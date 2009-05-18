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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Сверху шоколад, внутри Восторг. И никакой духовки! Чудо-торт на праздничный стол.
Всем большой привет! Я очень рада видеть вас здесь. Сегодня я поделюсь с вами потрясающим рецептом – мы приготовим чудо-торт. Этот торт получается нежным, мягким, невероятно вкусным, а главное – его приготовление быстрое и совсем несложное!
Ингредиенты.
3 яйца
100 гр сахара
130 мл молока
100 гр растительного масла
200 г муки,
Теперь смешиваем сухие ингредиенты: 200 г муки, пакетик разрыхлителя (10 г) и 30 г какао-порошка. Перемешиваем.
Сухую смесь добавляем к жидким ингредиентам, аккуратно перемешиваем на самых низких оборотах до однородности. Долго перемешивать не нужно, только чтобы не было комочков.
Убавляем огонь до минимума (или выключаем плиту, если она горячая) и добавляем 50 г сливочного масла. Быстро перемешиваем, а затем вводим 100 г сметаны (20% жирности). Важно, чтобы сметана была комнатной температуры, иначе карамель может свернуться.
Также я добавила 100 г нарезанного чернослива – он идеально сочетается с орехами и сметанным кремом.
Для оригинальной подачи я использую форму для кекса, застеленную плёнкой. На дно формы выкладываю несколько ложек крема, затем слоями укладываю кусочки бисквита, предварительно обмакнув их в крем.
Слои бисквита пересыпаем грецкими орехами и черносливом.
Чтобы растопить шоколад, достаточно опустить плитку в полиэтиленовой упаковке в горячую воду, затем обрезать уголок упаковки и нанести шоколад на торт. Сверху посыпаю измельченными орехами и черносливом.
Торт получается невообразимо вкусным! Нежный, воздушный шоколадный бисквит, ароматные орехи, чернослив и карамельно-сметанный крем – просто невозможно остановиться!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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