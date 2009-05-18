Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)

ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...

Спасибо, Жизнь... - (0)

Спасибо, Жизнь, за то, что мне дала, Хоть ничего от жизни не просила. За то, что как умела, бере...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 51936
Комментариев: 388163
Написано: 782176


Котлеты «Птичье молоко»: разлетелись с тарелки как шоколадные конфетки

Среда, 14 Июня 2023 г. 14:04 + в цитатник

1 (660x451, 359Kb)

Пальчики оближешь, как вкусно! Аппетитные - просто объеденье, с сочной нежной начинкой и хрустящей корочкой сметаются со стола в первую очередь, сколько не готовь.

Готовятся вкусняшки из куриного фарша, индейка тоже подойдёт.
 
Все тонкости приготовления расскажу подробно ниже. Берите рецепт в копилку, делитесь с друзьями и, конечно же, готовьте.
СОСТАВ:
Фарш куриный – полкило
Лук – 1шт.
Чеснок – пара зубков
Сухари панировочные или манка – 3 ст. ложки
Соль – чайная ложка
Перец –пол чайной или специи на ваш вкус
НАЧИНКА:
Сыр твердый вроде российского – 80 г.
Яйцо варёное– 2 шт.
Зелень – 4-5 веточек
Сливочное масло – 100 г.
ПАНИРОВКА:
Мука – полстакана
Яйца – 1 шт.
Сухари паниров. – полстакана.
И масло для жарки 3-4 ложки
ГОТОВИМ
Читайте внимательно и повторяйте по шагам.
Первым делом готовим основную котлетную массу.
 
Фарш кладем в глубокую миску, туда же измельченный лук и чесночок. Всыпаем панировку или манку. Солим перчим.


2 (660x463, 271Kb)

Перемешиваем. Оставляем на 20 минут.
 
А тем временем готовим начинку.
 
Чистим яйца от скорлупки и мелко рубим или трём на тёрке.
 
Также натираем кусочек сыра, складываем всё в одну посуду.
 
Далее кладем масло комнатной температуры и рубленую зелень.


3 (660x461, 410Kb)

Немного присаливаем (пара щепоток) и перемешиваем.
 
Лепим наше «птичье молоко»

4 (660x519, 402Kb)

Фарш делим на 5 частей.
 
Влажными ручками делаем из комочков фарша лепешки.


5 (660x505, 314Kb)

Начинку также делим на пять частей и выкладываем на фарш.
 
Заворачиваем фарш в котлетку.


6 (660x509, 342Kb)

Подготавливаем слоёную панировку.
 
В отдельные мисочки кладем муку, сырое яйцо и панировочные сухарики. Яйцо взбиваем вилкой.


7 (660x503, 291Kb)

Жарим котлетки
Сковородку на плиту, разогреваем с маслом пару минут.
 
Котлетки обваливаем в муке, затем купаем во взбитом яйце и обваливаем в сухариках


8 (660x416, 269Kb)

Выкладываем котлеты на сковородку.

9 (660x511, 369Kb)

Обжариваем. Огонь немного ниже среднего. Жарим до румяной корочки минут 5-7 с каждой стороны.


10 (660x550, 425Kb)

Выкладываем на салфетки.


11 (660x494, 406Kb)

Далее в тарелки и на стол. Приятного аппетита! good


12 (660x477, 430Kb)

Источник

Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
Метки:  

Процитировано 12 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте