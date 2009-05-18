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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Творожные булочки с яблоками (быстрый рецепт БЕЗ ДРОЖЖЕЙ)
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных, бездрожжевых, творожных булочек с яблоками. Они получаются ну очень вкусные! Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
В глубокую миску разбиваем 1 яйцо, добавляем 50 г сахара, щепотку соли и хорошо перемешиваем. Далее добавляем 200 г творога, 1/2 ч.л. ванилина и растираем всё в однородную массу. Туда же вливаем 70 мл растительного масла, перемешиваем и всыпаем 200 г просеянной муки, а также 1 ч.л. разрыхлителя.
Замешиваем тесто пока оно не соберется в ком. Перекладываем его в пакет и убираем в холодильник на 15-20 минут. Тесто получается очень мягким, послушным и эластичным.
Пока тесто в холодильнике, мы подготовим начинку. Очищаем 2 яблока от кожуры, вырезаем косточки и мелко нарезаем.
В разогретую сковороду кладём 30 г сливочного масла, высыпаем яблоки и добавляем 50 г сахара и 1 ч.л. корицы. Держим на слабом огне, пока не испариться вся жидкость.
Стол припыляем мукой, выкладываем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 5-6 мм. Разрезаем его на 8 равных треугольников. Выкладываем начинку, сворачиваем края и заворачиваем рулетиком тесто, край немного защипываем.
Выкладываем булочки на противень, устеленный пергаментной бумагой. Сверху смазываем смесью молока+желтка и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.
Готовым булочкам даём немного остыть и подаём к столу. Получаются очень вкусные, нежные творожные булочки с яблоками. Рецепт очень простой, сохраняйте и готовьте с удовольствием!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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