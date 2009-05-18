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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Если в холодильнике залежался творог, попробуйте приготовить это печенье.

Среда, 31 Июля 2024 г. 10:23 + в цитатник

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Привет. Сегодня покажу, как приготовить вкусное творожное печенье с кокосов стружкой. Все очень просто!

Ингредиенты.

Творог 200 г.
Масло сливочное 60 г.
Мука 150-170 г.
Разрыхлитель 5 г.(1 ч.л.)
Соль щепотка
Начинка:
Кокосовая стружка 5 ст.л.
Сахар 5 ст.л.

Приготовление

Творог и сливочное масло разминаю вилочкой. По желанию можно добавить ванилин для аромата.

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Добавляю частями просеянную муку, с первой порцией муки добавляю разрыхлитель.


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Количество муки, которая пойдёт в тесто зависит от влажности творога. Тесто получается мягким и не липким.


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Накрываю тесто плёнкой и убираю в холодильник на 10 минут. Сразу включаю духовку на 180 градусов. Кокосовую стружку перемешиваю с сахаром. В эту смесь буду обваливать кружочки теста.
 
Стол подсыпаю мукой, раскатываю тесто толщиной 3-4 мм. Вырезаю кружочки стаканом и обваливаю в смеси из сахара и кокосовой стружки. Складываю их и переношу на противень. Остатки теста собираю и снова раскатываю.


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Если вы думаете что Вам мало будет сладости, тогда в серединку печенья можно добавить немного смеси. Выпекаю печенье до золотистого цвета. Режим верх низ без конвекции.


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Печенье получается очень вкусное, ароматное , и как будто слоеное.
Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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