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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Не рецепт, а золото – такую выпечку и гостям подать не стыдно»: ароматный кекс с карамелью (лучший рецепт на мой взгляд)

Пятница, 13 Октября 2023 г. 13:53 + в цитатник

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Такой вкусной выпечки я ещё не пробовала! Нежный, влажный и ароматный кекс с карамелью. Готовится легко, из недорогих продуктов, но при этом выглядит достойно!

Рецепт:
Яиц – 3 штуки
Соли – щепотку
Сахара – 100 грамм
Подсолнечного масла – 100 миллилитров
Молока – 70 миллилитров
Обычного йогурта – 125 грамм
Муки – 250 грамм
Разрыхлителя – 15 грамм
Изюма – 150 грамм
Яблок – 1 штуку
Для карамели
 
Сахара – 100 грамм
Сливочного масла – 1 чайную ложки
Сливок – 70 миллилитров
Приготовление.

В емкость вбиваем яйца, всыпаем соль, сахарный песок и смешиваем с помощью миксера, одновременно вливая растительное масло. Наливаем молока, продолжаем взбивать.


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Выкладываем обычный йогурт, смешиваем.


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В чашку небольшого размера всыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем.


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Просеиваем в подготовленную смесь из яиц и смешиваем.


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Всыпаем изюм (я его заранее замачиваю в горячей воде на 10 минут и прослушиваю) и смешиваем.


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Выливаем массу в форму 24-25 сантиметров. Сверху в тесто вставляем дольки яблока. Печем в нагретой до 180 градус.духовке в течении 35 минут.

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В кастрюлю добавляем сахарный песок и готовим до расплавления.


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Добавляем сливочного масла и смешиваем.


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Выливаем сливки и смешиваем.


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Поливаем карамелью готовый кекс.


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Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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