Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

Когда защитники страны...В. Уткин - (0)

Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...

Мир, пронизанный магией… Творчество современной американской художницы Джины Лизерленд (Gina Litherland) - (0)

© Джина Лизерленд (Gina Litherland). Зима  ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 56204
Комментариев: 397525
Написано: 800249


«Это шедеврально 😍», – сказали мои дети. Бесподобная выпечка с творогом к чаю. А можно и ягоды добавить (рассказываю как)

Понедельник, 29 Июля 2024 г. 10:14 + в цитатник

! (700x393, 311Kb)

Зачем возиться с сочниками, когда можно испечь вот такую красоту! Такой пирог с творогом в разы быстрее и проще делать! А получается рассыпчатая, но нежная, с сочной творожной начинкой выпечка. И у меня есть свои небольшие хитрости, чтобы этот пирог получился ещё нежнее и вкуснее. 

РЕЦЕПТ:
350 - 400 гр просеянной муки (2 - 2,5 стакана)
 
100 гр сахара (0,5 стакана)
 
180 гр сливочного масла (1 пачка)
 
30 г сметаны (1 ст ложка)
 
1 яйцо
 
1 пакетик разрыхлителя (7 гр)
 
1 пакетик ванилина (1 гр)
 
Щепотка соли
 
НАЧИНКА:
500 г творога
 
2 яйца
 
100 - 150 г сахара (0,5 - 0,75 стакана)
 
1 пакетик ванилина (1 г)
 
Горсть изюма по желанию
 
Размер противня 20 * 30 см
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

2 (700x393, 293Kb)

Сразу сделаем тесто.
 
В чаше смешиваем просеянную муку и размягченное сливочное масло. Добавляем сюда щепотку соли, ванилин и разрыхлитель. Перемешиваем.

3 (700x393, 260Kb)

Делаем углубление в этой крошке и выкладываем сметану, высыпаем сахар и вбиваем яйцо. Сначала перемешиваем добавленные ингредиенты, а затем смешиваем их с крошкой. Замешиваем тесто прямо в чаше. Тесто получается довольно таки тугое.


4 (700x393, 241Kb)

Убираем тесто в сторонку немного расстояться, а сами делаем начинку.
 
Смешиваем в чаше творог, сахар, яйца и ванилин. Если творог домашний, можно пробить массу погружным блендером.


5 (700x393, 241Kb)

Трём тесто на крупной тёрке.
 
Поскольку тесто тугое, оно хорошо трётся на тёрке, но можно его убрать в морозилку на 15–20 минут.
 
Выстилаем противень (20 * 30 см) бумагой для выпечки и выкладываем 2/3 тертого теста. Разравниваем, формируя небольшие бортики.


6 (700x393, 279Kb)

Выкладываем творожную начинку. Благодаря тому, что тесто тёртое, начинка попадает в промежутки между кусочками теста.


7 (700x393, 181Kb)

Посыпаем сверху начинку оставшейся 1/3 частью теста.


8 (700x393, 249Kb)

Вот здесь хочу заметить, что в пирог можно добавить ягоды. На тесто выкладываем ягоды, заливаем творожной начинкой и присыпаем тёртым тестом. Получится вот так:
 
Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180° около 30 минут. Я включаю оба тена и конвекцию.
 
Ну, и вот так красиво у нас получилось! А вкусно то как!


9 (700x393, 311Kb)

Приятного чаепития! good


10 (700x393, 293Kb)

Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 18 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте