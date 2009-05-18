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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Духовка не нужна — несколько минут и готово! Шарлотка с яблоками, Очень нежный, воздушный пирог в микроволновке

Суббота, 05 Октября 2024 г. 11:03 + в цитатник

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Привет, друзья! Продолжаю делать публикацию рецептов для микроволновой печи. По вашим отзывам вижу, что такие рецепты актуальны.
 
Ситуаций, когда приходиться готовить в СВЧ может быть много: кто-то живет на даче, где нет духовки, у кого-то дома ремонт, у кого-то духовка внезапно сломалась. Также рецепты для СВЧ актуальны для лета — когда просто не хочется лишний раз включать духовку из-за жары.
 
А иногда просто хочется приготовить что-то вкусненькое побыстрее, поэтому микроволновка становится отличным вариантом для таких случаев.
 
Сегодня у нас известный всем и любимый многими пирог — шарлотка с яблоками. Рецепт для микроволновой печи.
Все делаем в общем-то, как обычно.
 
🔹Ингредиенты: 🔹
✔Яблоки — 300-400 г.
✔Цедра 1 лимона (по желанию).
✔Яйца — 5 шт.
✔Масло слив. растопленное — 60 г.
✔Сахар — 120 г или по вкусу.
✔Соль — щепотка.
✔Мука — 200 г.
✔Разрыхлитель — 1 ч. л.
🔹Приготовление🔹
Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой пены. Если любите послаще, то количество сахара можно увеличить.
 
Сливочное масло растапливаем в той же микроволновке до жидкого состояния и вливаем в яйца. Добавляем сразу соль, трем цедру лимона. Если лимона нет, то добавляем просто ванильный сахар.
 
Муку смешиваем с разрыхлителем и начинаем понемногу всыпать в тесто. Перемешиваем все венчиком, аккуратно, медленно. Круговыми движениями. Стараемся сохранить пышность массы.

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Так, вводим всю муку, перемешиваем тесто до однорогого состояния, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться текучим, как сметана.
 
Оставляем его пока в сторону и подготовим яблоки. В зависимости от сорта яблок и от вашего желания — их можно очистить или оставить со шкуркой.
 
Режем яблоки как нравится — кубиками, пластинками, небольшими кусочками.


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Смешиваем яблоки с тестом.


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Форму, подходящую для СВЧ, смазываем сливочным маслом. Я использую силиконовую, стеклянную или керамическую форму. Объем теста рассчитан на форму 18-24 см. Для СВЧ я даже силиконовую форму все равно смазываю, иначе тесто может немного прилипнуть, будет потом сложнее отмывать форму


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Ставим пирог в микроволновку на 6-8 минут. Режим базовый. Точное время будет зависеть от мощности и особенностей вашей печи. У меня мощность СВЧ 800 Вт.
 
Готовность можно легко проверить шпажкой.


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Вот так, быстро легко и просто получается очень вкусная выпечка!
 
Если честно, то я даже больше люблю готовить шарлотку в СВЧ, так как она получается там более влажной. В духовке влага из бисквита испаряется больше, и пирог немного суше. Да, он не такой золотистый, как после духовки, но более нежный, очень воздушный, мягкий и влажноватый. Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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