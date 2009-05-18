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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Духовка не нужна — несколько минут и готово! Шарлотка с яблоками, Очень нежный, воздушный пирог в микроволновке
Смешиваем яблоки с тестом.
Форму, подходящую для СВЧ, смазываем сливочным маслом. Я использую силиконовую, стеклянную или керамическую форму. Объем теста рассчитан на форму 18-24 см. Для СВЧ я даже силиконовую форму все равно смазываю, иначе тесто может немного прилипнуть, будет потом сложнее отмывать форму
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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