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Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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Я думаю – нет в жизни тёмных пятен, Когда на ней - бесстрашия печать, И мир любви ...

А попробуй сравни с чем-нибудь эту утреннюю тихую минуту, в которую день ещё не опустил свой суетли...