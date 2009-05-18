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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Лимонный пирог на сметане. Шикарный и очень простой рецепт
Рецепт и впрямь, шикарный, ведь готовится пирог на раз-два, но получается нереально вкусным. С ярким, свежим лимонным ароматом. Да и по текстуре пирог идеальный - мягкий, нежный, влажный. Нет сил, чтобы остановиться и не съесть еще кусочек и еще....
Форму смазываем сливочным маслом
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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