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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸Если дома есть кефир готовлю вкуснятину к чаю за копейки
Приготовление.
В миске смешать 1 яйцо, 60 мл кефира, 1 ст.л. сахара, щепотку соли.
Добавить 120 гр сливочного масла.
Растереть муку с маслом в крошку.
Добавить яичную смесь и замесить тесто.
Тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.
Тем временем смешать 50 гр сахара и 50 гр кокосовой стружки.
Тесто раскатать прямоугольной формы и посыпать кокосовой посыпкой. Прикатать посыпку скалкой.
Свернуть книжкой.
Присыпать посыпкой и прикатать опять.
Снова сложить книжкой и посыпать посыпкой.
Свернуть крайний раз и прикатать.
Нарезать фигурным ножом.
Выпекать при 180 градусах 20 минут.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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