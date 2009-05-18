Сегодня делюсь рецептом очень вкусного яблочного пирога на рассыпчатом песочном тесте. Это один из любимейших пирогов моей мамы, и по семейной традиции я пеку его к 8 марту каждый год и на другие праздники. Такой пирог вполне может заменить любой торт на праздничном столе. А делается он довольно просто.

🔹Ингредиенты: 🔹

✔Мука пшеничная — 400 г.

✔Масло слив. (можно заменить на слив. маргарин) — 180 г.

✔Сахар — 3 ст. л.

✔Яйцо — 1 шт.

✔Лимонный сок — 2 ст. л.

✔Сметана (нежирная или йогурт) — 1-2 ст. л.

✔Разрыхлитель — 1 ч. л. (1 пачка).

✔Соль — 1/3 ч. л.

✔Ванильный сахар — по желанию.

Начинка:

✔Яблоки — 600 г.

✔Сахар — 60 г.

✔Лимонный сок — 2 ст. л. (необязательно).

Приготовление

✅Сначала делаем тесто: в муку добавляем холодное (можно подмороженное) сливочное масло и делаем крошку.

✅Далее, добавляем сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель, все перемешиваем. Добавляем яйцо, лимонный сок, сметану, замешиваем тесто. Если вдруг тесто получается сухим, плохо замешивается, добавьте еще немного сметаны или просто воды. Долго вымешивать песочное тесто не надо, как только оно хорошо слиплось в шар — готово.







✅Тесто делим на 2 неравные части, одна часть должна быть больше другой. Меньшую часть убираем в морозильник на час, вторую — в холодильник.





✅Готовим начинку: яблоки (я чищу) режем на небольшие кубики. Я поливаю их лимонным соком, чтобы не потемнели. Можно пожеланию добавить лимонную цедру или корицу. Если яблоки сильно кислые, то по вкусу добавьте больше сахара.





✅Через минут 40-час достаем большую часть теста, формуем низ пирога, выкладываем начинку. У меня форма диаметром 25 см.

✅Достаем тесто из морозильника, и натираем его на терке. Полученную «стружку» распределяем по поверхности пирога. Ставим пирог выпекаться в разогретую духовку.







🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 40 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.





Приятного чаепития!





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