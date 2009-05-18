Привет, друзья! Продолжаю делать публикацию рецептов для микроволновой печи. По вашим отзывам вижу, что такие рецепты актуальны.

Ситуаций, когда приходиться готовить в СВЧ может быть много: кто-то живет на даче, где нет духовки, у кого-то дома ремонт, у кого-то духовка внезапно сломалась. Также рецепты для СВЧ актуальны для лета — когда просто не хочется лишний раз включать духовку из-за жары.

А иногда просто хочется приготовить что-то вкусненькое побыстрее, поэтому микроволновка становится отличным вариантом для таких случаев.

Сегодня у нас известный всем и любимый многими пирог — шарлотка с яблоками. Рецепт для микроволновой печи.

Все делаем в общем-то, как обычно.

🔹Ингредиенты: 🔹

✔Яблоки — 300-400 г.

✔Цедра 1 лимона (по желанию).

✔Яйца — 5 шт.

✔Масло слив. растопленное — 60 г.

✔Сахар — 120 г или по вкусу.

✔Соль — щепотка.

✔Мука — 200 г.

✔Разрыхлитель — 1 ч. л.

🔹 Приготовление 🔹

Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой пены. Если любите послаще, то количество сахара можно увеличить.

Сливочное масло растапливаем в той же микроволновке до жидкого состояния и вливаем в яйца. Добавляем сразу соль, трем цедру лимона. Если лимона нет, то добавляем просто ванильный сахар.

Муку смешиваем с разрыхлителем и начинаем понемногу всыпать в тесто. Перемешиваем все венчиком, аккуратно, медленно. Круговыми движениями. Стараемся сохранить пышность массы.

Так, вводим всю муку, перемешиваем тесто до однорогого состояния, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться текучим, как сметана.

Оставляем его пока в сторону и подготовим яблоки. В зависимости от сорта яблок и от вашего желания — их можно очистить или оставить со шкуркой.

Режем яблоки как нравится — кубиками, пластинками, небольшими кусочками.





Смешиваем яблоки с тестом.





Форму, подходящую для СВЧ, смазываем сливочным маслом. Я использую силиконовую, стеклянную или керамическую форму. Объем теста рассчитан на форму 18-24 см. Для СВЧ я даже силиконовую форму все равно смазываю, иначе тесто может немного прилипнуть, будет потом сложнее отмывать форму





Ставим пирог в микроволновку на 6-8 минут. Режим базовый. Точное время будет зависеть от мощности и особенностей вашей печи. У меня мощность СВЧ 800 Вт.

Готовность можно легко проверить шпажкой.





Вот так, быстро легко и просто получается очень вкусная выпечка!

Если честно, то я даже больше люблю готовить шарлотку в СВЧ, так как она получается там более влажной. В духовке влага из бисквита испаряется больше, и пирог немного суше. Да, он не такой золотистый, как после духовки, но более нежный, очень воздушный, мягкий и влажноватый. Приятного аппетита!





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