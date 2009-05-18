Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного торта «Пломбир». Я люблю его за то, что процесс приготовления занимает всего 30 минут, а мой муж и дети — за нежный сливочный и не приторный вкус. Готовится он так быстро потому что не требует выпечки коржей, а это большой плюс для лета.

Продукты:

- печенье-300гр (у меня - топленое молоко)

- сметана 20% — 500 мл

- яйца — 2 шт

- сахар — 150 гр

- ванильный сахар — 5 гр

- крахмал — 2 ст. л.

- сливочное масло — 50 гр

Приготовление.

Торту нужно будет настояться в холодильнике, поэтому, чтобы быстрее его туда можно было убрать, рекомендую начинать приготовления с крема.

Крем готовится элементарно:

В кастрюлю вбиваем два яйца. К ним добавляем обычный и ванильный сахар, а также крахмал.











Совсем не важно кукурузный крахмал или картофельный — они действуют одинаково. Все хорошо перемешиваем до однородности. Далее добавляем сметану жирностью 20%, снова перемешиваем с помощью венчика и ставим на огонь.





Варим крем на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Не пугайтесь, что сначала при нагревании масса станет жидкой — в процессе она обязательно загустеет.





Как только это произошло, снимаем с огня и добавляем сливочное масло, мешаем до его полного растворения.









Пока крем остывает,

подготовим основу:

Для этого песочное печенье измельчаем при помощи блендера. Если нет блендера, то можно поместить печенье в пакет поплотнее, и при помощи скалки превратить его в крошку.









Собираем торт:

Для этого идеально подходит разъемное кольцо. У меня диаметром 18 см. Если нет кольца, то можно собрать торт в форме для запекания.

Чтобы торт не прилипал к кольцу, бортики нужно закрыть ацетатной пленкой или пергаментной бумагой, как показано на фото.





Далее выкладываем слои: сначала песочную крошку, затем крем, равномерно его распределяя. Повторяем до тех пор, пока не закончатся все ингредиенты. У меня получилось 4 коржа из крошки.









Завершающим слоем обязательно должна быть крошка из печенья, распределяем ее равномерным слоем.





И отправляем торт в холодильник настаиваться минимум на 2-4 часа, а лучше — на ночь.





Когда торт настоится, вынимаем его из формы.

Сверху можно украсить всем, чем пожелаете: крошкой из печенья,кокосовой стружкой или шоколадом,например.







У меня, как я и говорила, завершающий слой-песочная крошка. Можно,например, сделать иначе - по краям выложить песочную крошку, а в серединку кокосовую стружку. Я еще украсила торт миндальными лепестками, листочками мяты и свежей ягодой! Вариантов много, но самое главное,что получается очень вкусно!





Посмотрите,какой аппетитный торт на разрезе! Даже и не скажешь,что на его приготовления ушло совсем немного времени! Крем у торта ну очень вкусный, в меру сладкий, с легкой кислинкой и невероятно сливочный!

Приятного аппетита!

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