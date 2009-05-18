Пирог «Райское облако», помню этот рецепт с детства, готовила, когда училась еще в школе, сегодня листая свою кулинарную тетрадь того времени вспомнила этот рецепт, решила повторить и поделиться рецептом с Вами, уж очень вкусный получается

Рецепт:

Яичные желтки – 2 шт

Сметана – 70 гр

Соль - 1/4 ч.л.

Сахар – 30 гр

Ванилин – 1 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 200 гр

Сливочное масло – 100 гр

Для начинки:

Яичные белки – 2 шт

Сахар – 70 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Крахмал кукурузный - 1 ст.л. (15 гр)

Яблоки – 2 шт (300 - 400 гр)

Сок лимона – 30 - 50 мл

Цедра лимона – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ





Сначала займемся тестом. 2 яйца разделим на белок и желток, белки оставим для начинки. Желтки переливаем в миску, добавляем 70 грамм сметаны, 30 грамм сахара, ванилин, щепотку соли и перемешиваем.





В миску отмерим 200 грамм муки, добавляем 1 ч.л. разрыхлителя и просеиваем.

Натрём 100 гр сливочного масла, перетираем с мукой, получится крошка





Теперь добавляем яичные желтки со сметаной, замешиваем тесто.





Тесто получается эластичное к рукам не липнет, возможно потребуется еще муки, мне сегодня не потребовалось. От теста отделим 1/3 часть и убираем в морозильную камеру, а вторую часть просто в холодильник на 30 минут.





Форму смазываем маслом, дно я застелила бумагой для выпечки, чтобы быть уверенной, что пирог точно отойдет.

Распределяем тесто по форме, делаем бортики





2 яблока очистим от кожуры порежем кубиками, лучше всего брать яблоки кислых сортов. Добавляем к яблокам лимонный сок, у меня яблоки сладковатые я добавлю примерно 50 мл сока, если кислые достаточно 3 ст.л. добавляем цедру лимона и перемешиваем.

2 белка взбиваем миксером как начнут взбиваться добавляем постепенно сахар 70 грамм и ванильный сахар, взбиваем до стойких пиков, еще я добавляю щепотку лимонной кислоты, чтобы белки не были приторно сладкими.

Теперь когда белки взбились добавляем 1 ст.л. крахмала и перемешиваем.





На тесто кладем яблоки, сверху белки, затем достаём тесто из морозильной камеры и натрем на терке.





Ставим в духовку выпекаем при 180 градусах 40-45 минут, или ориентируйтесь по своей духовке.





Достаем, извлекаем из формы, даем немного остыть и разрезаем. Можно яблоки заменить например на бруснику, тоже получается вкусно или к яблокам добавить горсть брусники. Вобщем, все на Ваше усмотрение.

Приятного аппетита!







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