🌸 Пасхальный Кулич «Воздушный» в форме для кекса: красивый, праздничный вариант, удобно разрезать на кусочки! - (0)
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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Пасхальный Кулич «Воздушный» в форме для кекса: красивый, праздничный вариант, удобно разрезать на кусочки!
Один из самых популярных рецептов пасхального кулича на моём канале. Сегодня в форме для кекса. Оригинальная и праздничная подача. Кулич полностью оправдывает своё название, и долго остаётся свежим. Если нет такой формы для кекса, кулич можно испечь и в обычных бумажных формах.
Опара поднимется пенной шапкой.
Когда опара готова, можно замешивать тесто. Изюм нужно заранее запарить кипятком на 5...10 минут, промыть и просушить бумажным полотенцем.
Вливаю опару и всыпаю муку.
В конце подмешиваю изюм. Можно любые другие сухофрукты, по вкусу.
Накрываю и оставляю подниматься на 1,5 часа.
Через сито присыпаю мукой.
Лишнюю муку нужно стряхнуть.
Когда тесто подойдёт, аккуратно его обминаю и округляю. В центре делаю отверстие и кладу в форму, гладкой стороной вниз. Если будете выпекать в обычных формах, тогда гладкой стороной вверх, чтобы шапочка была красивой.
Когда тесто поднимется, переношу форму в духовку. И при 180°С выпекаю 35...40 минут. Время выпечки зависит от размера формы, чем меньше форма тем быстрее будет готов кулич.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста. И термометром. Температура внутри готового кулича 92-93°С.
Очень пышное и воздушное тесто, которое тает во рту!
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|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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