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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Без муки, сахара, духовки и за 10 минут работы»: нежнейший творожный десерт (ну очень вкусный, и готовится легко)
Лёгкий, нежнейший, в меру сладкий и безумно вкусный творожный десерт! Готовится легко, без духовки, муки и даже сахар не добавляю. Делюсь рецептом с Вами.
Приготовление.
В глубокую емкость наливаем воду, насыпаем желатин и тщательно размешиваем.
Тщательно взбиваем все с помощью блендера до однородности (взбиваем так, чтобы не было комочков).
Желатин разогреваем так, чтобы он растворился.
Заливаем в банановую массу через ситец и смешиваем снова при помощи блендера до пышной консистенции.
Далее сверху натираем на мелкой терке равномерно темный шоколад. Держим в холодильнике до застывания.
Десерт готов! Хорошего Вам дня!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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