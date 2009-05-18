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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«И никакого торта не надо – смели со стола за минуту»: воздушная выпечка из простых продуктов (быстро и недорого)
Пушистая, высокая, воздушная и потрясающе вкусная шоколадная выпечка! Приготовить проще простого, из минимальных и недорогих продуктов. Очень всем рекомендую попробовать!
Приготовление.
Добавляем классического йогурта, продолжаем смешивать.
Добавляем какао-порошок, муку и разрыхлитель, смешиваем.
Выливаем в формочку и убираем в разогретую до 180 градусов духовку – на 40 минут.
В готовой выпечки делаем проколы деревянной шпажкой и выливаем смесь из сливок (оставив немного).
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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