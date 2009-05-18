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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Просто выкладываю яблоки в форму и заливаю тестом: через полчаса на столе шикарный пирог (а я не устала)
Теперь высыпаем половину от общего указанного количества муку и добавляем 2 ч.л. разрыхлителя. Муку в тесто тоже вмешиваем венчиком, чтобы сохранить воздушность. Затем вводим вторую часть муки. В итоге в тесто необходимо 200 г муки. Оно получается довольно густое, как тесто на оладьи.
Подготовим яблоки. Очищаем их, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Всего нужно 250-270 г яблок. Нарезаем их на кусочки любого размера, мне нравится покрупнее.
Выпекать пирог будем в форме на 20 см. У меня форма металлическая, поэтому я дно простилаю пергаментной бумагой, бока не смазываю. На дно формы высыпаем все яблоки и разравниваем их. Выливаем тесто и распределяем его по всем яблокам.
Достаём пирог из духовки и даём остыть в форме до слегка тёплого состояния. Затем отделяем его от стенок формы, сверху кладём тарелку и переворачиваем пирог. Все яблоки должны у нас оказаться сверху.
Берём любой густой джем, обычно я использую или абрикосовый, или апельсиновый. Сегодня у меня джем из апельсинов. При помощи кисточки наносим джем по краю пирога и теперь на джем выкладываем дроблённый арахис. Орешки заранее обжаривайте, так они намного вкуснее.
Сверху пирог присыпаем сахарной пудрой, которая на яблоках тает, а на тесте получаются красивые белые узоры. Всё, простой, быстрый и ароматный пирог к чаю готов.
Приятного аппетита!
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|здоровое питание/Рецепты блюд
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