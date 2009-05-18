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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Без духовки и без выпечки: мой «особенно» вкусный торт (люблю его за нежность и простоту приготовления). Торт «Пломбир»
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного торта «Пломбир». Я люблю его за то, что процесс приготовления занимает всего 30 минут, а мой муж и дети — за нежный сливочный и не приторный вкус. Готовится он так быстро потому что не требует выпечки коржей, а это большой плюс для лета.
Приготовление.
Торту нужно будет настояться в холодильнике, поэтому, чтобы быстрее его туда можно было убрать, рекомендую начинать приготовления с крема.
Совсем не важно кукурузный крахмал или картофельный — они действуют одинаково. Все хорошо перемешиваем до однородности. Далее добавляем сметану жирностью 20%, снова перемешиваем с помощью венчика и ставим на огонь.
Варим крем на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Не пугайтесь, что сначала при нагревании масса станет жидкой — в процессе она обязательно загустеет.
Как только это произошло, снимаем с огня и добавляем сливочное масло, мешаем до его полного растворения.
Завершающим слоем обязательно должна быть крошка из печенья, распределяем ее равномерным слоем.
И отправляем торт в холодильник настаиваться минимум на 2-4 часа, а лучше — на ночь.
У меня, как я и говорила, завершающий слой-песочная крошка. Можно,например, сделать иначе - по краям выложить песочную крошку, а в серединку кокосовую стружку. Я еще украсила торт миндальными лепестками, листочками мяты и свежей ягодой! Вариантов много, но самое главное,что получается очень вкусно!
Посмотрите,какой аппетитный торт на разрезе! Даже и не скажешь,что на его приготовления ушло совсем немного времени! Крем у торта ну очень вкусный, в меру сладкий, с легкой кислинкой и невероятно сливочный!
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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