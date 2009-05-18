Такой вкусной выпечки я ещё не пробовала! Нежный, влажный и ароматный кекс с карамелью. Готовится легко, из недорогих продуктов, но при этом выглядит достойно!

Рецепт:

Яиц – 3 штуки

Соли – щепотку

Сахара – 100 грамм

Подсолнечного масла – 100 миллилитров

Молока – 70 миллилитров

Обычного йогурта – 125 грамм

Муки – 250 грамм

Разрыхлителя – 15 грамм

Изюма – 150 грамм

Яблок – 1 штуку

Для карамели

Сахара – 100 грамм

Сливочного масла – 1 чайную ложки

Сливок – 70 миллилитров

Приготовление.

В емкость вбиваем яйца, всыпаем соль, сахарный песок и смешиваем с помощью миксера, одновременно вливая растительное масло. Наливаем молока, продолжаем взбивать.





Выкладываем обычный йогурт, смешиваем.





В чашку небольшого размера всыпаем муки, разрыхлителя и смешиваем.





Просеиваем в подготовленную смесь из яиц и смешиваем.





Всыпаем изюм (я его заранее замачиваю в горячей воде на 10 минут и прослушиваю) и смешиваем.





Выливаем массу в форму 24-25 сантиметров. Сверху в тесто вставляем дольки яблока. Печем в нагретой до 180 градус.духовке в течении 35 минут.

В кастрюлю добавляем сахарный песок и готовим до расплавления.





Добавляем сливочного масла и смешиваем.





Выливаем сливки и смешиваем.





Поливаем карамелью готовый кекс.





Приятного аппетита!





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