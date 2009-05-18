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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Пирожки с картошкой - самый быстрый рецепт: не пахнут содой, хорошо прожариваются, остаются мягкими и после остывания
Картофель сварился, добавляем к нему 20 г сливочного масла и разминаем до состояния пюре. Теперь высыпаем обжаренный лук, добавляем соль по вкусу и чёрный молотый перец. Перемешиваем картофельную начинку и даём ей полностью остыть.
Всего в тесто необходимо 450 г муки. Мы сейчас добавили 400 г, а вот оставшиеся 50 г высыпаем на стол и продолжаем вымешивать тесто ещё пару минут.
Пока лепим один пирожок, всё остальное тесто кладём под пакет, чтобы оно не заветривалось. Тесто очень приятное и удобное в работе и посмотрите, какие пирожки получаются ровные и аккуратные!
Разогреваем в сковороде растительное масло, но не прямо до сизого дымка, просто до горячего состояния. Выкладываем по одному пирожки и буквально через несколько секунд видим на тесте пузырьки, а это значит, что тесто пышное, воздушное и сделано правильно.
Обжариваем пирожки с двух сторон до золотистого цвета и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Какие же они получаются вкусные! Сразу говорю – готовьте двойную порцию, 10 штук точно будет мало! Пирожки пышные, нежные, мягкие, их можно готовить не только с картофелем, но и с капустной начинкой, с грибной, с мясной.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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