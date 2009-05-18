🌸 «Без особого труда и больших затрат, а результат отменный»: лимонный торт на Новый год 2023 (ну очень нежный и вкусный) - (0)
🌸 Самый знаменитый торт *Прага* - (0)
🌸 Берём одно яйцо и пачку творога! Лёгкий рецепт НЕЖНЕЙШИХ слоёных булочек на творожном тесте! - (0)
🌸Пеку сдобные булочки «Розочки»: как сделать выпечку мягкой и не черствеющей, красивой и вкусной - (0)
🌸 Больше не трачу на круассаны целый день: так легко и бюджетно я готовлю большой пирог-круассан - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...Когда защитники страны...В. Уткин - (0)
Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...Главное правило зимы - тепло оденься и живи... - (0)
Главное правило зимы - тепло оденься и живи... Тепло оденься в свои лучшие мысли и любимые свитер...
|
Шоколадный пирог «Сочный» название говорит само за себя
добавим растительное масло
теперь достаем, вынимаем из формы, срезаем слегка верх и превращаем в крошку, посыпаем крошкой пирог
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]