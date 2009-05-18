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Пирог «Райское облако», название говорит само за себя...

Понедельник, 20 Ноября 2023 г. 12:53 + в цитатник

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Пирог «Райское облако», помню этот рецепт с детства, готовила, когда училась еще в школе, сегодня листая свою кулинарную тетрадь того времени вспомнила этот рецепт, решила повторить и поделиться рецептом с Вами, уж очень вкусный получается
 
Рецепт:
 
Яичные желтки – 2 шт
Сметана – 70 гр
Соль - 1/4 ч.л.
Сахар – 30 гр
Ванилин – 1 гр
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Мука – 200 гр
Сливочное масло – 100 гр
Для начинки:
 
Яичные белки – 2 шт
Сахар – 70 гр
Ванильный сахар – 10 гр
Крахмал кукурузный - 1 ст.л. (15 гр)
Яблоки – 2 шт (300 - 400 гр)
Сок лимона – 30 - 50 мл
Цедра лимона – по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


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Сначала займемся тестом. 2 яйца разделим на белок и желток, белки оставим для начинки. Желтки переливаем в миску, добавляем 70 грамм сметаны, 30 грамм сахара, ванилин, щепотку соли и перемешиваем.


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В миску отмерим 200 грамм муки, добавляем 1 ч.л. разрыхлителя и просеиваем.
 
Натрём 100 гр сливочного масла, перетираем с мукой, получится крошка


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Теперь добавляем яичные желтки со сметаной, замешиваем тесто.


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Тесто получается эластичное к рукам не липнет, возможно потребуется еще муки, мне сегодня не потребовалось. От теста отделим 1/3 часть и убираем в морозильную камеру, а вторую часть просто в холодильник на 30 минут.


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Форму смазываем маслом, дно я застелила бумагой для выпечки, чтобы быть уверенной, что пирог точно отойдет.
 
Распределяем тесто по форме, делаем бортики


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2 яблока очистим от кожуры порежем кубиками, лучше всего брать яблоки кислых сортов. Добавляем к яблокам лимонный сок, у меня яблоки сладковатые я добавлю примерно 50 мл сока, если кислые достаточно 3 ст.л. добавляем цедру лимона и перемешиваем.
 
2 белка взбиваем миксером как начнут взбиваться добавляем постепенно сахар 70 грамм и ванильный сахар, взбиваем до стойких пиков, еще я добавляю щепотку лимонной кислоты, чтобы белки не были приторно сладкими.
 
Теперь когда белки взбились добавляем 1 ст.л. крахмала и перемешиваем.


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На тесто кладем яблоки, сверху белки, затем достаём тесто из морозильной камеры и натрем на терке.


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Ставим в духовку выпекаем при 180 градусах 40-45 минут, или ориентируйтесь по своей духовке.


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Достаем, извлекаем из формы, даем немного остыть и разрезаем. Можно яблоки заменить например на бруснику, тоже получается вкусно или к яблокам добавить горсть брусники. Вобщем, все на Ваше усмотрение.
 
Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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