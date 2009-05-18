Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)

ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...

Великолепие наших летних маков - (0)

Предлагаю вам полюбоваться на наши маки, они в этом году расцвели очень пышно и разбрелись по всему ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 51958
Комментариев: 388199
Написано: 782241


Беру самую дешевую грудинку и готовлю деликатес на закуску: можно хоть целую морозилку забить

Четверг, 15 Июня 2023 г. 14:02 + в цитатник

1 (660x534, 323Kb)

В магазине такие мясные продукты стоят хороших денег, а качество не всегда на высоте. Плюс вся такая продукция, в основном, напичканы различными консервантами: от красителей до усилителей вкуса.
 
А дома мясо можно приготовить без особых усилий и по простому рецепту. Справится любой, мало-мальски знакомый с кулинарией.
Для готовки пойдет грудинка, сало с прослойками, пузанина, пашина. Самые дешевые части свиной туши.
Рассказываю на примере кусочка грудинки около килограмма.
 
Продукты:
Грудинка или сало с мясными прожилками – 800-1000 г
Чеснок – головка 5-5 зубков
Соль – столовая ложка
Сванская соль – чайная ложка
Специи по 10 граммов:
Паприка молотая, душистый перец, черный перец, белый перец, красный перец острый, кориандр молотый, аджика сухая и чеснок сухой.
Не пугайтесь такого количества специй, если таких в наличии нет, не нужно бежать на рынок или в магазин, берите те, которые есть.
 
Пара видов перцев думаю найдется у всех.
Приготовление.
 
Сванская соль – грузинская приправа из соли, чеснока, пряностей и трав. Если у вас нет, то достаточно будет обычной соли грубого помола.
 
Грудинку режем на два куска.
 
Чеснок чистим и режем крупно (можно просто вдоль на 2-3 части)
 
В мясе делаем проколы ножом через 2-3 см. Шпигуем грудинку чесноком, по кусочку чеснока в каждый прокол.


2 (660x624, 326Kb)

В чашке или миске смешиваем все специи и соль.


3 (660x517, 232Kb)

Натираем от души кусочки мяса смесью специй.


4 (660x515, 303Kb)

Заматываем оба куска в пищевую пленку в несколько слоёв.

5 (660x591, 278Kb)

Оставляем на пару часов пропитаться специями.
 
В кастрюлю льём пару литров воды и ждём закипания.
 
Мясо в пленке помещаем ещё в два полиэтиленовых пакета, сворачиваем плотно без воздуха.
 
Варим на медленном огне 2-2.5 часа под крышкой.
 
Оставляем в кастрюле до полного остывания. Затем убираем в холодильник на ночь, ещё лучше на сутки.
Разворачиваем, режем на кусочки и пробуем вкусный мясной домашний продукт.
Приятного аппетита! good


6 (660x534, 323Kb)

Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте