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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Без духовки и без выпечки: мой «особенно» вкусный торт (люблю его за нежность и простоту приготовления). Торт «Пломбир»

Среда, 10 Июля 2024 г. 10:23 + в цитатник

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Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного торта «Пломбир». Я люблю его за то, что процесс приготовления занимает всего 30 минут, а мой муж и дети — за нежный сливочный и не приторный вкус. Готовится он так быстро потому что не требует выпечки коржей, а это большой плюс для лета.

Продукты:
 
- печенье-300гр (у меня - топленое молоко)
 
- сметана 20% — 500 мл
 
- яйца — 2 шт
 
- сахар — 150 гр
 
- ванильный сахар — 5 гр
 
- крахмал — 2 ст. л.
 
- сливочное масло — 50 гр

Приготовление.

Торту нужно будет настояться в холодильнике, поэтому, чтобы быстрее его туда можно было убрать, рекомендую начинать приготовления с крема.

Крем готовится элементарно:
 
В кастрюлю вбиваем два яйца. К ним добавляем обычный и ванильный сахар, а также крахмал.


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Совсем не важно кукурузный крахмал или картофельный — они действуют одинаково. Все хорошо перемешиваем до однородности. Далее добавляем сметану жирностью 20%, снова перемешиваем с помощью венчика и ставим на огонь.


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Варим крем на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Не пугайтесь, что сначала при нагревании масса станет жидкой — в процессе она обязательно загустеет.


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Как только это произошло, снимаем с огня и добавляем сливочное масло, мешаем до его полного растворения.


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Пока крем остывает,
подготовим основу:
 
Для этого песочное печенье измельчаем при помощи блендера. Если нет блендера, то можно поместить печенье в пакет поплотнее, и при помощи скалки превратить его в крошку.


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Собираем торт:
 
Для этого идеально подходит разъемное кольцо. У меня диаметром 18 см. Если нет кольца, то можно собрать торт в форме для запекания.
 
Чтобы торт не прилипал к кольцу, бортики нужно закрыть ацетатной пленкой или пергаментной бумагой, как показано на фото.
 


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Далее выкладываем слои: сначала песочную крошку, затем крем, равномерно его распределяя. Повторяем до тех пор, пока не закончатся все ингредиенты. У меня получилось 4 коржа из крошки.

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Завершающим слоем обязательно должна быть крошка из печенья, распределяем ее равномерным слоем.


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И отправляем торт в холодильник настаиваться минимум на 2-4 часа, а лучше — на ночь.


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Когда торт настоится, вынимаем его из формы.
 
Сверху можно украсить всем, чем пожелаете: крошкой из печенья,кокосовой стружкой или шоколадом,например.


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У меня, как я и говорила, завершающий слой-песочная крошка. Можно,например, сделать иначе - по краям выложить песочную крошку, а в серединку кокосовую стружку. Я еще украсила торт миндальными лепестками, листочками мяты и свежей ягодой! Вариантов много, но самое главное,что получается очень вкусно!


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Посмотрите,какой аппетитный торт на разрезе! Даже и не скажешь,что на его приготовления ушло совсем немного времени! Крем у торта ну очень вкусный, в меру сладкий, с легкой кислинкой и невероятно сливочный!

Приятного аппетита! good

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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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