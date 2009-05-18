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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Роскошный вишневый пирог. Так просто и вкусно на Праздничный стол.
Привет друзья! Сегодня приготовила вишневый пирог. У него вкусное тесто на сметане, а внутри начинка из вишни. Можно использовать как свежую, так и замороженную ягоду. Пирог готовится очень просто, а выглядит нарядно и красиво и может стать украшением на праздничном столе!
Ингредиенты: (диаметр формы 24 см)
Основа:
Мука ~ 250 - 260 г,
Сахар 80 г,
Сливочное масло 100 г,
Сметана 50 г,
Яйцо 1 шт,
Разрыхлитель 1 ч.л,
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
Начинка:
Вишня 500 г,
Сахар 120 г(по вкусу, можно добавить больше!),
Вода 70 мл,
Корица 1 ч.л,
Крахмал кукурузный 40 г
Посыпка:
Миндальные лепестки 20-30 г,
Грецкие орехи 10-20 г
Приготовление.
Перемешиваю сухие ингредиенты венчиком
Перетираю масло с мукой в крошку
Разбиваю в крошку яйцо и добавляю сметану
Замешиваю руками. Тесто получается мягкое и податливое
Выкладываю тесто в форму. Диаметр формы 24 см
Формирую бортики и дно. Удобно это делать стаканом. Убираю пока тформу в холодильник
Готовлю начинку. В сотейник высыпаю 500 грамм вишни без косточек, добавляю сахар, 1 ч.л корицы, крахмал и выливаю воду
Варю на средней температуре, постоянно помешивая, до загустения. Как только смесь закипела уменьшаю температуру и варю еще примерно 30 сек
Достаю охлажденное тесто и выливаю в него подготовленную начинку. Начинку разравниваю лопаткой
Насыпаю сверху миндальные лепестки и орехи.
Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки при 180 ° ~ 40 минут. Перед тем как нарезать, надо дать пирогу полностью остыть
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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