...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...ЖЕНЩИНЫ И КОШКИ будут делать , что им заблагорассудиться,.. а... - (0)
.....а мужчинам и собакам следует расслабиться и привыкнуть к этой мысли. - Роберт А. Хайнла...
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
🌸 Если есть пачка сметаны и ягоды - готовлю простой летний пирог - (0)
🌸 Частый гость на нашем летнем столе: «Нежный» ягодный пирог (сплошной восторг и желание повторить) - (0)
🌸Сегодня на десерт воздушный сметанный пирог: вкуснейшее суфле из обычной сметаны и нежное песочное тесто - (0)
🌸 Нежнее этого пирога нет. Есть такое выражение «тает во рту», это о нём. - (0)
🌸 Шоколадный пирог или Брауни с творогом и малиной, очень уачное сочетание вкусов! - (0)
|
🌸 Нежнее этого пирога нет. Есть такое выражение «тает во рту», это о нём.
Пироги мы любим, пеку их часто и разные, но этот чаще других. Он совершенно без премудростей, главное готовьте по рецепту и удовольствие вам обеспечено.
Приготовление.
Как и в любом пироге главное это тесто.
Кладу в ёмкость 150 гр размягчённого сливочного масла. Добавляю 180 гр сахара и перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Добавляю немного соли
После этого кладу 80 гр сметаны, перемешиваю. Отдельно в муку добавляю разрыхлитель. И постепенно, за три раза, отправляю муку в тесто.
Половину теста укладываю в форму. Теперь ягоды. Сегодня у меня голубика и красная смородина (кладите ту, что есть у вас). Накрываю ягоды второй половиной теста, выравниваю. И всё, теперь духовка, 180 градусов, 45 минут, готовность проверяем...зубочисткой, например.
А он совсем простой. Беру 3 столовые ложки сметаны, добавляю 3 столовые ложки сахара. Перемешиваю, чтобы просто соединить сметану с сахаром, отставляю в сторону. За время выпекания пирога сахар растворится и сметана не станет жидкой.
Готовый пирог быстро смажем сметаной и отправим в выключенную, но ещё горячую духовку на 10 минут. Сметана подсохнет и получится изумительная шапочка, украсим её.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]