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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Роскошный вишневый пирог. Так просто и вкусно на Праздничный стол.

Пятница, 12 Июля 2024 г. 11:13 + в цитатник

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Привет друзья! Сегодня приготовила вишневый пирог. У него вкусное тесто на сметане, а внутри начинка из вишни. Можно использовать как свежую, так и замороженную ягоду. Пирог готовится очень просто, а выглядит нарядно и красиво и может стать украшением на праздничном столе!

Ингредиенты: (диаметр формы 24 см)

Основа:

Мука ~ 250 - 260 г,

Сахар 80 г,

Сливочное масло 100 г,

Сметана 50 г,

Яйцо 1 шт,

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Начинка:

Вишня 500 г,

Сахар 120 г(по вкусу, можно добавить больше!),

Вода 70 мл,

Корица 1 ч.л,

Крахмал кукурузный 40 г

Посыпка:

Миндальные лепестки 20-30 г,

Грецкие орехи 10-20 г 

Приготовление.

В глубокую тарелку высыпаю муку, добавляю сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли

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Перемешиваю сухие ингредиенты венчиком


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Добавляю масло комнатной температуры, порезанное на кусочки.

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Перетираю масло с мукой в крошку


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Разбиваю в крошку яйцо и добавляю сметану


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Замешиваю руками. Тесто получается мягкое и податливое


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Выкладываю тесто в форму. Диаметр формы 24 см


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Формирую бортики и дно. Удобно это делать стаканом. Убираю пока тформу в холодильник


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Готовлю начинку. В сотейник высыпаю 500 грамм вишни без косточек, добавляю сахар, 1 ч.л корицы, крахмал и выливаю воду


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Варю на средней температуре, постоянно помешивая, до загустения. Как только смесь закипела уменьшаю температуру и варю еще примерно 30 сек


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Достаю охлажденное тесто и выливаю в него подготовленную начинку. Начинку разравниваю лопаткой


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Насыпаю сверху миндальные лепестки и орехи.


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Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки при 180 ° ~ 40 минут. Перед тем как нарезать, надо дать пирогу полностью остыть


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Приятного чаепития! good

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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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