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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Торт «Выручайка»: этот мгновенный тортик любители сладкого и даже не любители, оценят по достоинству (духовка не понадобится)

Четверг, 18 Мая 2023 г. 14:29 + в цитатник

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Для неожиданных гостей у меня есть отличный рецепт, торт "Выручайка", да и не только для гостей, готовлю его частенько и для семьи. Готовится такой тортик в микроволновке очень быстро, за 15 минут вместе с выпечкой, получается нежный и очень вкусный, дать немного остыть и можно наслаждаться
 
Рецепт:
 
Яйца – 2 шт.
Мука – 5 ст.л. с горкой
Какао порошок – 1 ст.л. с горкой
Соль – 1/4 чл.
Молоко – 6 ст.л.
сахар - 6 ст.л.
Растительное масло – 2 ст.л.
Сода – 1/2 ч.л. (гашенная)
Для крема:
 
Сметана – 500 гр.
Сахарная пудра – 2-3 ст.л.
Банан – 2 шт.
Приготовление.
 
в миску разбиваем яйца и добавляем соль, взбиваем венчиком
 
добавляем молоко, 6 ст. ложек
 


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добавляем сахар, 6 ст. л, перемешиваем венчиком


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кладем в сито муку, 6 ст. л с горкой и добавляем какао, 1 ст. л с горкой


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просеиваем в миску и замешиваем тесто, затем добавим соду и погасим её уксусом


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хорошо перемешаем добавим растителное масло, тесто готово


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переливаем тесто в любую форму, подходящую для выпечки в микроволновой печи, у меня силиконовая, отправляем в микроволновку


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Важно!!! После отключения микроволной печи по прошествию времени, печь не открывать, а оставить ещё на 10 минут, чтобы бисквит не осел, и остался пышным


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даём немного остыть, разрезаем корж на 2 части с помощью нити, верхушку срезаем, сделаем из неё крошку, она понадобится для украшения
 
приготовим крем: смешаем венчиком сметану с сахарной пудрой
 
смазываем первый корж, деаем прослойку из кружочков банана, кладём второй корж, смазываем верх тортика и украшаем по желанию


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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