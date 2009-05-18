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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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«Пекла вчера, пеку сегодня и завтра буду печь»: летний пирог с ягодами (вкуснее любого торта, а готовится легко)

Пятница, 28 Июля 2023 г. 13:22 + в цитатник

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Лёгкий, летний и очень-очень вкусный пирог с ягодами! Пеку в сезон ягод каждый день к чаю. С такой выпечкой и никакого торта не надо! Готовить быстро, легко и без возни. Делюсь рецептом.

Ингредиенты:
Для начинки
 
Свежая черника (или другие ягоды) – 300 грамм
Сахарный песок – 15 грамм
Пшеничная мука – 20 грамм
Для крошки
 
Пшеничная мука – 300 грамм
Разрыхлитель – 6 грамм
Сахарный песок – 80 грамм
Яйцо куриное – 1 штука
Сливочное масло – 112 грамм

Приготовление

В глубокую тарелку выкладываем свежую чернику или любые другие ягоды. Добавляем сахарный песок и перемешиваем.


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Добавляем муку и снова перемешиваем.


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В другую тарелку высыпаем муку, добавляем разрыхлитель, сахарный песок и перемешиваем.


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Добавляем куриное яйцо и хорошенечко перемешиваем.


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Сливочное масло нарезаем на маленькие кусочки и выкладываем в мучную смесь. Перетираем хорошенечко руками до крошки.


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Высыпаем бОльшую часть крошек в форму 20 сантиметров и придавливаем руками.


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Выкладываем подготовленную чернику и выравниваем.


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Затем посыпаем оставшейся крошкой и выпекаем сорок-сорок пять минут при температуре сто восемьдесят градусов.


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Чуть остывший пирог разрезаем на кусочки. Приятного чаепития! good


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Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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Процитировано 18 раз
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