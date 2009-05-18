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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Это шедеврально 😍», – сказали мои дети. Бесподобная выпечка с творогом к чаю. А можно и ягоды добавить (рассказываю как)
Зачем возиться с сочниками, когда можно испечь вот такую красоту! Такой пирог с творогом в разы быстрее и проще делать! А получается рассыпчатая, но нежная, с сочной творожной начинкой выпечка. И у меня есть свои небольшие хитрости, чтобы этот пирог получился ещё нежнее и вкуснее.
Делаем углубление в этой крошке и выкладываем сметану, высыпаем сахар и вбиваем яйцо. Сначала перемешиваем добавленные ингредиенты, а затем смешиваем их с крошкой. Замешиваем тесто прямо в чаше. Тесто получается довольно таки тугое.
Выкладываем творожную начинку. Благодаря тому, что тесто тёртое, начинка попадает в промежутки между кусочками теста.
Посыпаем сверху начинку оставшейся 1/3 частью теста.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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