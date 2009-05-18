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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Беру обычную капусту и готовлю «Ленивый» пирог прямо на сковороде, очень простой рецепт из доступных продуктов
Предлагаю Вашему вниманию недорогой рецепт капустного пирога, продукты входящие в состав, всегда найдутся в каждом доме. Я часто готовлю подобное блюдо из капусты, но без муки и получается вкусная запеканка. А стоит добавить буквально пару столовых ложек муки уже выходит "ленивый" вкусный пирог.
Также я добавляю натёртую морковь. Немного солю и мну капусту с морковью руками, так она станет мягче и места меньше займёт в сковороде. Можно добавить несколько зубчиков чеснока (по вкусу).
В последнее время вместо репчатого лука добавляю зелёный.
Добавляю 3 яйца.
Перец по вкусу, если требуется ещё немного соли, 2 столовые ложки муки перемешиваю.
Сковороду смазываю растительным маслом и отправляю капустную смесь, хорошо разравниваю. Закрываю крышкой и ставлю на огонь, сначала включаю сильный нагрев, примерно через минуту убавляю на минимум и готовлю на 2 из 12, 10-12 минут
Переворачиваю при помощи тарелки, накрываю крышкой и готовлю ещё минут 13, на минимальном огне (2 из 12).
Перекладываю из сковороды сразу на тарелку.
Получается очень даже вкусно и из самых обычных продуктов.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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