молоком или морсом. Тесто мягкое, воздушное, а творожная начинка идеально сочетается с любым джемом, поэтому готовим с разным и получаем новый вкус. Готовить всем, рекомендую! 😉

Приятного чаепития!



