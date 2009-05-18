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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Если есть ягоды готовлю вкусный пирог на кефире: каждый день новый вкус (просто, быстро и недорого)
Этот пирог можно готовить с разными ягодами и фруктами и каждый день наслаждаться новым вкусом.
Теперь во взбитые яйца выливаем 250 мл кефира (у меня жирностью 2,5%) и миксером соединяем его с яичной массой.
В другой миске соединяем 260 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя. Пересыпаем мучную смесь в жидкие ингредиенты и на самой слабой мощности всё хорошо перемешиваем.
Теперь на данном этапе в тесто добавляем любые свежие или замороженные ягоды, сегодня пирог я делаю с красной смородиной. Сочетание сладкого бисквита и лёгкой кислинки идеально для летнего времени. Аккуратно вмешиваем ягоды в тесто.
Выпекать пирог можно в любой форме – с отверстием по центру, в квадратной, либо в круглой. У меня разъёмная форма на 20 см. Дно застилаем бумагой для выпечки, лишнюю обрезаем и переливаем в неё тесто.
Готовность проверяем деревянной шпажкой – на выходе она должна быть чистой и сухой. Достаём пирог из духовки и даём ему остыть прямо в форме.
А затем извлекаем его из формы, снимаем бумагу для выпечки. Посмотрите, какая структура у пирога, он влажный, мокрый, рыхлый. Перекладываем пирог на тарелку и сверху присыпаем сахарной пудрой.
Пирог получается очень мягкий, влажный, вкусный. Как я уже сказала, ягоды можно брать абсолютно любые, пробуйте, экспериментируйте, главное, что рецепт самый простой и готовится из тех продуктов, которые всегда есть в холодильнике.
Желаю вам отличного летнего настроения и удачи! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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