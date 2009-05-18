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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Пальчики оближешь как вкусно! Завтрак для ленивых за 15 минут!

Суббота, 02 Сентября 2023 г. 13:56 + в цитатник

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Всем привет! Сегодня предлагаю вариант ленивого завтрака на скорую руку, получается очень сытно и вкусно! Такие лепешки можно приготовить с начинкой из творога и зелени, или с колбасой натертой на терке.
Рецепт:
Кефир - 250 мл.
Соль, сода, сахар - по 1\2 ч. л.
Мука - 320 г
Сыр - 160 г
Способ приготовления:

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Сыр натрем на крупной терке


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В миску наливаем кефир


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Добавляем соль, соду, сахар, перемешиваем

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Добавляем сыр, перемешиваем


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Замешиваем тесто сначала лопаткой


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Затем руками


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Тесто делим на четыре части


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Раскатываем лепешки толщиной примерно5 мм, можно положить в середину начинку, защипать края и снова раскатать тесто в лепешку. Я готовлю без начинки


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Жарим в хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета


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Завтрак готов!


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Обязательно попробуйте приготовить, очень вкусно получается!


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Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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