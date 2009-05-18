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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
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За уши не оттащишь, как вкусно — этот яблочный пирог пеку по особым случаям, хотя и рецепт простой
Сегодня делюсь рецептом очень вкусного яблочного пирога на рассыпчатом песочном тесте. Это один из любимейших пирогов моей мамы, и по семейной традиции я пеку его к 8 марту каждый год и на другие праздники. Такой пирог вполне может заменить любой торт на праздничном столе. А делается он довольно просто.
✅Далее, добавляем сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель, все перемешиваем. Добавляем яйцо, лимонный сок, сметану, замешиваем тесто. Если вдруг тесто получается сухим, плохо замешивается, добавьте еще немного сметаны или просто воды. Долго вымешивать песочное тесто не надо, как только оно хорошо слиплось в шар — готово.
✅Тесто делим на 2 неравные части, одна часть должна быть больше другой. Меньшую часть убираем в морозильник на час, вторую — в холодильник.
✅Готовим начинку: яблоки (я чищу) режем на небольшие кубики. Я поливаю их лимонным соком, чтобы не потемнели. Можно пожеланию добавить лимонную цедру или корицу. Если яблоки сильно кислые, то по вкусу добавьте больше сахара.
🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 40 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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