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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Пекла вчера, пеку сегодня и завтра буду печь»: летний пирог с ягодами (вкуснее любого торта, а готовится легко)
Лёгкий, летний и очень-очень вкусный пирог с ягодами! Пеку в сезон ягод каждый день к чаю. С такой выпечкой и никакого торта не надо! Готовить быстро, легко и без возни. Делюсь рецептом.
Приготовление
В глубокую тарелку выкладываем свежую чернику или любые другие ягоды. Добавляем сахарный песок и перемешиваем.
Добавляем муку и снова перемешиваем.
В другую тарелку высыпаем муку, добавляем разрыхлитель, сахарный песок и перемешиваем.
Добавляем куриное яйцо и хорошенечко перемешиваем.
Сливочное масло нарезаем на маленькие кусочки и выкладываем в мучную смесь. Перетираем хорошенечко руками до крошки.
Высыпаем бОльшую часть крошек в форму 20 сантиметров и придавливаем руками.
Выкладываем подготовленную чернику и выравниваем.
Затем посыпаем оставшейся крошкой и выпекаем сорок-сорок пять минут при температуре сто восемьдесят градусов.
Чуть остывший пирог разрезаем на кусочки. Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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