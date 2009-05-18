🌸 В яблочный сезон: рецепт яблочного печенья. Мало теста и много начинки! - (0)
🌸 После того, как узнала рецепт этих кексов, все остальные рецепты отошли на второй план. Кексы действительно получается воздушные и вкусные - (0)
🌸 Нежный апельсиновый кекс! Ароматный, влажный и готовится просто. - (0)
🌸Если дома есть кефир готовлю вкуснятину к чаю за копейки - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...ХУДОЖНИК ВИКТОР ЗАРЕЦКИЙ (1925-1990).Любовь и вечность. - (0)
Виктор Иванович Зарецкий. Белый пароход. 1982 г., 120 × 183 см. Сегодня на...Напомни, осень, музыку ветров... - (0)
...
|
Замешиваю за несколько минут тесто - и в духовку. Кекс творожный: вкусный и простой рецепт
Добавляю творог, перемешиваю.
Остужать лучше на решётке.
Готовится просто, получается вкусно.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]