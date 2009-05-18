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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Шоколадный пирог «Сочный» название говорит само за себя

Понедельник, 01 Января 2024 г. 13:16 + в цитатник

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Сегодня, я к Вам с рецептом шоколадного пирога "Сочный", можно готовить на замену тортику, так как такой пирог получатся сочным, мягким, как будто его пропитали шоколадным кремом.
 
Рецепт:
 
Для теста:
 
Молоко – 100 мл.
Сахар – 100 гр.
Какао – 2 ст.л.
Яйцо – 2 шт.
Мука – 130 гр.
Разрыхлитель – 12 гр.
Растительное масло – 100 гр.
Соль – 1/3 ч.л.
Для заливки:
 
Молоко – 100 мл.
Сахар – 100 мл.
Какао – 2 ст.л.
Форма – d. 20 см
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В миску наливаем молоко, сахар, разбиваем яйца, добавляем какао, соль
 
и перемешиваем

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в муку добавим разрыхлитель, перемешаем и добавим в тесто

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добавим растительное масло


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переливаем в форму, у меня диаметр формы 20 см
 
выпекаем при 180 градусах 30-35 минут
 
приготовим заливку: смешаем в миске молоко, сахар и какао порошок

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как пирог приготовится достаем и горячий заливаем подготовленной заливкой
 
ставим обратно в выключенную духовку и оставляем там до полного остывания

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теперь достаем, вынимаем из формы, срезаем слегка верх и превращаем в крошку, посыпаем крошкой пирог


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Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:

 



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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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