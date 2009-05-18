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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Стакан кефира, яйца и 10 минут»: вкуснейшее печенье к чаю «Вкус детства» (быстро, просто и бюджетно)

Вторник, 12 Сентября 2023 г. 14:20 + в цитатник

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Бабушка раньше постоянно пекла такое печенье к чаю – настоящий «вкус детства»! Теперь и я радую своих домочадцев такой вкуснятиной из кефира. Готовится быстро, просто, и продукты бюджетные. Делюсь рецептом с Вами.
Ингредиенты:
Яйца куриные – 2 штуки
Сахарный песок – 60 грамм
Ванилин – 6 грамм
Растительное масло – 100 миллилитров
Кефир – 180 грамм
Мука пшеничная – 400-450 грамм
Разрыхлитель – 10 грамм
Сахарный песок – 60 грамм + корица – 1 столовая ложка
Приготовление.

В чашку к яйцам добавляем сахарный песок, ванилин и хорошенечко перемешиваем до однородного состояния.


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Наливаем растительного масла, теплого кефира и перемешиваем.


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Высыпаем сразу всю пшеничную муку, разрыхлитель, перемешиваем ложкой, затем руками формируем тесто.


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Выкладываем тесто на стол присыпанный мукой и раскатываем.


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В емкость высыпаем сахарный песок, корицу и перемешиваем. Посыпаем сверху на раскатанное тесто и немного придавливаем скалкой.


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Нарезаем тесто на маленькие треугольнички и перекладываем на противень, постеленный бумагой для выпечки.


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Убираем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на 15-20 минут.


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Приятного аппетита! good

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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