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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Сверху шоколад, внутри Восторг. И никакой духовки! Чудо-торт на праздничный стол.

Суббота, 21 Декабря 2024 г. 10:57 + в цитатник

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Всем большой привет! Я очень рада видеть вас здесь. Сегодня я поделюсь с вами потрясающим рецептом – мы приготовим чудо-торт. Этот торт получается нежным, мягким, невероятно вкусным, а главное – его приготовление быстрое и совсем несложное!

Ингредиенты.

3 яйца

100 гр сахара

130 мл молока

100 гр растительного масла

200 г муки, 

пакетик разрыхлителя (10 г) 
 30 г какао-порошка.
Для карамели
200 гр сахара
50 гр сливочного масла
100 г сметаны (20% жирности)
Для крема.
600–700 г сметаны (20%)
Дополнительно.
 100–150 г грецких орехов
100 г чернослива
Приготовление.
Подготовка теста
Сначала разбиваем в чашу три средних яйца, добавляем щепотку соли и 180 г сахара. Устанавливаем венчик и взбиваем смесь до пышности. Когда масса станет пышной, добавляем 130 мл молока и 100 г растительного масла. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. Всё это немного взбиваем.


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Теперь смешиваем сухие ингредиенты: 200 г муки, пакетик разрыхлителя (10 г) и 30 г какао-порошка. Перемешиваем.


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Сухую смесь добавляем к жидким ингредиентам, аккуратно перемешиваем на самых низких оборотах до однородности. Долго перемешивать не нужно, только чтобы не было комочков.


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Выпекание бисквита
Я решила готовить бисквит на плите – идеальный вариант для дачи, если нет духовки.


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Смазываю сковородку диаметром 28 см сливочным маслом, выливаю туда тесто, накрываю крышкой и ставлю на самый маленький огонь. Если у вас газовая плита, лучше использовать рассекатель. Примерно через 40 минут бисквит будет готов! Проверяйте готовность на сухую зубочистку. Бисквит отлично поднимается, получается воздушным и вкусным.

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Приготовление карамели
Теперь быстренько приготовим карамель. Насыпаем 200 г сахара на сковородку, добавляем немного воды и ставим на огонь чуть меньше среднего. Сначала сахар не перемешиваем, ждём, пока он расплавится и начнёт менять цвет. Затем аккуратно мешаем лопаткой, пока карамель не станет янтарного оттенка.


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Убавляем огонь до минимума (или выключаем плиту, если она горячая) и добавляем 50 г сливочного масла. Быстро перемешиваем, а затем вводим 100 г сметаны (20% жирности). Важно, чтобы сметана была комнатной температуры, иначе карамель может свернуться.


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Горячая карамель довольно жидкая. Но, когда она остынет, станет густой.
 
Если не хочется готовить карамель, можно заменить её варёной сгущёнкой.
 
Приготовление крема
 


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Для крема смешиваем 600–700 г сметаны (20%) с остывшей карамелью. Взбиваем смесь на высокой скорости до однородности.
 
Подготовка добавок
Берём 100–150 г грецких орехов, слегка обжариваем их и рубим ножом не очень мелко (вкусно, когда попадаются кусочки).


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Также я добавила 100 г нарезанного чернослива – он идеально сочетается с орехами и сметанным кремом.


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Сборка торта
Бисквит нарезаем небольшими кубиками.


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Для оригинальной подачи я использую форму для кекса, застеленную плёнкой. На дно формы выкладываю несколько ложек крема, затем слоями укладываю кусочки бисквита, предварительно обмакнув их в крем.


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Слои бисквита пересыпаем грецкими орехами и черносливом.


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Повторяю слои, пока не закончатся все ингредиенты. Накрываю форму и ставлю торт в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь.
 
Украшение и подача
Готовый торт переворачиваю на тарелку и украшаю растопленным шоколадом.


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Чтобы растопить шоколад, достаточно опустить плитку в полиэтиленовой упаковке в горячую воду, затем обрезать уголок упаковки и нанести шоколад на торт. Сверху посыпаю измельченными орехами и черносливом.


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Торт получается невообразимо вкусным! Нежный, воздушный шоколадный бисквит, ароматные орехи, чернослив и карамельно-сметанный крем – просто невозможно остановиться!


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Друзья, попробуйте приготовить этот чудо-торт, он точно украсит ваш праздничный стол.
От всей души желаю вам приятного аппетита! Обнимаю всех крепко-крепко, до встречи!
Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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