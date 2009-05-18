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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Беру обычную капусту и готовлю «Ленивый» пирог прямо на сковороде, очень простой рецепт из доступных продуктов

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 10:51 + в цитатник


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Предлагаю Вашему вниманию недорогой рецепт капустного пирога, продукты входящие в состав, всегда найдутся в каждом доме. Я часто готовлю подобное блюдо из капусты, но без муки и получается вкусная запеканка. А стоит добавить буквально пару столовых ложек муки уже выходит "ленивый" вкусный пирог.

Рецепт:
3 яйца
Капуста 250 г
Лук зелёный
1 морковь
2 ст. л. муки
Соль и перец (по вкусу)
Приготовление.
Капусту надо нашинковать и отправить в миску.


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Также я добавляю натёртую морковь. Немного солю и мну капусту с морковью руками, так она станет мягче и места меньше займёт в сковороде. Можно добавить несколько зубчиков чеснока (по вкусу).


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В последнее время вместо репчатого лука добавляю зелёный.


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Добавляю 3 яйца.


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Перец по вкусу, если требуется ещё немного соли, 2 столовые ложки муки перемешиваю.


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Сковороду смазываю растительным маслом и отправляю капустную смесь, хорошо разравниваю. Закрываю крышкой и ставлю на огонь, сначала включаю сильный нагрев, примерно через минуту убавляю на минимум и готовлю на 2 из 12, 10-12 минут


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Переворачиваю при помощи тарелки, накрываю крышкой и готовлю ещё минут 13, на минимальном огне (2 из 12).


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Перекладываю из сковороды сразу на тарелку.


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Получается очень даже вкусно и из самых обычных продуктов.


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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Процитировано 11 раз
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