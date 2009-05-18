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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Нежнее этого пирога нет. Есть такое выражение «тает во рту», это о нём.

Четверг, 03 Августа 2023 г. 12:35 + в цитатник
https://dzen.ru/a/YxCFZtZ50kHksXZg

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Пироги мы любим, пеку их часто и разные, но этот чаще других. Он совершенно без премудростей, главное готовьте по рецепту и удовольствие вам обеспечено.

Рецепт (форма диаметр 22 см):
 
Масло сливочное - 150 гр
Сахар - 180 гр
Яйца - 3 шт
Сметана - 80 гр
Мука - 270 гр
Разрыхлитель - 1,5 ч.л
Соль,ваниль
Ягоды - любые
Крем:
Сметана - 3-4 ст.л
Сахар - 3 ст.л

Приготовление.


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Как и в любом пироге главное это тесто.

Кладу в ёмкость 150 гр размягчённого сливочного масла. Добавляю 180 гр сахара и перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Добавляю немного соли


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Добавляю чайную ложку ванильного сахара. После этого, я обычно блендером, взбиваю всё до пышности и посветления массы. Обычно на это уходит минуты три.
 
Масло посветлело, добавляю три яйца и продолжаю взбивать около 1 минуты.


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После этого кладу 80 гр сметаны, перемешиваю. Отдельно в муку добавляю разрыхлитель. И постепенно, за три раза, отправляю муку в тесто.


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Как только тесто стало однородным, оно готово. Долго перемешивать не нужно, иначе пирог не получится такой рыхлый.
 
Готовлю пирог в разъёмной форме, дно и бока застилаю пергаментом. Пергамент смазываю сливочным (можно растительным) маслом.
 

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Половину теста укладываю в форму. Теперь ягоды. Сегодня у меня голубика и красная смородина (кладите ту, что есть у вас). Накрываю ягоды второй половиной теста, выравниваю. И всё, теперь духовка, 180 градусов, 45 минут, готовность проверяем...зубочисткой, например.


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Показываю сразу какой он получается. Но, друзья, пока пирог был в духовке я приготовила крем.
 


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А он совсем простой. Беру 3 столовые ложки сметаны, добавляю 3 столовые ложки сахара. Перемешиваю, чтобы просто соединить сметану с сахаром, отставляю в сторону. За время выпекания пирога сахар растворится и сметана не станет жидкой.


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Готовый пирог быстро смажем сметаной и отправим в выключенную, но ещё горячую духовку на 10 минут. Сметана подсохнет и получится изумительная шапочка, украсим её.

Приятного чаепития! 


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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