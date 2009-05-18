Сегодня у нас несладкая выпечка, будем печь бездрожжевой пирог с мясом и капустой. Он сытный, лёгкий в приготовлении – тесто делается буквально за несколько минут. А также расскажу, как приготовить вкуснейшую, сочную начинку.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Начинка:

курица (филе бедра) - 400 г

капуста - 250 г

лук - 1 шт.

перец болгарский - 1 шт.

соль - по вкусу

перец чёрный молотый - по вкусу

Для маринования мяса:

соль - 0,5 ч.л.

перец чёрный молотый - 0, 5 ч.л.

чеснок сушёный - 1 ч.л.

кориандр молотый - 0,5 ч.л.

паприка молотая - 1 ч.л.

Тесто:

мука - 230 г

соль - 0,5 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

сметана (15%) - 200 г

растительное масло - 30 мл

Для смазывания:

желток - 1 шт.

молоко - 1 ст.л.

Дополнительно:

растопленное сливочное масло - 20 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

И начнём мы с начинки. На небольшом количестве растительного масла обжариваем нашинкованную капусту 1-2 минуты. Теперь добавляем соль и чёрный молотый перец по вкусу, перемешиваем и тушим до полуготовности. Даём капусте остыть.





В начинку можно брать любое мясо, у меня сегодня красное мясо, т.е. филе бедра курицы. Я разрезаю мясо пополам и срезаю жир, где его много.

Перекладываем мясо в миску, добавляем соль, чёрный молотый перец, сушёный чеснок, молотый кориандр и сладкую паприку. Хорошенько перемешиваем мясо со специями и перекладываем его в пакет.







Пока мясо маринуется нарезаем луковицу и болгарский перец кубиком. Через 20 минут. Перекладываем мясо на доску и нарезаем небольшими кусочками.





Курицу кладём в большую миску, добавляем лук, болгарский перец, остывшую капусту и щепотку соли, перемешиваем до однородности. Начинку пока отставим в сторону и приготовим тесто.





230 г просеянной муки смешиваем с 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. разрыхлителя. Добавляем 200 г сметаны (15%) комнатной температуры и 30 мл растительного масла без запаха. Замешиваем тесто.





Такое тесто подходит для приготовления различных пирогов, пирожков, рулетов и оно прекрасно хранится в холодильнике несколько дней, главное завернуть в пакет. Тесто на сметане нежное, мягкое и приятное в работе.





Форму диаметром 24 см смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем мукой и лишнюю стряхиваем.

Стол присыпаем мукой и от теста отщипываем где-то 1/4 часть – она нам понадобится на верх пирога, а большую часть раскатываем в пласт чуть больше диаметра формы, чтобы сформовать и бортики. Сворачиваем тесто несколько раз и перекладываем в форму.

Равномерно распределяем его по дну и бокам формы и выкладываем начинку.

Кстати, с начинкой вы можете пофантазировать и «подстроить» её под свой вкус, заменив или добавив какой-то ингредиент. Допустим вместо болгарского перца положите обжаренные грибы, а вместо капусты - картофель.





Раскатываем теперь небольшую часть теста и переносим её на начинку. Скрепляем 2 края теста и плетём жгутик. Поверхность пирога смазываем смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в заранее нагретую до 180°С духовку на 1 час.





Посмотрите, какой пирог получился румяный и красивый! Достаём из духовки и сразу, ещё горячий, обмазываем его растопленным сливочным маслом.

Вот теперь даём остыть до слегка тёплого состояния и затем достаём из формы, перевернув на тарелку.

Пирог очень вкусный, сытный, ароматный, по вкусу напоминает пиццу, а если добавить восточных специй, то будет похож на самсу.





И посмотрите, какой шикарный разрез! Мало теста и много сочной начинки.

Приятного аппетита!





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