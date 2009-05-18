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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Такой бюджетный, но такой воздушный и вкусный»: ароматный пирог к чаю (рецепт из старой маминой тетради)
Такой пирог всегда выручает когда «Гости на пороге»! Мягкий, воздушный, ароматный и потрясающе вкусный. Готовится при этом быстро, из бюджетных ингредиентов, которые всегда найдутся дома. Делюсь рецептом.
В разбитые яйца насыпаем сахарный песок , добавляем ванилин и тщательно взбиваем с помощью миксера до однородной консистенции.
Добавляем изюм (заранее в его промыла, просушила с смешала немного с мукой). Хорошенько размешиваем лопаткой.
Заготовленные тесто переливаем в форму для выпечки и выравниваем тесто. Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на сорок-сорок пять минут. Готовую выпечку украшаем с посолить сахарной пудры.
Прекрасного Вам настроения и замечательного дня!
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