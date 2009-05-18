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Художник Hildegard Schwammberger


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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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«Такой бюджетный, но такой воздушный и вкусный»: ароматный пирог к чаю (рецепт из старой маминой тетради)

Вторник, 21 Ноября 2023 г. 12:56 + в цитатник

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Такой пирог всегда выручает когда «Гости на пороге»! Мягкий, воздушный, ароматный и потрясающе вкусный. Готовится при этом быстро, из бюджетных ингредиентов, которые всегда найдутся дома. Делюсь рецептом.

Ингредиенты:
Яйца куриные – 4 штуки
Сахарный песок – 200 грамм
Ванилин – 1 чайная ложка
Растительное масло – 180 миллилитров
Молоко – 300 миллилитров
Мука – 350-400 грамм
Разрыхлитель для теста – 1 пакетик
Изюм – 200 грамм
Сахарная пудра – чтобы украсить
Приготовление.

В разбитые яйца насыпаем сахарный песок , добавляем ванилин и тщательно взбиваем с помощью миксера до однородной консистенции.


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Добавляем растительное масло, молоко, муку и разрыхлителя для теста. Ещё раз хорошенько размешиваем с помощью миксера до однородной консистенции.

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Добавляем изюм (заранее в его промыла, просушила с смешала немного с мукой). Хорошенько размешиваем лопаткой.


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Заготовленные тесто переливаем в форму для выпечки и выравниваем тесто. Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на сорок-сорок пять минут. Готовую выпечку украшаем с посолить сахарной пудры.


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Прекрасного Вам настроения и замечательного дня! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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