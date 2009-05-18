🌸 Нежные бублики. Тесто, без яиц и масла, а получается так вкусно - (0)
Ленивое хачапури на сковороде за считанные минуты: вкусно, сытно, быстро и просто - (0)
🌸 Готовлю воздушный кекс без соды, разрыхлителя и маргарина, лучше чем по ГОСТу (всё смешал и в духовку) - (0)
🌸 Нашла рецепт теста, с которым моя выпечка нежная, мягкая и пружинистая: пеку булочки с тыквой и яблоками - (0)
🌸 Пирог из минимума ингредиентов - воздушный и с нежным лимонным кремом внутри - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...Каллиопи Асаргиотаки(ASSARGIOTAKI Kalliopi) . Драгоценность человеческой души и женской природы. - (0)
Блеск в глазах, аура женственности, подлинность женского существования... все эт...Рамочка для стихов - (0)
...
|
«Не рецепт, а золото – такую выпечку и гостям подать не стыдно»: ароматный кекс с карамелью (лучший рецепт на мой взгляд)
Такой вкусной выпечки я ещё не пробовала! Нежный, влажный и ароматный кекс с карамелью. Готовится легко, из недорогих продуктов, но при этом выглядит достойно!
В емкость вбиваем яйца, всыпаем соль, сахарный песок и смешиваем с помощью миксера, одновременно вливая растительное масло. Наливаем молока, продолжаем взбивать.
Выкладываем обычный йогурт, смешиваем.
В чашку небольшого размера всыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем.
Просеиваем в подготовленную смесь из яиц и смешиваем.
Всыпаем изюм (я его заранее замачиваю в горячей воде на 10 минут и прослушиваю) и смешиваем.
Выливаем массу в форму 24-25 сантиметров. Сверху в тесто вставляем дольки яблока. Печем в нагретой до 180 градус.духовке в течении 35 минут.
В кастрюлю добавляем сахарный песок и готовим до расплавления.
Добавляем сливочного масла и смешиваем.
Выливаем сливки и смешиваем.
Поливаем карамелью готовый кекс.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]