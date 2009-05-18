Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Рубрики

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

Когда защитники страны...В. Уткин - (0)

Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...

Художник Мохсан Кианзаде ( Mohsen kiyanzadeh) Разноцветные эмоции - (0)

Мохсен Киянзаде - иранский художник, известный своими современными работами и...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 56820
Комментариев: 398812
Написано: 802873


Всё смешал и в духовку! Любимый пирог с ягодами!

Вторник, 24 Сентября 2024 г. 11:05 + в цитатник

1 (700x614, 591Kb)

Пирог с любыми ягодами, в том числе и с замороженными  - очень нежный и ароматный! Каждый раз меняя ягоды можно наслаждаться новым вкусом. Готовится очень просто и почти сразу съедается! Обязательно сохраняйте рецепт и порадуйте своих любимых домашней невероятно вкусной выпечкой!

Ингредиенты:
• Мука 200 гр.
 
• Разрыхлитель 10 гр.
 
• Сметана 100 гр.
 
• Яйца 2 шт.
 
• Сливочное масло 50 гр. мягкое
 
• Сахар 70 гр.
Приготовление.
Тут всё просто!)
 
Все ингредиенты взбить миксером до однородности. Тесто переложить в форму для выпечки. Сверху на тесто посыпать Вашими любимыми ягодами! У меня красная смородина.


2 (700x576, 397Kb)

Выпекать при 180° - 35 минут.


3 (700x568, 354Kb)

Вот такая быстрая, простая и очень вкусная выпечка к чаю готова!


4 (700x650, 518Kb)

Приятного аппетита! good


5 (700x600, 453Kb)

Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте