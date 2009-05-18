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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Торт «Выручайка»: этот мгновенный тортик любители сладкого и даже не любители, оценят по достоинству (духовка не понадобится)
кладем в сито муку, 6 ст. л с горкой и добавляем какао, 1 ст. л с горкой
Важно!!! После отключения микроволной печи по прошествию времени, печь не открывать, а оставить ещё на 10 минут, чтобы бисквит не осел, и остался пышным
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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