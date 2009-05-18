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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Такие булочки в России не пробовала, привезла рецепт из Италии. Делюсь

Суббота, 17 Февраля 2024 г. 14:01 + в цитатник

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В одном из небольших bnfkmzycrb[ кафе подавали горячие и очень нежные булочки. Вроде ничего необычного, но это сочетание сдобы с лимонным ароматом и ванильно-лимонным заварным кремом для меня было открытием. На удивление, кондитер того кафе с легкостью поделился своим фирменным рецептом.

Ингредиенты для теста:
 
Мука - 500 граммов,
теплое молоко - 180 мл.,
сахар - 100 граммов,
яйца - 2 шт.,
Дрожжи - 9 граммов свежих или 3 грамма сухих дрожжей,
сливочное масло - 60 г.,
соль - 0/5 чайной ложки,
ванилин,
цедра одного лимона.
Ингредиенты для заварного крема:
 
молоко - 250 граммов,
2 желтка,
сахар - 60 граммов, 
кукурузного крахмала - 30 граммов,
цедра лимона, ванилин.

Приготовление.

Рецепт булочек простой, даже опару делать не надо.
 
К теплому молоку добавляю сахар, дрожжи и яйца, цедру одного лимона и ванильный сахар, хорошо размешиваю. Важно натереть цедру не захватывая белую часть кожуры.


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К этой смеси добавляю просеянную муку и соль.


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Замешиваю тесто, оно будет очень липким и мягким. Как только всю муку вмешала, и она взяла в себя всю влагу, распределяю пласт на столе. Равномерно выкладываю масло комнатной температуры и еще раз вымешиваю, как бы втирая масло в тесто.
 
Масло хорошо входит в тесто, оно теперь не липкое и эластичное. Накрываю чашку с тестом и убираю в теплую духовку на 2 часа.
 
Пока тесто подходит, готовлю заварной лимонно-ванильный крем.


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К желткам добавляю сахар и кукурузный крахмал и растираю до однородности, чтобы не было комочков.
 
Тонкой струйкой вмешиваю горячее молоко. Перед кипячением в молоко я тоже положила цедру лимона, которую потом вынула.


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Важно постоянно мешать крем, чтобы не было комочков. Смесь молока и яиц ставлю на медленный огонь и довожу до кипения. Крем должен хорошо загустеть. если все же комочки получились, можно перетереть крем через сито.
 
В крем добавляю ванильный сахар, накрываю пленкой в контакт и охлаждаю, когда остынет до комнатной температуры, убираю его в холодильник.
 
За два часа тесто увеличилось в объеме в несколько раз, пора делать булочки.
 
Стол хорошо подпыляю мукой и выкладываю тесто. Раскатываю в довольно толстый пласт и складываю несколько раз.


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Тесто накрываю, даю ему немного отдохнуть и еще раз раскатываю. Должен получиться прямоугольник размером 40*25 см.
 
Нарезаю тесто на полоски шириной 5 см.


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И делаю из них ромбики.


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Каждую заготовку разрезаю посередине и два раза выворачиваю тесто вовнутрь разреза.


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Выкладываю заготовки на противень, накрываю пленкой и убираю в теплое место на расстойку.
 
Через 10-15 минут, когда булочки поднялись, в серединку выкладываю понемногу заварного крема.

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Крем можно заменить любимым джемом или повидлом, тоже очень вкусно!
 
Каждую булочку смазываю смесью из желтка и молока и выпекаю при температуре 190-200 градусов 20-15 минут.


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Можно присыпать их сахарной пудрой.

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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