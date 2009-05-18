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Пирог из минимума ингредиентов - воздушный и с нежным лимонным кремом внутри - (0)
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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Пирог из минимума ингредиентов - воздушный и с нежным лимонным кремом внутри
Сегодня предлагаю рецепт вкуснейшего лимонного пирога. Пышный ванильный бисквит и заварной крем с ярким лимонным вкусом. Пирог станет частым гостем на ваших семейных чаепитиях!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
https://www.youtube.com/watch?v=WCgluYmc1VQ
Начнём приготовление с заварного крема. В кастрюле смешиваем 1 яйцо и 50 г сахара. Теперь добавляем 50 мл лимонного сока (это приблизительно сок из ½ лимона), а также цедру одного лимона и 40 г кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородности и выливаем 300 мл молока.
Приступаем к приготовлению теста. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 100 г белого сахара и 10 г ванильного сахара. Венчиком размешиваем до однородности и выливаем 120 мл молока комнатной температуры и 120 мл растительного масла без запаха.
Тщательно перемешиваем тесто венчиком и добавляем сухие ингредиенты – 220 г посеянной муки и 15 г разрыхлителя. Соединяем все компоненты вместе при помощи лопатки и бисквитное тесто готово. По консистенции напоминает тесто на оладьи.
Переливаем половину теста в форму. Диаметр моей формы 20 см. Равномерно распределяем тесто по форме и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
К этому времени остыл и заварной крем. Перемешиваем его ложкой и достаём корж из духовки. На горячий бисквит выкладываем лимонно-заварной крем и равномерно его распределяем. Затем на крем выливаем вторую половину теста и выравниваем поверхность пирога лопаткой.
Возвращаем пирог в духовку и выпекаем ещё 25 минут, при той же температуре 180 градусов. Пирог получается высокий, ровный и безумно ароматный! Достаём его из духовки, даём полностью остыть прямо в форме, а затем перекладываем на тарелку и сверху посыпаем сахарной пудрой.
И в тёплом виде, и в холодном – он очень вкусный, а сочетание ванильного бисквитного теста и заварного крема с ярким лимонным вкусом – одно из моих любимых. Уверена, что и вы будете в восторге!
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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