Сегодня будем готовить простой пирог «Вулкан». Такой нежный, вкусный, тесто похоже на кексовое, а внутри творожная начинка, в которую можно добавлять любые ягоды, фрукты или варенье.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

⭐️ Тесто:

• яйца - 2 шт.

• соль - щепотка

• сахар - 80 г

• сметана - 200 г

• мука - 180 г

• разрыхлитель - 10 г

• растительное масло - 2 ст.л.

⭐️ Начинка:

• творог (9%) - 350 г

• яйца - 2 шт.

• ванильный сахар - 10 г

• сахар - 50 г

• манная крупа - 2-3 ст.л.

• ягоды (малина) - 100 г

⭐️ Дополнительно:

• сахарная пудра - для посыпки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 80 г сахара. Взбиваем миксером до посветления массы и растворения сахара. Яичная масса получается воздушной и оставляет след на поверхности.

Теперь отправляем сюда 200 г сметаны и смешиваем до однородности. Высыпаем 180 г просеянной муки, 10 г разрыхлителя и на слабой скорости миксера смешиваем сухие и жидкие ингредиенты вместе.

Добавляем 2 ст.л. растительного масла без запаха и вмешиваем его в тесто при помощи лопатки. По консистенции тесто получается достаточно густое, как тесто на оладьи.

А теперь быстренько приготовим творожную начинку. Для этого 350 г творога смешиваем с двумя яйцами, ванильным и белым сахаром, а также манной крупой. Пробиваем всё погружным блендером до кремообразной консистенции.

Я положила манки 2 ст.л., вам может потребоваться чуть больше, всё зависит от жирности и влажности творога.





Творожная начинка у меня сегодня будет с малиной. Заранее размораживать ягоды не нужно. Добавляем к любым ягодам 1 ст.л. муки и перемешиваем.

Делаем это для того, чтобы ягоды не опустились вниз, а были расположены по всей начинке.

Высыпаем ягоды в творог и перемешиваем. Начинка готова.





Берём разъёмную форму на 20 см, дно простилаем бумагой для выпечки, выливаем всё тесто в форму, разравниваем его. И теперь на центр выкладываем всю творожную начинку.





Слегка разравняем её поверхность и ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Смотрите, какой красивый получается пирог!





Достаём его из духовки и даём остыть прямо в форме. Затем перекладываем на тарелку и посыпаем сверху сахарной пудрой.

Так почему же пирог называется «Вулкан»? После выпечки творожная начинка получается ниже, чем тесто и по форме пирог напоминает вулкан 😉





Получается большой, высокий, красивый и очень вкусный! Хорошо держит форму, начинка не расплывётся, не переживайте. А теперь давайте разрежем и посмотрим пирог внутри. Сколько ягод, какое пористое маслянистое, кексовое тесто!





С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.





Источник