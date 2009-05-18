Пироги мы любим, пеку их часто и разные, но этот чаще других. Он совершенно без премудростей, главное готовьте по рецепту и удовольствие вам обеспечено.

Рецепт (форма диаметр 22 см):

Масло сливочное - 150 гр

Сахар - 180 гр

Яйца - 3 шт

Сметана - 80 гр

Мука - 270 гр

Разрыхлитель - 1,5 ч.л

Соль,ваниль

Ягоды - любые

Крем:

Сметана - 3-4 ст.л

Сахар - 3 ст.л

Приготовление.







Как и в любом пироге главное это тесто.

Кладу в ёмкость 150 гр размягчённого сливочного масла. Добавляю 180 гр сахара и перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Добавляю немного соли





Добавляю чайную ложку ванильного сахара. После этого, я обычно блендером, взбиваю всё до пышности и посветления массы. Обычно на это уходит минуты три.

Масло посветлело, добавляю три яйца и продолжаю взбивать около 1 минуты.





После этого кладу 80 гр сметаны, перемешиваю. Отдельно в муку добавляю разрыхлитель. И постепенно, за три раза, отправляю муку в тесто.





Как только тесто стало однородным, оно готово. Долго перемешивать не нужно, иначе пирог не получится такой рыхлый.

Готовлю пирог в разъёмной форме, дно и бока застилаю пергаментом. Пергамент смазываю сливочным (можно растительным) маслом.

Половину теста укладываю в форму. Теперь ягоды. Сегодня у меня голубика и красная смородина (кладите ту, что есть у вас). Накрываю ягоды второй половиной теста, выравниваю. И всё, теперь духовка, 180 градусов, 45 минут, готовность проверяем...зубочисткой, например.





Показываю сразу какой он получается. Но, друзья, пока пирог был в духовке я приготовила крем.





А он совсем простой. Беру 3 столовые ложки сметаны, добавляю 3 столовые ложки сахара. Перемешиваю, чтобы просто соединить сметану с сахаром, отставляю в сторону. За время выпекания пирога сахар растворится и сметана не станет жидкой.





Готовый пирог быстро смажем сметаной и отправим в выключенную, но ещё горячую духовку на 10 минут. Сметана подсохнет и получится изумительная шапочка, украсим её.

Приятного чаепития!



