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Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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Дорогие друзья, у меня второй день не работает кнопка "нравится". Когда нажимаю на " нравиться меня ...

Устала… Мне бы отдохнуть… Сложить заботы ровной стопкой… И не оглядываясь, в путь уйти по незнако...