Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных, бездрожжевых, творожных булочек с яблоками. Они получаются ну очень вкусные! Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!

ЧТО НУЖНО:

✔ яйцо - 1 шт

✔ творог - 200 г

✔ сахар - 50 г + 50 г

✔ соль - щепотка

✔ ванилин - 1/2 ч.л.

✔ растительное масло - 70 мл

✔ мука - 200 г

✔ разрыхлитель - 1 ч.л.

✔ яблоко - 2 шт

✔ сливочное масло - 30 г

✔ корица - 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

В глубокую миску разбиваем 1 яйцо, добавляем 50 г сахара, щепотку соли и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 200 г творога, 1/2 ч.л. ванилина и растираем всё в однородную массу. Туда же вливаем 70 мл растительного масла, перемешиваем и всыпаем 200 г просеянной муки, а также 1 ч.л. разрыхлителя.







Замешиваем тесто пока оно не соберется в ком. Перекладываем его в пакет и убираем в холодильник на 15-20 минут. Тесто получается очень мягким, послушным и эластичным.







Пока тесто в холодильнике, мы подготовим начинку. Очищаем 2 яблока от кожуры, вырезаем косточки и мелко нарезаем.





В разогретую сковороду кладём 30 г сливочного масла, высыпаем яблоки и добавляем 50 г сахара и 1 ч.л. корицы. Держим на слабом огне, пока не испариться вся жидкость.





Стол припыляем мукой, выкладываем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 5-6 мм. Разрезаем его на 8 равных треугольников. Выкладываем начинку, сворачиваем края и заворачиваем рулетиком тесто, край немного защипываем.







Выкладываем булочки на противень, устеленный пергаментной бумагой. Сверху смазываем смесью молока+желтка и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.





Готовым булочкам даём немного остыть и подаём к столу. Получаются очень вкусные, нежные творожные булочки с яблоками. Рецепт очень простой, сохраняйте и готовьте с удовольствием!





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