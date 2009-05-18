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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Пасхальный Кулич «Воздушный» в форме для кекса: красивый, праздничный вариант, удобно разрезать на кусочки!

Вторник, 11 Апреля 2023 г. 13:39 + в цитатник
https://dzen.ru/a/ZDT4eKBmzHtos2_J

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Один из самых популярных рецептов пасхального кулича на моём канале. Сегодня в форме для кекса. Оригинальная и праздничная подача. Кулич полностью оправдывает своё название, и долго остаётся свежим. Если нет такой формы для кекса, кулич можно испечь и в обычных бумажных формах.

РЕЦЕПТ:
Пасхальный Кулич "Воздушный" ( форма 22 см, объём 2 л)
Опара:
125 мл молока
1 ст.л. сахара
1 ст.л. муки
15 г прессованных дрожжей ( 5 г сухих)
 
Тесто:
2 желтка
1 яйцо
8 г ванильного сахара
70 г сливочного масла
250...280 г муки
1/4 ч.л. соли
80 г изюма
цедра 1/2 лимона
80 г сахара
 
Глазурь:
1 белок (30...35 г)
80 г сахарной пудры
посыпка
 
Выпекать кулич нужно при 180°С ( 170°С) - 35...40 минут, до готовности.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Опара:
 
Все ингредиенты смешиваю в миске и оставляю на 15...20 минут.

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Опара поднимется пенной шапкой.


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Когда опара готова, можно замешивать тесто. Изюм нужно заранее запарить кипятком на 5...10 минут, промыть и просушить бумажным полотенцем.


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я замешиваю тесто в планетарном миксере, но можно и руками.
 
В чашу миксера перекладываю желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль.


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Взбиваю венчиком. Вливаю растопленное сливочное масло,

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и натираю цедру 1/2 лимона. Хорошо перемешиваю.

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Вливаю опару и всыпаю муку.


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Замешиваю тесто. Оно будет очень мягкое. Я вымешивала насадкой крюк, но такое тесто можно и лопаткой. Иногда миксер останавливаю и снимаю тесто со стенок чаши, чтобы оно равномерно замешивалось.
 
Миксером я вымешиваю 15-20 минут, руками 30..35 минут. Долго, но поэтому кулич и воздушный.
 


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В конце подмешиваю изюм. Можно любые другие сухофрукты, по вкусу.


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Тесто очень мягкое, липкое, но не жидкое. Чтобы взять его в руки, смазываю их маслом, тогда тесто не прилипает. И когда будете вымешивать руками, смазывайте их маслом, так легче.
 
*если тесто очень жидкое, можно добавить больше муки.


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Накрываю и оставляю подниматься на 1,5 часа.


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Форма для выпечки диаметром 22 см, объём 2 л. Может быть и любая другая форма, ориентируйтесь на объём.
 
Форму смазываю сливочным маслом.


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Через сито присыпаю мукой.


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Лишнюю муку нужно стряхнуть.


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Когда тесто подойдёт, аккуратно его обминаю и округляю. В центре делаю отверстие и кладу в форму, гладкой стороной вниз. Если будете выпекать в обычных формах, тогда гладкой стороной вверх, чтобы шапочка была красивой.


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Форму накрываю. Тесто оставляю подниматься, оно должно увеличиться в 2 раза. Я оставила на 1 час.
 
Духовку включаю разогреваться до 180°С.


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Когда тесто поднимется, переношу форму в духовку. И при 180°С выпекаю 35...40 минут. Время выпечки зависит от размера формы, чем меньше форма тем быстрее будет готов кулич.


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Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста. И термометром. Температура внутри готового кулича 92-93°С.


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Оставляю на 15 минут в форме и переворачиваю на решётку. Оставляю полностью остыть. Очень мягкий и воздушный.

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Глазурь:
 
Глазурь я решила сделать белковую.
 
В миске смешиваю 1 белок ( 30...35г), 80 г сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты.


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На высокой скорости взбиваю 2 минуты, до загустения.

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Покрываю кулич и присыпаю посыпкой. Глазурь застывает 1-2 часа, я оставляю на ночь.

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Очень пышное и воздушное тесто, которое тает во рту!


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На следующий день можно разрезать на красивые, ровные кусочки. Кулич долго остаётся мягким и свежим.

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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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