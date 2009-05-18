...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...Когда защитники страны...В. Уткин - (0)
Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...Русская Натали...Российская художница Анна Виноградова - (0)
По-французски, она — Натали! А по-русски, красиво, — Наташ...
🌸 Готовлю торт из моего детства со вкусом пломбира: в рецепте нет ничего сложного и всем нравится - (0)
🌸 Мягонькие творожные булочки без дрожжей - (0)
🌸Пирожное на десерт. Готовлю, когда мало времени, без выпечки и духовки. - (0)
🌸 «Без особого труда и больших затрат, а результат отменный»: лимонный торт на Новый год 2023 (ну очень нежный и вкусный) - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
|
Домашний соус из слив к мясным блюдам
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]