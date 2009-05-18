Когда хочется быстро, но чтобы было вкусно – этот рецепт точно выручит! Нежнейший кексик к чаю (он словно тает во рту! Мои гости были в восторге! Теперь это мой любимый рецепт. Делюсь с Вами.

Ингредиенты:

Яиц куриных – 3 штуки

Сахарного песка – 90 грамм

Растительного масла – 80 миллилитров

Молока – 160 миллилитров

Муки пшеничной – 250 грамм

Разрыхлителя – 2 чайные ложки

Клюквы сушенной (или изюм) – 80 грамм

Ванильного сахара – 1 столовую ложку

Приготовление.

Яйца куриные и сахарный песок размешиваем при помощи миксера. Выливаем растительного масла, продолжая размешивать. Выливаем молока, продолжая размешивать.

Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и размешиваем.





Сушеную клюкву размешиваем с ванильным сахаром, пересыпаем в тесто и хорошенечко размешиваем.





Заполняем форму двадцать четыре-двадцать пять сантиметров тестом и убираем в духовку на тридцать минуток, при температуре сто семьдесят пять градусов.





Всё просто! Приятного чаепития!





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