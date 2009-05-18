Добрый день, друзья! Сегодня готовим жареные пирожки с картошкой. Самые вкусные и самые быстрые! Тесто получается невероятно пышным и нежным. Расскажу, как сделать, чтобы они не пахли содой, хорошо прожаривались, были мягкими и после остывания.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10 шт.):

Тесто:

кефир (2,5%) - 300 мл

яйцо - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

сода - 0,5 ч.л.

разрыхлитель - 1/4 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

мука - 450 г

Начинка:

картофель - 500 г

лук - 2 шт.

соль - по вкусу

перец чёрный молотый - по вкусу

сливочное масло - 20 г

растительное масло - для жарки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Начнём приготовление с начинки, чтобы дать ей время остыть. Отвариваем 500 г картофеля в подсоленной воде.

Две луковицы нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Соль и перец в лук на данном этапе я не добавляю.

Картофель сварился, добавляем к нему 20 г сливочного масла и разминаем до состояния пюре. Теперь высыпаем обжаренный лук, добавляем соль по вкусу и чёрный молотый перец. Перемешиваем картофельную начинку и даём ей полностью остыть.





В это время займёмся тестом, делаю его на кефире. Итак, в миску высыпаем 400 г просеянной муки, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, ¼ ч.л. разрыхлителя и 0,5 ч.л. соды. Смешиваем сухие ингредиенты до однородности.

Соды больше не кладите, иначе у теста будет запах и вкус соды.





Далее 300 мл кефира комнатной температуры смешиваем с 1 яйцом.

Яйцо тоже должно согреться после холодильника и быть одинаковой температуры с кефиром.

Выливаем кефирную смесь в сухие ингредиенты и начинаем замешивать тесто. Я сначала делаю это лопаткой, а когда ею уже трудно перемешивать, продолжаю руками.

Всего в тесто необходимо 450 г муки. Мы сейчас добавили 400 г, а вот оставшиеся 50 г высыпаем на стол и продолжаем вымешивать тесто ещё пару минут.





Когда вмешалась вся мука, тесто продолжает оставаться липковатым и теперь пришла очередь добавить растительное масло без запаха. Добавляем его не всё сразу, а в 2-3 этапа.

Растительное масло добавлять в тесто на кефире рекомендую обязательно. Таким образом, пирожки при жарке меньше впитают в себя масла.

Долго вымешивать тесто на кефире не нужно, потому что со временем оно вновь начнёт прилипать к столу и рукам, вам захочется больше добавить муки, а соответственно и тесто получиться не таким пышным, как хотелось бы, да и после остывания пирожки будут плотными из-за недостаточного количества влаги и переизбытка муки.

Если вы всё сделаете правильно, то тесто получится вот таким мягким, нежным и приятным в работе.





Округляем его, кладём в смазанную маслом миску и оставляем на 20 минут при комнатной температуре, накрыв сверху пакетом. Делаем это обязательно, чтобы дать время клейковине набухнуть.

Затем перекладываем тесто на рабочую поверхность, разделяем на 2 равные части, а затем каждую часть ещё на 5 кусочков. В итоге у нас получится 10 пирожков.





Берём один кусочек теста и растягиваем его руками в стороны шириной не более, чем 10 см.

В центре тесто должно быть немного толще, чем по краям.

Выкладываем на середину остывшую картофельную начинку, поднимаем 2 края теста вверх и скрепляем их. Хорошо защипываем шов и подворачиваем его, чтобы он не раскрылся во время жарки.





Пока лепим один пирожок, всё остальное тесто кладём под пакет, чтобы оно не заветривалось. Тесто очень приятное и удобное в работе и посмотрите, какие пирожки получаются ровные и аккуратные!





Разогреваем в сковороде растительное масло, но не прямо до сизого дымка, просто до горячего состояния. Выкладываем по одному пирожки и буквально через несколько секунд видим на тесте пузырьки, а это значит, что тесто пышное, воздушное и сделано правильно.





Жарим их на умеренном огне, но чуть ниже среднего, чтобы тесто не горело и успевало прожариться внутри.

Обжариваем пирожки с двух сторон до золотистого цвета и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Какие же они получаются вкусные! Сразу говорю – готовьте двойную порцию, 10 штук точно будет мало! Пирожки пышные, нежные, мягкие, их можно готовить не только с картофелем, но и с капустной начинкой, с грибной, с мясной.





Приятного аппетита!





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