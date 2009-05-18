Для неожиданных гостей у меня есть отличный рецепт, торт "Выручайка", да и не только для гостей, готовлю его частенько и для семьи. Готовится такой тортик в микроволновке очень быстро, за 15 минут вместе с выпечкой, получается нежный и очень вкусный, дать немного остыть и можно наслаждаться

Рецепт:

Яйца – 2 шт.

Мука – 5 ст.л. с горкой

Какао порошок – 1 ст.л. с горкой

Соль – 1/4 чл.

Молоко – 6 ст.л.

сахар - 6 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сода – 1/2 ч.л. (гашенная)

Для крема:

Сметана – 500 гр.

Сахарная пудра – 2-3 ст.л.

Банан – 2 шт.

Приготовление.

в миску разбиваем яйца и добавляем соль, взбиваем венчиком

добавляем молоко, 6 ст. ложек





добавляем сахар, 6 ст. л, перемешиваем венчиком





кладем в сито муку, 6 ст. л с горкой и добавляем какао, 1 ст. л с горкой





просеиваем в миску и замешиваем тесто, затем добавим соду и погасим её уксусом





хорошо перемешаем добавим растителное масло, тесто готово





переливаем тесто в любую форму, подходящую для выпечки в микроволновой печи, у меня силиконовая, отправляем в микроволновку





Важно!!! После отключения микроволной печи по прошествию времени, печь не открывать, а оставить ещё на 10 минут, чтобы бисквит не осел, и остался пышным





даём немного остыть, разрезаем корж на 2 части с помощью нити, верхушку срезаем, сделаем из неё крошку, она понадобится для украшения

приготовим крем: смешаем венчиком сметану с сахарной пудрой

смазываем первый корж, деаем прослойку из кружочков банана, кладём второй корж, смазываем верх тортика и украшаем по желанию





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