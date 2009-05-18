Сегодня предлагаю рецепт вкуснейшего лимонного пирога. Пышный ванильный бисквит и заварной крем с ярким лимонным вкусом. Пирог станет частым гостем на ваших семейных чаепитиях!

ИНГРЕДИЕНТЫ :

Заварной крем:

яйцо - 1 шт.

сахар - 50 г

лимонный сок - 50 мл

цедра 1 лимона

кукурузный крахмал - 40 г

молоко - 300 мл

Бисквитное тесто:

яйца - 2 шт.

соль - щепотка

сахар - 100 г

ванильный сахар - 10 г

молоко - 120 мл

растительное масло - 120 мл

разрыхлитель - 15 г

мука - 220 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ







https://www.youtube.com/watch?v=WCgluYmc1VQ

Начнём приготовление с заварного крема. В кастрюле смешиваем 1 яйцо и 50 г сахара. Теперь добавляем 50 мл лимонного сока (это приблизительно сок из ½ лимона), а также цедру одного лимона и 40 г кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородности и выливаем 300 мл молока.





Снова перемешиваем и ставим кастрюлю на плиту. Варим крем на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Мешать крем лучше венчиком, не ложкой, чтобы не было комочков.

Переливаем заварной крем в миску, накрываем плёнкой в контакт и даём полностью остыть.





Приступаем к приготовлению теста. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 100 г белого сахара и 10 г ванильного сахара. Венчиком размешиваем до однородности и выливаем 120 мл молока комнатной температуры и 120 мл растительного масла без запаха.





Тщательно перемешиваем тесто венчиком и добавляем сухие ингредиенты – 220 г посеянной муки и 15 г разрыхлителя. Соединяем все компоненты вместе при помощи лопатки и бисквитное тесто готово. По консистенции напоминает тесто на оладьи.





Переливаем половину теста в форму. Диаметр моей формы 20 см. Равномерно распределяем тесто по форме и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.





К этому времени остыл и заварной крем. Перемешиваем его ложкой и достаём корж из духовки. На горячий бисквит выкладываем лимонно-заварной крем и равномерно его распределяем. Затем на крем выливаем вторую половину теста и выравниваем поверхность пирога лопаткой.





Возвращаем пирог в духовку и выпекаем ещё 25 минут, при той же температуре 180 градусов. Пирог получается высокий, ровный и безумно ароматный! Достаём его из духовки, даём полностью остыть прямо в форме, а затем перекладываем на тарелку и сверху посыпаем сахарной пудрой.





И в тёплом виде, и в холодном – он очень вкусный, а сочетание ванильного бисквитного теста и заварного крема с ярким лимонным вкусом – одно из моих любимых. Уверена, что и вы будете в восторге!

Приятного чаепития!



