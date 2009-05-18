🌸 Тесто мягкое, воздушное, как пух, а в нем даже сливочного масла нет — вкусные булочки с джемом (начинку разную можно делать) - (0)
🌸 Несладкий, сытный пирожок эчпочмак c сочной начинкой из мяса, картофеля и лука. - (0)
🌸 Жареные пирожки с зеленым луком и яйцом (идеальное заварное тесто) - (0)
🌸 Булочки, которые стали настоящим хитом на моем канале — мягкие, воздушные, со сгущенкой, но начинку разную можно делать - (0)
🌸 Очень простой в исполнении и запоминающийся рецепт вкусного десерта: творожно – шоколадный кекс со смородиной - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Великолепие наших летних маков - (0)
Предлагаю вам полюбоваться на наши маки, они в этом году расцвели очень пышно и разбрелись по всему ...
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Беру самую дешевую грудинку и готовлю деликатес на закуску: можно хоть целую морозилку забить
В чашке или миске смешиваем все специи и соль.
Натираем от души кусочки мяса смесью специй.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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