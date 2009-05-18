В одном из небольших bnfkmzycrb[ кафе подавали горячие и очень нежные булочки. Вроде ничего необычного, но это сочетание сдобы с лимонным ароматом и ванильно-лимонным заварным кремом для меня было открытием. На удивление, кондитер того кафе с легкостью поделился своим фирменным рецептом.

Ингредиенты для теста:

Мука - 500 граммов,

теплое молоко - 180 мл.,

сахар - 100 граммов,

яйца - 2 шт.,

Дрожжи - 9 граммов свежих или 3 грамма сухих дрожжей,

сливочное масло - 60 г.,

соль - 0/5 чайной ложки,

ванилин,

цедра одного лимона.

Ингредиенты для заварного крема:

молоко - 250 граммов,

2 желтка,

сахар - 60 граммов,

кукурузного крахмала - 30 граммов,

цедра лимона, ванилин.

Приготовление.

Рецепт булочек простой, даже опару делать не надо.

К теплому молоку добавляю сахар, дрожжи и яйца, цедру одного лимона и ванильный сахар, хорошо размешиваю. Важно натереть цедру не захватывая белую часть кожуры.





К этой смеси добавляю просеянную муку и соль.





Замешиваю тесто, оно будет очень липким и мягким. Как только всю муку вмешала, и она взяла в себя всю влагу, распределяю пласт на столе. Равномерно выкладываю масло комнатной температуры и еще раз вымешиваю, как бы втирая масло в тесто.

Масло хорошо входит в тесто, оно теперь не липкое и эластичное. Накрываю чашку с тестом и убираю в теплую духовку на 2 часа.

Пока тесто подходит, готовлю заварной лимонно-ванильный крем.





К желткам добавляю сахар и кукурузный крахмал и растираю до однородности, чтобы не было комочков.

Тонкой струйкой вмешиваю горячее молоко. Перед кипячением в молоко я тоже положила цедру лимона, которую потом вынула.





Важно постоянно мешать крем, чтобы не было комочков. Смесь молока и яиц ставлю на медленный огонь и довожу до кипения. Крем должен хорошо загустеть. если все же комочки получились, можно перетереть крем через сито.

В крем добавляю ванильный сахар, накрываю пленкой в контакт и охлаждаю, когда остынет до комнатной температуры, убираю его в холодильник.

За два часа тесто увеличилось в объеме в несколько раз, пора делать булочки.

Стол хорошо подпыляю мукой и выкладываю тесто. Раскатываю в довольно толстый пласт и складываю несколько раз.





Тесто накрываю, даю ему немного отдохнуть и еще раз раскатываю. Должен получиться прямоугольник размером 40*25 см.

Нарезаю тесто на полоски шириной 5 см.





И делаю из них ромбики.





Каждую заготовку разрезаю посередине и два раза выворачиваю тесто вовнутрь разреза.





Выкладываю заготовки на противень, накрываю пленкой и убираю в теплое место на расстойку.

Через 10-15 минут, когда булочки поднялись, в серединку выкладываю понемногу заварного крема.

Крем можно заменить любимым джемом или повидлом, тоже очень вкусно!

Каждую булочку смазываю смесью из желтка и молока и выпекаю при температуре 190-200 градусов 20-15 минут.





Можно присыпать их сахарной пудрой.

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