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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Беру сметану, яйца и всё лето пеку вкуснятину к чаю»: нежный сметанник с ягодами (не рецепт, а находка)

Пятница, 11 Августа 2023 г. 13:48 + в цитатник

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Мой любимый рецепт на всё лето! Вкуснейший, нежный и ароматный сметанник с ягодами. Готовить быстро, проще простого и без заморочек. Настоящая находка, а не просто рецепт. Делюсь с Вами.

Ингредиенты:
песочное тесто
 
Мука пшеничная – 250 грамм
Сливочное масло – 100 грамм
Сахарный песок – 60 грамм
Яйца куриные – 2 штуки
Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Соль – щепотка
сметанная начинка
 
Сметана (жирная) – 350 грамм
Сахарный песок – 90 грамм
Яйца куриные – 2 штуки
Крахмал кукурузный – 20 грамм
Вишня или другие ягоды – 400 грамм

Приготовление.

В чашку просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сливочное масло и перетираем руками до состояния крошки.


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В другую чашку вбиваем яйца, добавляем соль, сахар и перемешиваем.


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Вливаем в мучную смесь и перемешиваем руками, собрав тесто в комок.


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Распределяем тесто по форме 24 сантиметра, формируем бортики. Держим 30 минут в холодильнике.


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В чашку высыпаем сахар, крахмал и перемешиваем. Вливаем яйца и соединяем ингредиенты.


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Выкладываем сметану и перемешиваем.


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В форму на тесто выкладываем половину вишни (или другие ягоды по своему вкусу).


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Заливаем сметаной начинкой и сверху выкладываем оставшиеся ягоды. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку – на 50 минут.


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Готовому пирогу надо дать немного остыть, только потом резать.


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Приятного аппетита!

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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