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Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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Дорогие россияне! Поздравляю Вас с таким прекрасным праздником! ...

Завиноватили ноябрь… не обладатель он назойливого солнца… Не щедр на угодливость ...