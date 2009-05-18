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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Вкусный Вкусный пирог «Вулкан» с творогом и ягодами
Сегодня будем готовить простой пирог «Вулкан». Такой нежный, вкусный, тесто похоже на кексовое, а внутри творожная начинка, в которую можно добавлять любые ягоды, фрукты или варенье.
Берём разъёмную форму на 20 см, дно простилаем бумагой для выпечки, выливаем всё тесто в форму, разравниваем его. И теперь на центр выкладываем всю творожную начинку.
Слегка разравняем её поверхность и ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Смотрите, какой красивый получается пирог!
Получается большой, высокий, красивый и очень вкусный! Хорошо держит форму, начинка не расплывётся, не переживайте. А теперь давайте разрежем и посмотрим пирог внутри. Сколько ягод, какое пористое маслянистое, кексовое тесто!
С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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