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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Если есть ягоды готовлю вкусный пирог на кефире: каждый день новый вкус (просто, быстро и недорого)

Четверг, 07 Ноября 2024 г. 10:00 + в цитатник

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Этот пирог можно готовить с разными ягодами и фруктами и каждый день наслаждаться новым вкусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
яйца - 2 шт.
соль - щепотка
сахар - 180 г
ванильный сахар - 1 ч.л.
кефир (2,5 %) - 250 мл
разрыхлитель - 10 г
мука - 260 г
смородина - 100 г (внутрь) + 50 г (сверху)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем около минуты. В слегка взбитые яйца добавляем 1 ч.л. ванильного сахара и 180 г обычного сахара и продолжаем взбивать ещё в течение 2-3 минут.

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Теперь во взбитые яйца выливаем 250 мл кефира (у меня жирностью 2,5%) и миксером соединяем его с яичной массой.


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В другой миске соединяем 260 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя. Пересыпаем мучную смесь в жидкие ингредиенты и на самой слабой мощности всё хорошо перемешиваем.


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Теперь на данном этапе в тесто добавляем любые свежие или замороженные ягоды, сегодня пирог я делаю с красной смородиной. Сочетание сладкого бисквита и лёгкой кислинки идеально для летнего времени. Аккуратно вмешиваем ягоды в тесто.


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Выпекать пирог можно в любой форме – с отверстием по центру, в квадратной, либо в круглой. У меня разъёмная форма на 20 см. Дно застилаем бумагой для выпечки, лишнюю обрезаем и переливаем в неё тесто.


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Слегка потрясём форму, чтобы тесто равномерно распределилось и теперь по кругу выкладываем ягоды.
 
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Ещё мне нравится такой вариант пирога с сочной вишней или малиной.
Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.


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Готовность проверяем деревянной шпажкой – на выходе она должна быть чистой и сухой. Достаём пирог из духовки и даём ему остыть прямо в форме.


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А затем извлекаем его из формы, снимаем бумагу для выпечки. Посмотрите, какая структура у пирога, он влажный, мокрый, рыхлый. Перекладываем пирог на тарелку и сверху присыпаем сахарной пудрой.


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Пирог получается очень мягкий, влажный, вкусный. Как я уже сказала, ягоды можно брать абсолютно любые, пробуйте, экспериментируйте, главное, что рецепт самый простой и готовится из тех продуктов, которые всегда есть в холодильнике.


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Желаю вам отличного летнего настроения и удачи! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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