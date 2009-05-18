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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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«Даже остыть не успел – съели моментально»: кексик к чаю, который словно тает во рту (теперь любимый рецепт)

Пятница, 19 Мая 2023 г. 13:40 + в цитатник

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Когда хочется быстро, но чтобы было вкусно – этот рецепт точно выручит! Нежнейший кексик к чаю (он словно тает во рту! Мои гости были в восторге! Теперь это мой любимый рецепт. Делюсь с Вами.

Ингредиенты:
Яиц куриных – 3 штуки
Сахарного песка – 90 грамм
Растительного масла – 80 миллилитров
Молока – 160 миллилитров
Муки пшеничной – 250 грамм
Разрыхлителя – 2 чайные ложки
Клюквы сушенной (или изюм) – 80 грамм
Ванильного сахара – 1 столовую ложку

Приготовление.

Яйца куриные и сахарный песок размешиваем при помощи миксера. Выливаем растительного масла, продолжая размешивать. Выливаем молока, продолжая размешивать.

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Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и размешиваем.


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Сушеную клюкву размешиваем с ванильным сахаром, пересыпаем в тесто и хорошенечко размешиваем.


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Заполняем форму двадцать четыре-двадцать пять сантиметров тестом и убираем в духовку на тридцать минуток, при температуре сто семьдесят пять градусов.


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Всё просто! Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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