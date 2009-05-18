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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Пачка творога и яйца – этому трюку научила мама»: нежное творожное печенье к чаю (недорого и быстро)

Суббота, 09 Сентября 2023 г. 13:15 + в цитатник

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Вкуснее и нежнее печенья я в жизни не не пробовала! Мама научила так готовить – быстро, просто и недорого. Вся семья была в восторге. Это не рецепт, а настоящая находка (очень рекомендую)! Делюсь с Вами.

Ингредиенты:
Сливочное масло – 100 грамм
Творог – 200 грамм
Яйца куриные – 2 штуки
Соль – щепотка
Сахарный песок – 80 грамм
Пшеничная мука – 300 грамм
Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Сахарный песок – для обваливания

Приготовление.

В большую чашку выкладываем размягченное сливочное масло, добавляем творог и разбиваем куриные яйца. Всыпаем соль, сахарный песок и хорошенечко все размешиваем.


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Высыпаем пшеничную муку, разрыхлитель и размешиваем, замесив тесто. Сворачиваем в пакет и убираем в холодильник на двадцать минут.


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Тесто раскатываем в круг и вырезаем формочками кружочки.


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Обваливаем одной стороной в сахарном песке и складываем пополам (сахаром внутрь). Затем снова пополам и защипываем края. Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на тридцать минут.


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Приятного Вам чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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