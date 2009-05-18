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Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...

Все ею восхищаются, все её любят и выкладывают в соцсети просто за то, что она есть и такая мила...