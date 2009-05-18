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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Домашний соус из слив к мясным блюдам

Суббота, 20 Июля 2024 г. 11:09 + в цитатник

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Добавление соуса к мясным блюдам играет важную роль в улучшении вкусовых качеств и текстуры блюда. С хорошо оформленным соусом блюдо может выглядеть более аппетитно и привлекательно для глаз, усиливая эстетическое восприятие.
 
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Также соус может использоваться для балансировки вкусовых нюансов в блюде, дополняя его и делая более гармоничным.
 
Один из самых удачных соусов к мясу – это соус из слив. Он вкусный и ароматный, а еще его можно приготовить дома – это быстро и легко.
 
Ингредиенты
Сливы спелые (лучше алыча) – 1 кг;
Базилик – 1 пучок;
Петрушка – 1 пучок;
Перец острый – 1-2 стручка (по вашему вкусу);
Чеснок – 5-7 зубков (в зависимости от размера);
Хмели-сунели – 1 столовая ложка;
Сахар – приблизительно 2 столовые ложки;
Соль – приблизительно 1 чайная ложка.      
                            
Приготовление
Сливы промойте, разделите на половинки, выньте косточки, сложите в большую кастрюлю. Туда же положите сахар и соль, дайте немного постоять, чтобы слива дала сок.
Перчики разрежьте пополам, удалите семена и плодоножки, нарежьте полукольцами. Промойте и измельчите зелень. Чеснок мелко нарежьте или выжмите в чеснокодавке.
Кастрюлю со сливами поставьте на огонь, доведите до кипения, помешивая, и варите 10 минут на медленном огне. Добавьте туда хмели-сунели, чеснок, зелень и острый перец, перемешайте и варите еще 10-15 минут.
Пюрируйте сливу погружным блендером, попробуйте на вкус; если нужно, добавьте еще сахара, соли, перца. Варите еще 5-7 минут, помешивая.
Готовый сливовый соус разлейте по заранее простерилизованным банкам и закройте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, накройте одеялом и оставьте их до полного остывания.
 
С этим соусом по-новому откроется вкус самых обычных блюд.

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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