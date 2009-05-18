Зачем возиться с сочниками, когда можно испечь вот такую красоту! Такой пирог с творогом в разы быстрее и проще делать! А получается рассыпчатая, но нежная, с сочной творожной начинкой выпечка. И у меня есть свои небольшие хитрости, чтобы этот пирог получился ещё нежнее и вкуснее.

РЕЦЕПТ :

350 - 400 гр просеянной муки (2 - 2,5 стакана)

100 гр сахара (0,5 стакана)

180 гр сливочного масла (1 пачка)

30 г сметаны (1 ст ложка)

1 яйцо

1 пакетик разрыхлителя (7 гр)

1 пакетик ванилина (1 гр)

Щепотка соли

НАЧИНКА:

500 г творога

2 яйца

100 - 150 г сахара (0,5 - 0,75 стакана)

1 пакетик ванилина (1 г)

Горсть изюма по желанию

Размер противня 20 * 30 см

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сразу сделаем тесто.

В чаше смешиваем просеянную муку и размягченное сливочное масло. Добавляем сюда щепотку соли, ванилин и разрыхлитель. Перемешиваем.

Делаем углубление в этой крошке и выкладываем сметану, высыпаем сахар и вбиваем яйцо. Сначала перемешиваем добавленные ингредиенты, а затем смешиваем их с крошкой. Замешиваем тесто прямо в чаше. Тесто получается довольно таки тугое.





Убираем тесто в сторонку немного расстояться, а сами делаем начинку.

Смешиваем в чаше творог, сахар, яйца и ванилин. Если творог домашний, можно пробить массу погружным блендером.





Трём тесто на крупной тёрке.

Поскольку тесто тугое, оно хорошо трётся на тёрке, но можно его убрать в морозилку на 15–20 минут.

Выстилаем противень (20 * 30 см) бумагой для выпечки и выкладываем 2/3 тертого теста. Разравниваем, формируя небольшие бортики.





Выкладываем творожную начинку. Благодаря тому, что тесто тёртое, начинка попадает в промежутки между кусочками теста.





Посыпаем сверху начинку оставшейся 1/3 частью теста.





Вот здесь хочу заметить, что в пирог можно добавить ягоды. На тесто выкладываем ягоды, заливаем творожной начинкой и присыпаем тёртым тестом. Получится вот так:

Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180° около 30 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. Ну, и вот так красиво у нас получилось! А вкусно то как!





Приятного чаепития!





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