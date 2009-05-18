Рецепт и впрямь, шикарный, ведь готовится пирог на раз-два, но получается нереально вкусным. С ярким, свежим лимонным ароматом. Да и по текстуре пирог идеальный - мягкий, нежный, влажный. Нет сил, чтобы остановиться и не съесть еще кусочек и еще....

Чтобы приготовить лимонный пирог на сметане, понадобится:

2 яйца,

220 граммов сахара,

80 граммов сливочного масла,

200 граммов сметаны 20%,

муки - 250 граммов,

растительного масла 2 столовых ложки,

полторы чайных ложки разрыхлителя,

лимон,

соль и пол чайной ложки ванилина.

Приготовление.

Также с этим пирогом я опробовала довольно необычный крем.

Для крема возьмите 135 граммов сгущенного молока и 35 мл. лимонного сока, но обо всем по порядку.

Яйца комнатной температуры смешиваем с сахаром, солью и взбиваем, чтобы получилась белая, густая пенка.





Ко взбитым яйцам добавляем сметану, сливочное масло комнатной температуры, сок лимона, цедру, ванилин и растительное масло. Все перемешиваем до однородной массы.

Добавляем муку с разрыхлителем и еще раз перемешиваем. Тесто должно получиться чуть погуще, чем на оладьи.





Форму смазываем сливочным маслом





И посыпаем мукой, так пирог не прилипнет к форме и его будет удобно вынимать из формы.

Выкладываем тесто, разравниваем его силиконовой лопаткой и отправляем пирог выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем примерно 30-40 минут, все зависит от духовки. Готовность проверяем шпажкой: при проколе пирога, шпажка должна быть абсолютно сухой.

Когда пирог немного остынет, можно покрыть его кремом. Этот крем делается буквально моментально. Лимонный сок творит чудеса. К сгущенке добавляем лимонный сок и размешиваем. Крем густеет прямо на глазах, очень быстро.

Получается густой, гладкий, блестящий крем, которые совершенно не растекается. Густоту можно регулировать лимонным соком, чем его больше, тем гуще будет крем. Смазываем пирог кремом, разравниваем и зовем всех к столу, пить чай!





Приятного чаепития!

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