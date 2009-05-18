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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Я даже и подумать не могла, что готовится он так просто»: абрикосовый рулет к чаю (бюджетные ингредиенты)

Четверг, 02 Ноября 2023 г. 12:21 + в цитатник

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Он такой вкусный, и готовится просто, что подаю его к чаю три раза в неделю! Абрикосовый рулет из бюджетных ингредиентов. Родные просто обожают! Показываю подробный рецепт.

Рецепт:
Абрикосы – 300-350 грамм
Яйца куриные – 2 штуки
Сахарный песок – 60 грамм
Мука пшеничная – 60 грамм
Разрыхлитель – 3 грамма
Ванилин – на свой вкус
Приготовление.
Абрикосы нарезаем на тонкие дольки.

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В чашку большого размера разбиваем куриные яйца, взбиваем с помощью миксера, подсыпая параллельно сахарный песок.


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Насыпаем пшеничной муки, добавляем разрыхлителя, ванилина и хорошенечко размешиваем венчиком все ингредиенты.


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Формочку 20х30 сантиметров застилаем пергаментной бумагой, присыпаем сахарным песком и выкладываем нарезанные абрикосы.


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Заливаем подготовленным жидким тестом и выравниваем. Выпекаем пятнадцать минут при 180 градусах.


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С помощью пергаментной бумаги заворачиваем в рулет и украшаем сахарной пудрой.


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Вот и всё! Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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