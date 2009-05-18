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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Я даже и подумать не могла, что готовится он так просто»: абрикосовый рулет к чаю (бюджетные ингредиенты)
Он такой вкусный, и готовится просто, что подаю его к чаю три раза в неделю! Абрикосовый рулет из бюджетных ингредиентов. Родные просто обожают! Показываю подробный рецепт.
В чашку большого размера разбиваем куриные яйца, взбиваем с помощью миксера, подсыпая параллельно сахарный песок.
Насыпаем пшеничной муки, добавляем разрыхлителя, ванилина и хорошенечко размешиваем венчиком все ингредиенты.
Формочку 20х30 сантиметров застилаем пергаментной бумагой, присыпаем сахарным песком и выкладываем нарезанные абрикосы.
Заливаем подготовленным жидким тестом и выравниваем. Выпекаем пятнадцать минут при 180 градусах.
С помощью пергаментной бумаги заворачиваем в рулет и украшаем сахарной пудрой.
Вот и всё! Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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