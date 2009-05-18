Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)

ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...

И стоит ли об этом... - (0)

И стоит ли об этом говорить. Слова подхватит ветер и закружит. Любовь все выжигает изнутри, Ког...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 52643
Комментариев: 389440
Написано: 784715


Творожные булочки с яблоками (быстрый рецепт БЕЗ ДРОЖЖЕЙ)

Пятница, 18 Августа 2023 г. 12:38 + в цитатник

1 (700x393, 333Kb)

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных, бездрожжевых, творожных булочек с яблоками. Они получаются ну очень вкусные! Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!

ЧТО НУЖНО:
 
✔ яйцо - 1 шт
✔ творог - 200 г
✔ сахар - 50 г + 50 г
✔ соль - щепотка
✔ ванилин - 1/2 ч.л.
✔ растительное масло - 70 мл
✔ мука - 200 г
✔ разрыхлитель - 1 ч.л.
✔ яблоко - 2 шт
✔ сливочное масло - 30 г
✔ корица - 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

В глубокую миску разбиваем 1 яйцо, добавляем 50 г сахара, щепотку соли и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 200 г творога, 1/2 ч.л. ванилина и растираем всё в однородную массу. Туда же вливаем 70 мл растительного масла, перемешиваем и всыпаем 200 г просеянной муки, а также 1 ч.л. разрыхлителя.


2 (700x393, 218Kb)
3 (700x393, 225Kb)

Замешиваем тесто пока оно не соберется в ком. Перекладываем его в пакет и убираем в холодильник на 15-20 минут. Тесто получается очень мягким, послушным и эластичным.


4 (700x393, 210Kb)
5 (700x393, 209Kb)

Пока тесто в холодильнике, мы подготовим начинку. Очищаем 2 яблока от кожуры, вырезаем косточки и мелко нарезаем.


6 (700x393, 265Kb)

В разогретую сковороду кладём 30 г сливочного масла, высыпаем яблоки и добавляем 50 г сахара и 1 ч.л. корицы. Держим на слабом огне, пока не испариться вся жидкость.


7 (700x393, 273Kb)

Стол припыляем мукой, выкладываем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 5-6 мм. Разрезаем его на 8 равных треугольников. Выкладываем начинку, сворачиваем края и заворачиваем рулетиком тесто, край немного защипываем.


8 (700x393, 223Kb)
9 (700x393, 249Kb)

Выкладываем булочки на противень, устеленный пергаментной бумагой. Сверху смазываем смесью молока+желтка и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.


10 (700x393, 276Kb)

Готовым булочкам даём немного остыть и подаём к столу. Получаются очень вкусные, нежные творожные булочки с яблоками. Рецепт очень простой, сохраняйте и готовьте с удовольствием! good


11 (700x393, 247Kb)

Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте