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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Пачка творога и яйца – этому трюку научила мама»: нежное творожное печенье к чаю (недорого и быстро)
Вкуснее и нежнее печенья я в жизни не не пробовала! Мама научила так готовить – быстро, просто и недорого. Вся семья была в восторге. Это не рецепт, а настоящая находка (очень рекомендую)! Делюсь с Вами.
Приготовление.
В большую чашку выкладываем размягченное сливочное масло, добавляем творог и разбиваем куриные яйца. Всыпаем соль, сахарный песок и хорошенечко все размешиваем.
Высыпаем пшеничную муку, разрыхлитель и размешиваем, замесив тесто. Сворачиваем в пакет и убираем в холодильник на двадцать минут.
Тесто раскатываем в круг и вырезаем формочками кружочки.
Обваливаем одной стороной в сахарном песке и складываем пополам (сахаром внутрь). Затем снова пополам и защипываем края. Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку – на тридцать минут.
Приятного Вам чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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