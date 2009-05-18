Показываю, как готовлю к чаю быстрый творожный кекс с ягодами. Тесто готовиться просто. Ягоды можно использовать любые, по вашему вкусу. Выпечка получается сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод. Приготовьте, уверена Вам тоже понравится, если вы тоже так готовите, буду рада, что напомнила про рецепт.

Рецепт:

Сливочное масло (мягкое) 150 г

Соль (щепотка)

Сахар 180 г

Творог 300 г

Яйца 3 шт.

Мука 280-300 г + разрыхлитель 10 г

Ягоды 100-150 г

Приготовление.

В миску с мягким сливочным маслом добавляю соль, сахар. Перемешиваю миксером. Можно просто лопаткой перетереть.





Добавляю творог, перемешиваю.

Добавляю яйца и ещё раз перемешиваю до однородности.





Просеиваю частями муку с разрыхлителем, замешиваю густое и нежное тесто.

Диаметр моей формы с отверстием по центру - 25 см.

Смазываю её сливочным маслом.

Выкладываю часть теста.





Далее ягоды любые, у меня вишня и малина. Можно без ягод приготовить, тоже всё получится.

Также ягоды можно с тестом перемешать.

Сверху выкладываю оставшееся тесто. Спрятать все ягоды не стараюсь.







Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.

Я выпекала 50 минут и ещё 10 минут держала выпечку в выключенной духовке. Вы ориентируйтесь по своей духовке, готовность проверяйте деревянной палочкой.





Остужать лучше на решётке.





Готовится просто, получается вкусно.





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