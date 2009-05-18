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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Без муки, сахара, духовки и за 10 минут работы»: нежнейший творожный десерт (ну очень вкусный, и готовится легко)

Четверг, 01 Февраля 2024 г. 12:41 + в цитатник

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Лёгкий, нежнейший, в меру сладкий и безумно вкусный творожный десерт! Готовится легко, без духовки, муки и даже сахар не добавляю. Делюсь рецептом с Вами.

Ингредиенты:
Творог – 400 грамм
Бананы спелые – 2 штуки (300 грамм очищенные)
Желатин – 15 грамм
Вода – 100 миллилитров
Темный шоколад (для украшения) – 15 грамм

Приготовление.

В глубокую емкость наливаем воду, насыпаем желатин и тщательно размешиваем.


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Спелые бананы нарезаем на кусочки и отправляем в чистую емкость к творогу.

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Тщательно взбиваем все с помощью блендера до однородности (взбиваем так, чтобы не было комочков).


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Желатин разогреваем так, чтобы он растворился.


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Заливаем в банановую массу через ситец и смешиваем снова при помощи блендера до пышной консистенции.


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Переливаем полившуюся массу в формочку 10х15 сантиметров.

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Далее сверху натираем на мелкой терке равномерно темный шоколад. Держим в холодильнике до застывания.


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Десерт готов! Хорошего Вам дня! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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