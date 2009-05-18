В магазине такие мясные продукты стоят хороших денег, а качество не всегда на высоте. Плюс вся такая продукция, в основном, напичканы различными консервантами: от красителей до усилителей вкуса.

А дома мясо можно приготовить без особых усилий и по простому рецепту. Справится любой, мало-мальски знакомый с кулинарией.

Для готовки пойдет грудинка, сало с прослойками, пузанина, пашина. Самые дешевые части свиной туши.

Рассказываю на примере кусочка грудинки около килограмма.

Продукты:

Грудинка или сало с мясными прожилками – 800-1000 г

Чеснок – головка 5-5 зубков

Соль – столовая ложка

Сванская соль – чайная ложка

Специи по 10 граммов:

Паприка молотая, душистый перец, черный перец, белый перец, красный перец острый, кориандр молотый, аджика сухая и чеснок сухой.

Не пугайтесь такого количества специй, если таких в наличии нет, не нужно бежать на рынок или в магазин, берите те, которые есть.

Пара видов перцев думаю найдется у всех.

Приготовление.

Сванская соль – грузинская приправа из соли, чеснока, пряностей и трав. Если у вас нет, то достаточно будет обычной соли грубого помола.

Грудинку режем на два куска.

Чеснок чистим и режем крупно (можно просто вдоль на 2-3 части)

В мясе делаем проколы ножом через 2-3 см. Шпигуем грудинку чесноком, по кусочку чеснока в каждый прокол.





В чашке или миске смешиваем все специи и соль.





Натираем от души кусочки мяса смесью специй.





Заматываем оба куска в пищевую пленку в несколько слоёв.

Оставляем на пару часов пропитаться специями.

В кастрюлю льём пару литров воды и ждём закипания.

Мясо в пленке помещаем ещё в два полиэтиленовых пакета, сворачиваем плотно без воздуха.

Варим на медленном огне 2-2.5 часа под крышкой.

Оставляем в кастрюле до полного остывания. Затем убираем в холодильник на ночь, ещё лучше на сутки.

Разворачиваем, режем на кусочки и пробуем вкусный мясной домашний продукт.

Приятного аппетита!





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