Один из самых популярных рецептов пасхального кулича на моём канале. Сегодня в форме для кекса. Оригинальная и праздничная подача. Кулич полностью оправдывает своё название, и долго остаётся свежим. Если нет такой формы для кекса, кулич можно испечь и в обычных бумажных формах.

РЕЦЕПТ:

Пасхальный Кулич "Воздушный" ( форма 22 см, объём 2 л)

Опара:

125 мл молока

1 ст.л. сахара

1 ст.л. муки

15 г прессованных дрожжей ( 5 г сухих)

Тесто:

2 желтка

1 яйцо

8 г ванильного сахара

70 г сливочного масла

250...280 г муки

1/4 ч.л. соли

80 г изюма

цедра 1/2 лимона

80 г сахара

Глазурь:

1 белок (30...35 г)

80 г сахарной пудры

посыпка

Выпекать кулич нужно при 180°С ( 170°С) - 35...40 минут, до готовности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

Опара: Все ингредиенты смешиваю в миске и оставляю на 15...20 минут.





Опара поднимется пенной шапкой.





Когда опара готова, можно замешивать тесто. Изюм нужно заранее запарить кипятком на 5...10 минут, промыть и просушить бумажным полотенцем.





я замешиваю тесто в планетарном миксере, но можно и руками.

В чашу миксера перекладываю желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль.





Взбиваю венчиком. Вливаю растопленное сливочное масло,

и натираю цедру 1/2 лимона. Хорошо перемешиваю.

Вливаю опару и всыпаю муку.







Замешиваю тесто. Оно будет очень мягкое. Я вымешивала насадкой крюк, но такое тесто можно и лопаткой. Иногда миксер останавливаю и снимаю тесто со стенок чаши, чтобы оно равномерно замешивалось.

Миксером я вымешиваю 15-20 минут, руками 30..35 минут. Долго, но поэтому кулич и воздушный.





В конце подмешиваю изюм. Можно любые другие сухофрукты, по вкусу.





Тесто очень мягкое, липкое, но не жидкое. Чтобы взять его в руки, смазываю их маслом, тогда тесто не прилипает. И когда будете вымешивать руками, смазывайте их маслом, так легче.

*если тесто очень жидкое, можно добавить больше муки.





Накрываю и оставляю подниматься на 1,5 часа.





Форма для выпечки диаметром 22 см, объём 2 л. Может быть и любая другая форма, ориентируйтесь на объём.

Форму смазываю сливочным маслом.





Через сито присыпаю мукой.





Лишнюю муку нужно стряхнуть.





Когда тесто подойдёт, аккуратно его обминаю и округляю. В центре делаю отверстие и кладу в форму, гладкой стороной вниз. Если будете выпекать в обычных формах, тогда гладкой стороной вверх, чтобы шапочка была красивой.











Форму накрываю. Тесто оставляю подниматься, оно должно увеличиться в 2 раза. Я оставила на 1 час.

Духовку включаю разогреваться до 180°С.





Когда тесто поднимется, переношу форму в духовку. И при 180°С выпекаю 35...40 минут. Время выпечки зависит от размера формы, чем меньше форма тем быстрее будет готов кулич.





Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста. И термометром. Температура внутри готового кулича 92-93°С.





Оставляю на 15 минут в форме и переворачиваю на решётку. Оставляю полностью остыть. Очень мягкий и воздушный.

Глазурь:

Глазурь я решила сделать белковую.

В миске смешиваю 1 белок ( 30...35г), 80 г сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты.





На высокой скорости взбиваю 2 минуты, до загустения.

Покрываю кулич и присыпаю посыпкой. Глазурь застывает 1-2 часа, я оставляю на ночь.





Очень пышное и воздушное тесто, которое тает во рту!





На следующий день можно разрезать на красивые, ровные кусочки. Кулич долго остаётся мягким и свежим.