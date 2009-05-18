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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Стакан кефира, яйца и 10 минут»: вкуснейшее печенье к чаю «Вкус детства» (быстро, просто и бюджетно)
В чашку к яйцам добавляем сахарный песок, ванилин и хорошенечко перемешиваем до однородного состояния.
Наливаем растительного масла, теплого кефира и перемешиваем.
Высыпаем сразу всю пшеничную муку, разрыхлитель, перемешиваем ложкой, затем руками формируем тесто.
Выкладываем тесто на стол присыпанный мукой и раскатываем.
В емкость высыпаем сахарный песок, корицу и перемешиваем. Посыпаем сверху на раскатанное тесто и немного придавливаем скалкой.
Нарезаем тесто на маленькие треугольнички и перекладываем на противень, постеленный бумагой для выпечки.
Убираем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на 15-20 минут.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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