Лёгкий, летний и очень-очень вкусный пирог с ягодами! Пеку в сезон ягод каждый день к чаю. С такой выпечкой и никакого торта не надо! Готовить быстро, легко и без возни. Делюсь рецептом.

Ингредиенты:

Для начинки

Свежая черника (или другие ягоды) – 300 грамм

Сахарный песок – 15 грамм

Пшеничная мука – 20 грамм

Для крошки

Пшеничная мука – 300 грамм

Разрыхлитель – 6 грамм

Сахарный песок – 80 грамм

Яйцо куриное – 1 штука

Сливочное масло – 112 грамм

Приготовление

В глубокую тарелку выкладываем свежую чернику или любые другие ягоды. Добавляем сахарный песок и перемешиваем.





Добавляем муку и снова перемешиваем.





В другую тарелку высыпаем муку, добавляем разрыхлитель, сахарный песок и перемешиваем.





Добавляем куриное яйцо и хорошенечко перемешиваем.





Сливочное масло нарезаем на маленькие кусочки и выкладываем в мучную смесь. Перетираем хорошенечко руками до крошки.





Высыпаем бОльшую часть крошек в форму 20 сантиметров и придавливаем руками.





Выкладываем подготовленную чернику и выравниваем.





Затем посыпаем оставшейся крошкой и выпекаем сорок-сорок пять минут при температуре сто восемьдесят градусов.





Чуть остывший пирог разрезаем на кусочки. Приятного чаепития!





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