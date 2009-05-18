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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Сочный мясной пирог из разряда «гости уже в пути» — делается очень быстро, и тесто тут просто изумительное
✅К готовой крошке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и тщательно все перемешиваем.
✅Затем вливаем кефир и добавляем майонез. Замешиваем плотное тесто. Долго вымешивать его не нужно, как только оно слиплось в единый шар —готово. Убираем тесто в холодильник на время, пока будем готовить начинку.
✅Тесто делим на две неравные части. Из большей части раскатываем них пирога. Этот пирог желательно делать в форме, но можно и без нее. Я кладу пласт в форму, выравниваю бортики.
✅Из второй, меньшей части теста раскатываем чуть более тонкий пласт — закрываем им пирог. Защипываем края.
✅Делаем сверху наколы вилкой по всей поверхности пирога.
✅Сверху смазываем пирог желтком или смесью желтка и одной столовой ложки молока.
✅Теперь рисуем узор с помочью той же вилки. Это, конечно, необязательно, а просто по желанию и для красоты. Сверху немного присыпаем кунжутом (тоже по желанию). Вместо кунжута можно использовать мак.
✅Ставим пирог выпекаться в заранее разогретую духовку.
🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 50 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Пирог готов! Режем его на порционные кусочки и угощаем родных!
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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