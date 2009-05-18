Этот пирог можно готовить с разными ягодами и фруктами и каждый день наслаждаться новым вкусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

яйца - 2 шт.

соль - щепотка

сахар - 180 г

ванильный сахар - 1 ч.л.

кефир (2,5 %) - 250 мл

разрыхлитель - 10 г

мука - 260 г

смородина - 100 г (внутрь) + 50 г (сверху)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем около минуты. В слегка взбитые яйца добавляем 1 ч.л. ванильного сахара и 180 г обычного сахара и продолжаем взбивать ещё в течение 2-3 минут.

Теперь во взбитые яйца выливаем 250 мл кефира (у меня жирностью 2,5%) и миксером соединяем его с яичной массой.





В другой миске соединяем 260 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя. Пересыпаем мучную смесь в жидкие ингредиенты и на самой слабой мощности всё хорошо перемешиваем.







Теперь на данном этапе в тесто добавляем любые свежие или замороженные ягоды, сегодня пирог я делаю с красной смородиной. Сочетание сладкого бисквита и лёгкой кислинки идеально для летнего времени. Аккуратно вмешиваем ягоды в тесто.







Выпекать пирог можно в любой форме – с отверстием по центру, в квадратной, либо в круглой. У меня разъёмная форма на 20 см. Дно застилаем бумагой для выпечки, лишнюю обрезаем и переливаем в неё тесто.





Слегка потрясём форму, чтобы тесто равномерно распределилось и теперь по кругу выкладываем ягоды.

Ещё мне нравится такой вариант пирога с сочной вишней или малиной.

Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.





Готовность проверяем деревянной шпажкой – на выходе она должна быть чистой и сухой. Достаём пирог из духовки и даём ему остыть прямо в форме.





А затем извлекаем его из формы, снимаем бумагу для выпечки. Посмотрите, какая структура у пирога, он влажный, мокрый, рыхлый. Перекладываем пирог на тарелку и сверху присыпаем сахарной пудрой.







Пирог получается очень мягкий, влажный, вкусный. Как я уже сказала, ягоды можно брать абсолютно любые, пробуйте, экспериментируйте, главное, что рецепт самый простой и готовится из тех продуктов, которые всегда есть в холодильнике.





Желаю вам отличного летнего настроения и удачи! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.





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