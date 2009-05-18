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Замешиваю за несколько минут тесто - и в духовку. Кекс творожный: вкусный и простой рецепт

Среда, 20 Сентября 2023 г. 14:55 + в цитатник

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Показываю, как готовлю к чаю быстрый творожный кекс с ягодами. Тесто готовиться просто. Ягоды можно использовать любые, по вашему вкусу. Выпечка получается сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод. Приготовьте, уверена Вам тоже понравится, если вы тоже так готовите, буду рада, что напомнила про рецепт.
Рецепт:
Сливочное масло (мягкое) 150 г
Соль (щепотка)
Сахар 180 г
Творог 300 г
Яйца 3 шт.
Мука 280-300 г + разрыхлитель 10 г
Ягоды 100-150 г
Приготовление.
В миску с мягким сливочным маслом добавляю соль, сахар. Перемешиваю миксером. Можно просто лопаткой перетереть.


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Добавляю творог, перемешиваю.

 
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Добавляю яйца и ещё раз перемешиваю до однородности.


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Просеиваю частями муку с разрыхлителем, замешиваю густое и нежное тесто.

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Диаметр моей формы с отверстием по центру - 25 см.
Смазываю её сливочным маслом.
Выкладываю часть теста.

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Далее ягоды любые, у меня вишня и малина. Можно без ягод приготовить, тоже всё получится.
Также ягоды можно с тестом перемешать.
Сверху выкладываю оставшееся тесто. Спрятать все ягоды не стараюсь.


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Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.
Я выпекала 50 минут и ещё 10 минут держала выпечку в выключенной духовке. Вы ориентируйтесь по своей духовке, готовность проверяйте деревянной палочкой.


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Остужать лучше на решётке.


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Готовится просто, получается вкусно.good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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