Всем большой привет! Я очень рада видеть вас здесь. Сегодня я поделюсь с вами потрясающим рецептом – мы приготовим чудо-торт. Этот торт получается нежным, мягким, невероятно вкусным, а главное – его приготовление быстрое и совсем несложное!

Ингредиенты.

3 яйца

100 гр сахара

130 мл молока

100 гр растительного масла

200 г муки,

пакетик разрыхлителя (10 г)

30 г какао-порошка.

Для карамели

200 гр сахара

50 гр сливочного масла

100 г сметаны (20% жирности)

Для крема.

600–700 г сметаны (20%)

Дополнительно.

100–150 г грецких орехов

100 г чернослива

Приготовление.

Подготовка теста

Сначала разбиваем в чашу три средних яйца, добавляем щепотку соли и 180 г сахара. Устанавливаем венчик и взбиваем смесь до пышности. Когда масса станет пышной, добавляем 130 мл молока и 100 г растительного масла. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. Всё это немного взбиваем.





Теперь смешиваем сухие ингредиенты: 200 г муки, пакетик разрыхлителя (10 г) и 30 г какао-порошка. Перемешиваем.





Сухую смесь добавляем к жидким ингредиентам, аккуратно перемешиваем на самых низких оборотах до однородности. Долго перемешивать не нужно, только чтобы не было комочков.





Выпекание бисквита

Я решила готовить бисквит на плите – идеальный вариант для дачи, если нет духовки.





Смазываю сковородку диаметром 28 см сливочным маслом, выливаю туда тесто, накрываю крышкой и ставлю на самый маленький огонь. Если у вас газовая плита, лучше использовать рассекатель. Примерно через 40 минут бисквит будет готов! Проверяйте готовность на сухую зубочистку. Бисквит отлично поднимается, получается воздушным и вкусным.

Приготовление карамели

Теперь быстренько приготовим карамель. Насыпаем 200 г сахара на сковородку, добавляем немного воды и ставим на огонь чуть меньше среднего. Сначала сахар не перемешиваем, ждём, пока он расплавится и начнёт менять цвет. Затем аккуратно мешаем лопаткой, пока карамель не станет янтарного оттенка.





Убавляем огонь до минимума (или выключаем плиту, если она горячая) и добавляем 50 г сливочного масла. Быстро перемешиваем, а затем вводим 100 г сметаны (20% жирности). Важно, чтобы сметана была комнатной температуры, иначе карамель может свернуться.





Горячая карамель довольно жидкая. Но, когда она остынет, станет густой.

Если не хочется готовить карамель, можно заменить её варёной сгущёнкой.

Приготовление крема





Для крема смешиваем 600–700 г сметаны (20%) с остывшей карамелью. Взбиваем смесь на высокой скорости до однородности.

Подготовка добавок

Берём 100–150 г грецких орехов, слегка обжариваем их и рубим ножом не очень мелко (вкусно, когда попадаются кусочки).





Также я добавила 100 г нарезанного чернослива – он идеально сочетается с орехами и сметанным кремом.





Сборка торта

Бисквит нарезаем небольшими кубиками.





Для оригинальной подачи я использую форму для кекса, застеленную плёнкой. На дно формы выкладываю несколько ложек крема, затем слоями укладываю кусочки бисквита, предварительно обмакнув их в крем.





Слои бисквита пересыпаем грецкими орехами и черносливом.





Повторяю слои, пока не закончатся все ингредиенты. Накрываю форму и ставлю торт в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь.

Украшение и подача

Готовый торт переворачиваю на тарелку и украшаю растопленным шоколадом.





Чтобы растопить шоколад, достаточно опустить плитку в полиэтиленовой упаковке в горячую воду, затем обрезать уголок упаковки и нанести шоколад на торт. Сверху посыпаю измельченными орехами и черносливом.





Торт получается невообразимо вкусным! Нежный, воздушный шоколадный бисквит, ароматные орехи, чернослив и карамельно-сметанный крем – просто невозможно остановиться!





Друзья, попробуйте приготовить этот чудо-торт, он точно украсит ваш праздничный стол.

От всей души желаю вам приятного аппетита! Обнимаю всех крепко-крепко, до встречи!