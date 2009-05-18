Этот пирог готовится элементарно – вам даже не придётся доставать миксер для взбивания теста! В начинку можно положить не только орехи с сухофруктами, но и ягоды, кусочки фруктов или шоколада.

✨Такой простой пирог можно печь даже на неделе, после работы, чтобы порадовать вкусненьким своих сладкоежек

Для приготовления пирога потребуется:

Кефир (любой жирности) – 300 мл

Куриные яйца (категория С-1) – 2 шт.

Сахар – 150 г

Ванилин – 1 г

Сода пищевая – 1 ч. л.

Пшеничная мука высшего сорта – 300 г

Курага (изюм, чернослив, вяленая вишня) – 100-150 г

Орехи (грецкие, фундук, миндаль, кешью) – 100 г

Сливочное масло – для смазывания формы

Приготовление.



Берем большую глубокую миску и вбиваем в нее яйца. Следом добавляем сахар и ванилин.





Все хорошенько перемешиваем веником или даже вилкой/ложкой.





Теперь добавляем кефир. Если жирность и степень свежести неважна, то температура – очень даже имеет значение. Кефир должен быть, как минимум, комнатной температуры. А еще лучше – чуть теплым, но не горячим. Перемешиваем кефир с яично-сахарной массой.





Муку просеиваем в отдельную миску, добавляем к ней соду, перемешиваем. Все количество сухой смеси делим на 3 примерно одинаковые части. Поочередно добавляем в миску с жидкими ингредиентами, каждый раз тщательно перемешивая.





Тесто получится не жидким – примерно как на оладьи. Пока убираем его в сторону и занимаемся начинкой.





Промываем курагу и нарезаем ее тонкой соломкой. Фундук рубим средними по размеру кусочками, не мельчим. Не обязательно использовать именно те орехи и сухофрукты, которые были у меня, можете взять то, что любите именно вы.





Добавляем курагу с фундуком в тесто





И тщательно перемешиваем.





Жароупорную форму смазываем тонким слоем масла, присыпаем мукой или панировочными сухарями. Выкладываем тесто и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.





Спустя указанное время проверяем готовность пирога (протыкаем его в самом толстом месте зубочисткой). Если он готов, вынимаем, извлекаем из формы, нарезаем и подаем к чаю.







Приятного чаепития!



