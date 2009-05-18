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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Если в холодильнике залежался творог, попробуйте приготовить это печенье.
Привет. Сегодня покажу, как приготовить вкусное творожное печенье с кокосов стружкой. Все очень просто!
Ингредиенты.
Приготовление
Добавляю частями просеянную муку, с первой порцией муки добавляю разрыхлитель.
Количество муки, которая пойдёт в тесто зависит от влажности творога. Тесто получается мягким и не липким.
Если вы думаете что Вам мало будет сладости, тогда в серединку печенья можно добавить немного смеси. Выпекаю печенье до золотистого цвета. Режим верх низ без конвекции.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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