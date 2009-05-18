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Художник Hildegard Schwammberger


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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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«И никакого торта не надо – смели со стола за минуту»: воздушная выпечка из простых продуктов (быстро и недорого)

Понедельник, 05 Февраля 2024 г. 13:21 + в цитатник

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Пушистая, высокая, воздушная и потрясающе вкусная шоколадная выпечка! Приготовить проще простого, из минимальных и недорогих продуктов. Очень всем рекомендую попробовать!

Продукты:
Яиц куриных – 4 штуки
Соли – щепотку
Подсолнечного масла – 130 миллилитров
Классического йогурта – 150 грамм
Какао-порошка – 3 столовых ложек
Муки – 180 грамм
Разрыхлителя – 15 грамм
Сливок – 200 миллилитров
Темного шоколада – 100 грамм

Приготовление.

В емкость разбиваем яйца, засыпаем сахарным песком, добавляем соли и смешиваем миксером, наливая подсолнечное масло.

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Добавляем классического йогурта, продолжаем смешивать.


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Добавляем какао-порошок, муку и разрыхлитель, смешиваем.


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Выливаем в формочку и убираем в разогретую до 180 градусов духовку – на 40 минут.


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Сливки выливаем в маленькую кастрюльку, добавляем измельчённый шоколад и варим до растаивания шоколада.

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В готовой выпечки делаем проколы деревянной шпажкой и выливаем смесь из сливок (оставив немного).


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Переворачиваем кверху дном и поливаем остатками смеси.

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Приятного аппетита!good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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