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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Такие булочки в России не пробовала, привезла рецепт из Италии. Делюсь
В одном из небольших bnfkmzycrb[ кафе подавали горячие и очень нежные булочки. Вроде ничего необычного, но это сочетание сдобы с лимонным ароматом и ванильно-лимонным заварным кремом для меня было открытием. На удивление, кондитер того кафе с легкостью поделился своим фирменным рецептом.
Приготовление.
К этой смеси добавляю просеянную муку и соль.
И делаю из них ромбики.
Каждую заготовку разрезаю посередине и два раза выворачиваю тесто вовнутрь разреза.
Можно присыпать их сахарной пудрой.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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