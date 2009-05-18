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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Просто выкладываю яблоки в форму и заливаю тестом: через полчаса на столе шикарный пирог (а я не устала)

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 11:47 + в цитатник

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Добрый день, друзья! В эти выходные предлагаю приготовить ароматный пирог с сочными яблоками. Он так и манит своим вкусом и внешним видом съесть ещё один кусочек!
 
ИНГРЕДИЕНТЫ:
яйца - 2 шт.
сахар - 100 г
соль - щепотка
ванильный экстракт - несколько капель
растительное масло - 100 мл
сметана (15-20%) - 110 г
разрыхлитель - 2 ч.л.
мука - 200 г
Дополнительно:
яблоки - 250-270 г
орехи (арахис) - 30 г
джем - 1 ст.л.
сахарная пудра
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
 
В миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, высыпаем 100 г сахара и добавляем несколько капель ванильного экстракта или 0,5 ч.л. ванилина. Взбиваем миксером до пышности 3-5 минут.


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Далее выливаем тонкой струйкой в яичную массу 100 мл растительного масла без запаха и продолжаем взбивать около минуты.
 
Миксер убираем, он нам больше не понадобится, а в тесто кладём 110 г сметаны жирностью 15-20% и соединяем её с основной массой при помощи венчика.
 
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Теперь высыпаем половину от общего указанного количества муку и добавляем 2 ч.л. разрыхлителя. Муку в тесто тоже вмешиваем венчиком, чтобы сохранить воздушность. Затем вводим вторую часть муки. В итоге в тесто необходимо 200 г муки. Оно получается довольно густое, как тесто на оладьи.


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Подготовим яблоки. Очищаем их, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Всего нужно 250-270 г яблок. Нарезаем их на кусочки любого размера, мне нравится покрупнее.


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Выпекать пирог будем в форме на 20 см. У меня форма металлическая, поэтому я дно простилаю пергаментной бумагой, бока не смазываю. На дно формы высыпаем все яблоки и разравниваем их. Выливаем тесто и распределяем его по всем яблокам.


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Отправляем пирог в духовку, заранее прогретую до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой – на выходе она должна быть сухой и чистой.

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Достаём пирог из духовки и даём остыть в форме до слегка тёплого состояния. Затем отделяем его от стенок формы, сверху кладём тарелку и переворачиваем пирог. Все яблоки должны у нас оказаться сверху.


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Берём любой густой джем, обычно я использую или абрикосовый, или апельсиновый. Сегодня у меня джем из апельсинов. При помощи кисточки наносим джем по краю пирога и теперь на джем выкладываем дроблённый арахис. Орешки заранее обжаривайте, так они намного вкуснее.


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Сверху пирог присыпаем сахарной пудрой, которая на яблоках тает, а на тесте получаются красивые белые узоры. Всё, простой, быстрый и ароматный пирог к чаю готов.


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Приятного аппетита! good

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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