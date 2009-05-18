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Бездрожжевой пирог с мясом и капустой за 5 минут + выпечка

Понедельник, 04 Ноября 2024 г. 11:24 + в цитатник

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Сегодня у нас несладкая выпечка, будем печь бездрожжевой пирог с мясом и капустой. Он сытный, лёгкий в приготовлении – тесто делается буквально за несколько минут. А также расскажу, как приготовить вкуснейшую, сочную начинку.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ:
 
Начинка:
курица (филе бедра) - 400 г
капуста - 250 г
лук - 1 шт.
перец болгарский - 1 шт.
соль - по вкусу
перец чёрный молотый - по вкусу
Для маринования мяса:
соль - 0,5 ч.л.
перец чёрный молотый - 0, 5 ч.л.
чеснок сушёный - 1 ч.л.
кориандр молотый - 0,5 ч.л.
паприка молотая - 1 ч.л.
Тесто:
мука - 230 г
соль - 0,5 ч.л.
сахар - 1 ч.л.
разрыхлитель - 1 ч.л.
сметана (15%) - 200 г
растительное масло - 30 мл
Для смазывания:
желток - 1 шт.
молоко - 1 ст.л.
Дополнительно:
растопленное сливочное масло - 20 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
И начнём мы с начинки. На небольшом количестве растительного масла обжариваем нашинкованную капусту 1-2 минуты. Теперь добавляем соль и чёрный молотый перец по вкусу, перемешиваем и тушим до полуготовности. Даём капусте остыть.


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В начинку можно брать любое мясо, у меня сегодня красное мясо, т.е. филе бедра курицы. Я разрезаю мясо пополам и срезаю жир, где его много.
 
Перекладываем мясо в миску, добавляем соль, чёрный молотый перец, сушёный чеснок, молотый кориандр и сладкую паприку. Хорошенько перемешиваем мясо со специями и перекладываем его в пакет.


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Пока мясо маринуется нарезаем луковицу и болгарский перец кубиком. Через 20 минут. Перекладываем мясо на доску и нарезаем небольшими кусочками.


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Курицу кладём в большую миску, добавляем лук, болгарский перец, остывшую капусту и щепотку соли, перемешиваем до однородности. Начинку пока отставим в сторону и приготовим тесто.


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230 г просеянной муки смешиваем с 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. разрыхлителя. Добавляем 200 г сметаны (15%) комнатной температуры и 30 мл растительного масла без запаха. Замешиваем тесто.


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Такое тесто подходит для приготовления различных пирогов, пирожков, рулетов и оно прекрасно хранится в холодильнике несколько дней, главное завернуть в пакет. Тесто на сметане нежное, мягкое и приятное в работе.


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Форму диаметром 24 см смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем мукой и лишнюю стряхиваем.
 
Стол присыпаем мукой и от теста отщипываем где-то 1/4 часть – она нам понадобится на верх пирога, а большую часть раскатываем в пласт чуть больше диаметра формы, чтобы сформовать и бортики. Сворачиваем тесто несколько раз и перекладываем в форму.

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Равномерно распределяем его по дну и бокам формы и выкладываем начинку.
 
Кстати, с начинкой вы можете пофантазировать и «подстроить» её под свой вкус, заменив или добавив какой-то ингредиент. Допустим вместо болгарского перца положите обжаренные грибы, а вместо капусты - картофель.


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Раскатываем теперь небольшую часть теста и переносим её на начинку. Скрепляем 2 края теста и плетём жгутик. Поверхность пирога смазываем смесью желтка и молока и ставим пирог выпекаться в заранее нагретую до 180°С духовку на 1 час.


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Посмотрите, какой пирог получился румяный и красивый! Достаём из духовки и сразу, ещё горячий, обмазываем его растопленным сливочным маслом.

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Вот теперь даём остыть до слегка тёплого состояния и затем достаём из формы, перевернув на тарелку.
 
Пирог очень вкусный, сытный, ароматный, по вкусу напоминает пиццу, а если добавить восточных специй, то будет похож на самсу.


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И посмотрите, какой шикарный разрез! Мало теста и много сочной начинки.
Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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