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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Один из самых простых рецептов сладкой выпечки к чаю, который я часто готовлю: ванильный пирог с джемом на скорую руку
Это один из самых простых и быстрых ванильных пирогов к чаю. Бисквит воздушный, пористый, а в сочетании с любым джемом получается только вкуснее!
https://www.youtube.com/watch?v=Ub3VpnE_zMc
Разбиваем в миску 1 яйцо, добавляем щепотку соли, 10 г ванильного сахара, 150 г белого сахара, также выливаем 140 мл растительного масла без запаха и миксером соединяем все ингредиенты вместе в течение 1,5-2-х минут.
Затем добавляем 120 г сметаны (у меня жирностью 20%) и снова перемешиваем. Включаем низкую скорость миксера и вливаем 150 мл молока комнатной температуры.
Высыпаем 240 г просеянной муки и 8 г разрыхлителя. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты либо лопаткой, либо миксером, но на самой низкой скорости. Ароматное ванильное тесто готово.
Сверху украшаем кокосовой стружкой или дроблёными орешками. Сразу разрезаем на порционные кусочки и подаём к чаю. Я бы сказала, что это не пирог, а пирожные – очень вкусные, нежные, мягкие и ароматные.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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