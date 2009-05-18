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Пирожки с картошкой - самый быстрый рецепт: не пахнут содой, хорошо прожариваются, остаются мягкими и после остывания

Среда, 09 Октября 2024 г. 10:53 + в цитатник

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Добрый день, друзья! Сегодня готовим жареные пирожки с картошкой. Самые вкусные и самые быстрые! Тесто получается невероятно пышным и нежным. Расскажу, как сделать, чтобы они не пахли содой, хорошо прожаривались, были мягкими и после остывания.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10 шт.):
 
Тесто:
кефир (2,5%) - 300 мл
яйцо - 1 шт.
сахар - 1 ст.л.
соль - 0,5 ч.л.
сода - 0,5 ч.л.
разрыхлитель - 1/4 ч.л.
растительное масло - 2 ст.л.
мука - 450 г
Начинка:
картофель - 500 г
лук - 2 шт.
соль - по вкусу
перец чёрный молотый - по вкусу
сливочное масло - 20 г
растительное масло - для жарки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
 
Начнём приготовление с начинки, чтобы дать ей время остыть. Отвариваем 500 г картофеля в подсоленной воде.
 
Две луковицы нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Соль и перец в лук на данном этапе я не добавляю.

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Картофель сварился, добавляем к нему 20 г сливочного масла и разминаем до состояния пюре. Теперь высыпаем обжаренный лук, добавляем соль по вкусу и чёрный молотый перец. Перемешиваем картофельную начинку и даём ей полностью остыть.


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В это время займёмся тестом, делаю его на кефире. Итак, в миску высыпаем 400 г просеянной муки, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, ¼ ч.л. разрыхлителя и 0,5 ч.л. соды. Смешиваем сухие ингредиенты до однородности.
 
Соды больше не кладите, иначе у теста будет запах и вкус соды.


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Далее 300 мл кефира комнатной температуры смешиваем с 1 яйцом.
 
Яйцо тоже должно согреться после холодильника и быть одинаковой температуры с кефиром.
Выливаем кефирную смесь в сухие ингредиенты и начинаем замешивать тесто. Я сначала делаю это лопаткой, а когда ею уже трудно перемешивать, продолжаю руками.

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Всего в тесто необходимо 450 г муки. Мы сейчас добавили 400 г, а вот оставшиеся 50 г высыпаем на стол и продолжаем вымешивать тесто ещё пару минут.


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Когда вмешалась вся мука, тесто продолжает оставаться липковатым и теперь пришла очередь добавить растительное масло без запаха. Добавляем его не всё сразу, а в 2-3 этапа.

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Растительное масло добавлять в тесто на кефире рекомендую обязательно. Таким образом, пирожки при жарке меньше впитают в себя масла.
Долго вымешивать тесто на кефире не нужно, потому что со временем оно вновь начнёт прилипать к столу и рукам, вам захочется больше добавить муки, а соответственно и тесто получиться не таким пышным, как хотелось бы, да и после остывания пирожки будут плотными из-за недостаточного количества влаги и переизбытка муки.
 
Если вы всё сделаете правильно, то тесто получится вот таким мягким, нежным и приятным в работе.


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Округляем его, кладём в смазанную маслом миску и оставляем на 20 минут при комнатной температуре, накрыв сверху пакетом. Делаем это обязательно, чтобы дать время клейковине набухнуть.
 
Затем перекладываем тесто на рабочую поверхность, разделяем на 2 равные части, а затем каждую часть ещё на 5 кусочков. В итоге у нас получится 10 пирожков.


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Берём один кусочек теста и растягиваем его руками в стороны шириной не более, чем 10 см.
 
В центре тесто должно быть немного толще, чем по краям.
Выкладываем на середину остывшую картофельную начинку, поднимаем 2 края теста вверх и скрепляем их. Хорошо защипываем шов и подворачиваем его, чтобы он не раскрылся во время жарки.


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Пока лепим один пирожок, всё остальное тесто кладём под пакет, чтобы оно не заветривалось. Тесто очень приятное и удобное в работе и посмотрите, какие пирожки получаются ровные и аккуратные!


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Разогреваем в сковороде растительное масло, но не прямо до сизого дымка, просто до горячего состояния. Выкладываем по одному пирожки и буквально через несколько секунд видим на тесте пузырьки, а это значит, что тесто пышное, воздушное и сделано правильно.


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Жарим их на умеренном огне, но чуть ниже среднего, чтобы тесто не горело и успевало прожариться внутри.

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Обжариваем пирожки с двух сторон до золотистого цвета и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

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Какие же они получаются вкусные! Сразу говорю – готовьте двойную порцию, 10 штук точно будет мало! Пирожки пышные, нежные, мягкие, их можно готовить не только с картофелем, но и с капустной начинкой, с грибной, с мясной.


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Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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