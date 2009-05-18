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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Печенье Шишки. Красивый десерт на Новый год и Рождество. Легко приготовить, приятно подать на стол
Привет друзья! Сегодня хочу поделиться приготовлением очень красивого новогоднего десерта. Печенье-пирожное "Шишки". Готовится они без выпечки, получаются оригинальные, красивые, их приятно подать на праздничный стол!
Ингредиенты: ( ~ 12 шт)
Песочное печенье 300 г,
Шоколадные кукурузные хлопья 150 г,
Молоко 200 мл,
Сливочное масло 100 г,
Грецкие орехи 100 г,
Сахар 2 ст.л,
Какао 3 ст.л,
Мука 1 ст.л,
Сахарная пудра для посыпки
Для приготовления подойдет любое песочное печенье.
Поломать печенье на кусочки и измельчить блендере в крошку
Измельчить грецкие орехи
Высыпать орехи в крошку и перемешать
В сотейник добавляю сахар, высыпаю муку и какао. Какао просеиваю через сито, что-бы не было комочков! Перемешиваю сухие ингредиенты венчиком
Выливаю молоко и снова перемешиваю
Перемешиваю
Выливаю горячую смесь в крошку хорошо перемешиваю
Хорошо перемешать и убрать смесь в холодильник примерно на час
Отделяю от охлажденной смеси небольшие кусочки
Формирую из них конусы
Для формирования чешуек можно использовать любые шоколадные хлопья (сухой завтрак)
Аккуратно втыкаю по одной штучке по кругу, формирую чешуйки
Сначала это занимает какое-то время. Но если приспособиться, то шишки можно формировать очень быстро
Готовые шишки поставить в холодильник, чтобы они застыли
Перед подачей на стол шишки красиво присыпать сахарной пудрой
Хранить десерт надо в холодильнике, т.к. при комнатной температуре масло будет подтаивать. Лучше вынимать шишки из холодильника перед подачей на стол. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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