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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Беру сметану, яйца и всё лето пеку вкуснятину к чаю»: нежный сметанник с ягодами (не рецепт, а находка)
Мой любимый рецепт на всё лето! Вкуснейший, нежный и ароматный сметанник с ягодами. Готовить быстро, проще простого и без заморочек. Настоящая находка, а не просто рецепт. Делюсь с Вами.
Приготовление.
В чашку просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сливочное масло и перетираем руками до состояния крошки.
В другую чашку вбиваем яйца, добавляем соль, сахар и перемешиваем.
Вливаем в мучную смесь и перемешиваем руками, собрав тесто в комок.
Распределяем тесто по форме 24 сантиметра, формируем бортики. Держим 30 минут в холодильнике.
В чашку высыпаем сахар, крахмал и перемешиваем. Вливаем яйца и соединяем ингредиенты.
Выкладываем сметану и перемешиваем.
В форму на тесто выкладываем половину вишни (или другие ягоды по своему вкусу).
Заливаем сметаной начинкой и сверху выкладываем оставшиеся ягоды. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку – на 50 минут.
Готовому пирогу надо дать немного остыть, только потом резать.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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