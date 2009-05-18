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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Вкусный Вкусный пирог «Вулкан» с творогом и ягодами

Понедельник, 21 Октября 2024 г. 11:22 + в цитатник

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Сегодня будем готовить простой пирог «Вулкан». Такой нежный, вкусный, тесто похоже на кексовое, а внутри творожная начинка, в которую можно добавлять любые ягоды, фрукты или варенье.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
⭐️ Тесто:
• яйца - 2 шт.
• соль - щепотка
• сахар - 80 г
• сметана - 200 г
• мука - 180 г
• разрыхлитель - 10 г
• растительное масло - 2 ст.л.
⭐️ Начинка:
• творог (9%) - 350 г
• яйца - 2 шт.
• ванильный сахар - 10 г
• сахар - 50 г
• манная крупа - 2-3 ст.л.
• ягоды (малина) - 100 г
⭐️ Дополнительно:
• сахарная пудра - для посыпки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
 
В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 80 г сахара. Взбиваем миксером до посветления массы и растворения сахара. Яичная масса получается воздушной и оставляет след на поверхности.

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Теперь отправляем сюда 200 г сметаны и смешиваем до однородности. Высыпаем 180 г просеянной муки, 10 г разрыхлителя и на слабой скорости миксера смешиваем сухие и жидкие ингредиенты вместе.
 
Добавляем 2 ст.л. растительного масла без запаха и вмешиваем его в тесто при помощи лопатки. По консистенции тесто получается достаточно густое, как тесто на оладьи.

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А теперь быстренько приготовим творожную начинку. Для этого 350 г творога смешиваем с двумя яйцами, ванильным и белым сахаром, а также манной крупой. Пробиваем всё погружным блендером до кремообразной консистенции.
 
Я положила манки 2 ст.л., вам может потребоваться чуть больше, всё зависит от жирности и влажности творога.


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Творожная начинка у меня сегодня будет с малиной. Заранее размораживать ягоды не нужно. Добавляем к любым ягодам 1 ст.л. муки и перемешиваем.
 
Делаем это для того, чтобы ягоды не опустились вниз, а были расположены по всей начинке.
Высыпаем ягоды в творог и перемешиваем. Начинка готова.


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Берём разъёмную форму на 20 см, дно простилаем бумагой для выпечки, выливаем всё тесто в форму, разравниваем его. И теперь на центр выкладываем всю творожную начинку.


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Слегка разравняем её поверхность и ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Смотрите, какой красивый получается пирог!


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Достаём его из духовки и даём остыть прямо в форме. Затем перекладываем на тарелку и посыпаем сверху сахарной пудрой.
 
Так почему же пирог называется «Вулкан»? После выпечки творожная начинка получается ниже, чем тесто и по форме пирог напоминает вулкан 😉


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Получается большой, высокий, красивый и очень вкусный! Хорошо держит форму, начинка не расплывётся, не переживайте. А теперь давайте разрежем и посмотрим пирог внутри. Сколько ягод, какое пористое маслянистое, кексовое тесто!


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С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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