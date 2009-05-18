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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Пышный пирог на кефире
Этот пирог готовится элементарно – вам даже не придётся доставать миксер для взбивания теста! В начинку можно положить не только орехи с сухофруктами, но и ягоды, кусочки фруктов или шоколада.
Приготовление.
Берем большую глубокую миску и вбиваем в нее яйца. Следом добавляем сахар и ванилин.
Все хорошенько перемешиваем веником или даже вилкой/ложкой.
Теперь добавляем кефир. Если жирность и степень свежести неважна, то температура – очень даже имеет значение. Кефир должен быть, как минимум, комнатной температуры. А еще лучше – чуть теплым, но не горячим. Перемешиваем кефир с яично-сахарной массой.
Муку просеиваем в отдельную миску, добавляем к ней соду, перемешиваем. Все количество сухой смеси делим на 3 примерно одинаковые части. Поочередно добавляем в миску с жидкими ингредиентами, каждый раз тщательно перемешивая.
Тесто получится не жидким – примерно как на оладьи. Пока убираем его в сторону и занимаемся начинкой.
Промываем курагу и нарезаем ее тонкой соломкой. Фундук рубим средними по размеру кусочками, не мельчим. Не обязательно использовать именно те орехи и сухофрукты, которые были у меня, можете взять то, что любите именно вы.
Добавляем курагу с фундуком в тесто
И тщательно перемешиваем.
Жароупорную форму смазываем тонким слоем масла, присыпаем мукой или панировочными сухарями. Выкладываем тесто и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Спустя указанное время проверяем готовность пирога (протыкаем его в самом толстом месте зубочисткой). Если он готов, вынимаем, извлекаем из формы, нарезаем и подаем к чаю.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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