...

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

...

Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...

Как хочется носить июль в кармашке, Петь песни от зари и до зари... — На что похоже счастье?...