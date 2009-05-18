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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Пирог «Райское облако», название говорит само за себя...
Теперь добавляем яичные желтки со сметаной, замешиваем тесто.
Тесто получается эластичное к рукам не липнет, возможно потребуется еще муки, мне сегодня не потребовалось. От теста отделим 1/3 часть и убираем в морозильную камеру, а вторую часть просто в холодильник на 30 минут.
На тесто кладем яблоки, сверху белки, затем достаём тесто из морозильной камеры и натрем на терке.
Ставим в духовку выпекаем при 180 градусах 40-45 минут, или ориентируйтесь по своей духовке.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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