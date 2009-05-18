



Предлагаю Вашему вниманию недорогой рецепт капустного пирога, продукты входящие в состав, всегда найдутся в каждом доме. Я часто готовлю подобное блюдо из капусты, но без муки и получается вкусная запеканка. А стоит добавить буквально пару столовых ложек муки уже выходит "ленивый" вкусный пирог.

Рецепт:

3 яйца

Капуста 250 г

Лук зелёный

1 морковь

2 ст. л. муки

Соль и перец (по вкусу)

Приготовление.

Капусту надо нашинковать и отправить в миску.





Также я добавляю натёртую морковь. Немного солю и мну капусту с морковью руками, так она станет мягче и места меньше займёт в сковороде. Можно добавить несколько зубчиков чеснока (по вкусу).





В последнее время вместо репчатого лука добавляю зелёный.





Добавляю 3 яйца.





Перец по вкусу, если требуется ещё немного соли, 2 столовые ложки муки перемешиваю.





Сковороду смазываю растительным маслом и отправляю капустную смесь, хорошо разравниваю. Закрываю крышкой и ставлю на огонь, сначала включаю сильный нагрев, примерно через минуту убавляю на минимум и готовлю на 2 из 12, 10-12 минут





Переворачиваю при помощи тарелки, накрываю крышкой и готовлю ещё минут 13, на минимальном огне (2 из 12).





Перекладываю из сковороды сразу на тарелку.





Получается очень даже вкусно и из самых обычных продуктов.





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