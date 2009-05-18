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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Спасибо, Жизнь... - (0)
Спасибо, Жизнь, за то, что мне дала, Хоть ничего от жизни не просила. За то, что как умела, бере...
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Котлеты «Птичье молоко»: разлетелись с тарелки как шоколадные конфетки
Пальчики оближешь, как вкусно! Аппетитные - просто объеденье, с сочной нежной начинкой и хрустящей корочкой сметаются со стола в первую очередь, сколько не готовь.
Обжариваем. Огонь немного ниже среднего. Жарим до румяной корочки минут 5-7 с каждой стороны.
Выкладываем на салфетки.
Далее в тарелки и на стол. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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