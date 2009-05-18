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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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🌸Если дома есть кефир готовлю вкуснятину к чаю за копейки

Среда, 13 Сентября 2023 г. 13:50 + в цитатник
https://dzen.ru/a/ZHc4sop7lDsSZJNK

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Когда дома пахнет домашней выпечкой - это всегда уют и радость!
 
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего красивого печенья из доступных ингредиентов.
 
Ингредиенты на 16 штук:
 
60 мл кефира
1 ст. сахара
120 гр сливочного масла
1 яйцо
260 гр муки
1 ч.л. разрыхлителя
щепотка соли
50 гр сахара
50 гр кокосовой стружки

Приготовление.

В миске смешать 1 яйцо, 60 мл кефира, 1 ст.л. сахара, щепотку соли.


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В отдельной миске просеять 260 гр муки и 1 ч.л. разрыхлителя.

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Добавить 120 гр сливочного масла.


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Растереть муку с маслом в крошку.


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Добавить яичную смесь и замесить тесто.


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Тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.


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Тем временем смешать 50 гр сахара и 50 гр кокосовой стружки.


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Тесто раскатать прямоугольной формы и посыпать кокосовой посыпкой. Прикатать посыпку скалкой.


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Свернуть книжкой.


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Присыпать посыпкой и прикатать опять.


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Снова сложить книжкой и посыпать посыпкой.


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Свернуть крайний раз и прикатать.


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Нарезать фигурным ножом.


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Выпекать при 180 градусах 20 минут.

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Приятного аппетита! good

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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