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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Бездрожжевой пирог с мясом и капустой за 5 минут + выпечка
Пока мясо маринуется нарезаем луковицу и болгарский перец кубиком. Через 20 минут. Перекладываем мясо на доску и нарезаем небольшими кусочками.
Курицу кладём в большую миску, добавляем лук, болгарский перец, остывшую капусту и щепотку соли, перемешиваем до однородности. Начинку пока отставим в сторону и приготовим тесто.
230 г просеянной муки смешиваем с 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. разрыхлителя. Добавляем 200 г сметаны (15%) комнатной температуры и 30 мл растительного масла без запаха. Замешиваем тесто.
Такое тесто подходит для приготовления различных пирогов, пирожков, рулетов и оно прекрасно хранится в холодильнике несколько дней, главное завернуть в пакет. Тесто на сметане нежное, мягкое и приятное в работе.
Раскатываем теперь небольшую часть теста и переносим её на начинку. Скрепляем 2 края теста и плетём жгутик. Поверхность пирога смазываем смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в заранее нагретую до 180°С духовку на 1 час.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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