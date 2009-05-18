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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Пальчики оближешь как вкусно! Завтрак для ленивых за 15 минут!
Сыр натрем на крупной терке
В миску наливаем кефир
Добавляем сыр, перемешиваем
Замешиваем тесто сначала лопаткой
Затем руками
Тесто делим на четыре части
Раскатываем лепешки толщиной примерно5 мм, можно положить в середину начинку, защипать края и снова раскатать тесто в лепешку. Я готовлю без начинки
Жарим в хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета
Завтрак готов!
Обязательно попробуйте приготовить, очень вкусно получается!
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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