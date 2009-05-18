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Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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Марина Огай — современная российская художница из Южной Кореи. Кор...

Включила музыку на кухне… Протерла чистой губкой стол, И порубила потихоньку, Что брошено на прои...