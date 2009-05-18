Добрый день, друзья! В эти выходные предлагаю приготовить ароматный пирог с сочными яблоками. Он так и манит своим вкусом и внешним видом съесть ещё один кусочек!

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца - 2 шт. сахар - 100 г соль - щепотка ванильный экстракт - несколько капель растительное масло - 100 мл сметана (15-20%) - 110 г разрыхлитель - 2 ч.л. мука - 200 г Дополнительно: яблоки - 250-270 г орехи (арахис) - 30 г джем - 1 ст.л. сахарная пудра

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, высыпаем 100 г сахара и добавляем несколько капель ванильного экстракта или 0,5 ч.л. ванилина. Взбиваем миксером до пышности 3-5 минут.









Далее выливаем тонкой струйкой в яичную массу 100 мл растительного масла без запаха и продолжаем взбивать около минуты.

Миксер убираем, он нам больше не понадобится, а в тесто кладём 110 г сметаны жирностью 15-20% и соединяем её с основной массой при помощи венчика.





Теперь высыпаем половину от общего указанного количества муку и добавляем 2 ч.л. разрыхлителя. Муку в тесто тоже вмешиваем венчиком, чтобы сохранить воздушность. Затем вводим вторую часть муки. В итоге в тесто необходимо 200 г муки. Оно получается довольно густое, как тесто на оладьи.









Подготовим яблоки. Очищаем их, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Всего нужно 250-270 г яблок. Нарезаем их на кусочки любого размера, мне нравится покрупнее.







Выпекать пирог будем в форме на 20 см. У меня форма металлическая, поэтому я дно простилаю пергаментной бумагой, бока не смазываю. На дно формы высыпаем все яблоки и разравниваем их. Выливаем тесто и распределяем его по всем яблокам.







Отправляем пирог в духовку, заранее прогретую до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой – на выходе она должна быть сухой и чистой.





Достаём пирог из духовки и даём остыть в форме до слегка тёплого состояния. Затем отделяем его от стенок формы, сверху кладём тарелку и переворачиваем пирог. Все яблоки должны у нас оказаться сверху.





Берём любой густой джем, обычно я использую или абрикосовый, или апельсиновый. Сегодня у меня джем из апельсинов. При помощи кисточки наносим джем по краю пирога и теперь на джем выкладываем дроблённый арахис. Орешки заранее обжаривайте, так они намного вкуснее.





Сверху пирог присыпаем сахарной пудрой, которая на яблоках тает, а на тесте получаются красивые белые узоры. Всё, простой, быстрый и ароматный пирог к чаю готов.





Приятного аппетита!





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