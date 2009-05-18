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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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«Даже остыть не успел – съели моментально»: кексик к чаю, который словно тает во рту (теперь любимый рецепт)
Когда хочется быстро, но чтобы было вкусно – этот рецепт точно выручит! Нежнейший кексик к чаю (он словно тает во рту! Мои гости были в восторге! Теперь это мой любимый рецепт. Делюсь с Вами.
Приготовление.
Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и размешиваем.
Сушеную клюкву размешиваем с ванильным сахаром, пересыпаем в тесто и хорошенечко размешиваем.
Заполняем форму двадцать четыре-двадцать пять сантиметров тестом и убираем в духовку на тридцать минуток, при температуре сто семьдесят пять градусов.
Всё просто! Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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