Привет. Сегодня покажу, как приготовить вкусное творожное печенье с кокосов стружкой. Все очень просто!

Ингредиенты.

Творог 200 г.

Масло сливочное 60 г.

Мука 150-170 г.

Разрыхлитель 5 г.(1 ч.л.)

Соль щепотка

Начинка:

Кокосовая стружка 5 ст.л.

Сахар 5 ст.л.

Приготовление

Творог и сливочное масло разминаю вилочкой. По желанию можно добавить ванилин для аромата.

Добавляю частями просеянную муку, с первой порцией муки добавляю разрыхлитель.





Количество муки, которая пойдёт в тесто зависит от влажности творога. Тесто получается мягким и не липким.





Накрываю тесто плёнкой и убираю в холодильник на 10 минут. Сразу включаю духовку на 180 градусов. Кокосовую стружку перемешиваю с сахаром. В эту смесь буду обваливать кружочки теста.

Стол подсыпаю мукой, раскатываю тесто толщиной 3-4 мм. Вырезаю кружочки стаканом и обваливаю в смеси из сахара и кокосовой стружки. Складываю их и переношу на противень. Остатки теста собираю и снова раскатываю.





Если вы думаете что Вам мало будет сладости, тогда в серединку печенья можно добавить немного смеси. Выпекаю печенье до золотистого цвета. Режим верх низ без конвекции.





Печенье получается очень вкусное, ароматное , и как будто слоеное.

Приятного аппетита!





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