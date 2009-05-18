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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Пышный пирог на кефире

Среда, 03 Мая 2023 г. 13:41 + в цитатник

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Этот пирог готовится элементарно – вам даже не придётся доставать миксер для взбивания теста! В начинку можно положить не только орехи с сухофруктами, но и ягоды, кусочки фруктов или шоколада.

 
✨Такой простой пирог можно печь даже на неделе, после работы, чтобы порадовать вкусненьким своих сладкоежек
Для приготовления пирога потребуется:
Кефир (любой жирности) – 300 мл
Куриные яйца (категория С-1) – 2 шт.
Сахар – 150 г
Ванилин – 1 г
Сода пищевая – 1 ч. л.
Пшеничная мука высшего сорта – 300 г
Курага (изюм, чернослив, вяленая вишня) – 100-150 г
Орехи (грецкие, фундук, миндаль, кешью) – 100 г
Сливочное масло – для смазывания формы

Приготовление.
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Берем большую глубокую миску и вбиваем в нее яйца. Следом добавляем сахар и ванилин.


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Все хорошенько перемешиваем веником или даже вилкой/ложкой.


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Теперь добавляем кефир. Если жирность и степень свежести неважна, то температура – очень даже имеет значение. Кефир должен быть, как минимум, комнатной температуры. А еще лучше – чуть теплым, но не горячим. Перемешиваем кефир с яично-сахарной массой.


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Муку просеиваем в отдельную миску, добавляем к ней соду, перемешиваем. Все количество сухой смеси делим на 3 примерно одинаковые части. Поочередно добавляем в миску с жидкими ингредиентами, каждый раз тщательно перемешивая.


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Тесто получится не жидким – примерно как на оладьи. Пока убираем его в сторону и занимаемся начинкой.


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Промываем курагу и нарезаем ее тонкой соломкой. Фундук рубим средними по размеру кусочками, не мельчим. Не обязательно использовать именно те орехи и сухофрукты, которые были у меня, можете взять то, что любите именно вы.


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Добавляем курагу с фундуком в тесто


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И тщательно перемешиваем.


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Жароупорную форму смазываем тонким слоем масла, присыпаем мукой или панировочными сухарями. Выкладываем тесто и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.


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Спустя указанное время проверяем готовность пирога (протыкаем его в самом толстом месте зубочисткой). Если он готов, вынимаем, извлекаем из формы, нарезаем и подаем к чаю.


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Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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Процитировано 16 раз
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