Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

Накадзима Киеси - художник ветра - (0)

Накадзима Киеси (中島 潔) стали называть "художник ве...

Рамочка для стихов - (0)

  ...

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 53301
Комментариев: 390758
Написано: 787368


Пирог из минимума ингредиентов - воздушный и с нежным лимонным кремом внутри

Среда, 11 Октября 2023 г. 12:45 + в цитатник
https://dzen.ru/a/ZR1z1ZPCq...clid=1400&

! (700x393, 313Kb)

Сегодня предлагаю рецепт вкуснейшего лимонного пирога. Пышный ванильный бисквит и заварной крем с ярким лимонным вкусом. Пирог станет частым гостем на ваших семейных чаепитиях!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Заварной крем:
яйцо - 1 шт.
сахар - 50 г
лимонный сок - 50 мл
цедра 1 лимона
кукурузный крахмал - 40 г
молоко - 300 мл
Бисквитное тесто:
яйца - 2 шт.
соль - щепотка
сахар - 100 г
ванильный сахар - 10 г
молоко - 120 мл
растительное масло - 120 мл
разрыхлитель - 15 г
мука - 220 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



https://www.youtube.com/watch?v=WCgluYmc1VQ

Начнём приготовление с заварного крема. В кастрюле смешиваем 1 яйцо и 50 г сахара. Теперь добавляем 50 мл лимонного сока (это приблизительно сок из ½ лимона), а также цедру одного лимона и 40 г кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородности и выливаем 300 мл молока.


1 (700x393, 204Kb)

Снова перемешиваем и ставим кастрюлю на плиту. Варим крем на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения.
 
Мешать крем лучше венчиком, не ложкой, чтобы не было комочков.
Переливаем заварной крем в миску, накрываем плёнкой в контакт и даём полностью остыть.


2 (700x393, 200Kb)

Приступаем к приготовлению теста. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 100 г белого сахара и 10 г ванильного сахара. Венчиком размешиваем до однородности и выливаем 120 мл молока комнатной температуры и 120 мл растительного масла без запаха.


3 (700x393, 213Kb)

Тщательно перемешиваем тесто венчиком и добавляем сухие ингредиенты – 220 г посеянной муки и 15 г разрыхлителя. Соединяем все компоненты вместе при помощи лопатки и бисквитное тесто готово. По консистенции напоминает тесто на оладьи.


4 (700x393, 206Kb)

Переливаем половину теста в форму. Диаметр моей формы 20 см. Равномерно распределяем тесто по форме и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.


5 (700x393, 205Kb)

К этому времени остыл и заварной крем. Перемешиваем его ложкой и достаём корж из духовки. На горячий бисквит выкладываем лимонно-заварной крем и равномерно его распределяем. Затем на крем выливаем вторую половину теста и выравниваем поверхность пирога лопаткой.


6 (700x393, 234Kb)

7 (700x393, 226Kb)

Возвращаем пирог в духовку и выпекаем ещё 25 минут, при той же температуре 180 градусов. Пирог получается высокий, ровный и безумно ароматный! Достаём его из духовки, даём полностью остыть прямо в форме, а затем перекладываем на тарелку и сверху посыпаем сахарной пудрой.


8 (700x393, 313Kb)

И в тёплом виде, и в холодном – он очень вкусный, а сочетание ванильного бисквитного теста и заварного крема с ярким лимонным вкусом – одно из моих любимых. Уверена, что и вы будете в восторге!

Приятного чаепития! good


9 (700x393, 251Kb)

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте