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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Всё смешал и в духовку! Любимый пирог с ягодами!
Пирог с любыми ягодами, в том числе и с замороженными - очень нежный и ароматный! Каждый раз меняя ягоды можно наслаждаться новым вкусом. Готовится очень просто и почти сразу съедается! Обязательно сохраняйте рецепт и порадуйте своих любимых домашней невероятно вкусной выпечкой!
Выпекать при 180° - 35 минут.
Вот такая быстрая, простая и очень вкусная выпечка к чаю готова!
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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