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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Один из самых простых рецептов сладкой выпечки к чаю, который я часто готовлю: ванильный пирог с джемом на скорую руку

Пятница, 31 Марта 2023 г. 14:06 + в цитатник
https://dzen.ru/a/ZBxCr-6DKmsH38RI

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Это один из самых простых и быстрых ванильных пирогов к чаю. Бисквит воздушный, пористый, а в сочетании с любым джемом получается только вкуснее!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
яйцо - 1 шт.
соль - щепотка
ванильный сахар - 10 г
сахар - 150 г
растительное масло - 140 мл
сметана (20%) - 120 г
молоко - 150 мл
разрыхлитель - 8 г
мука - 240 г
Дополнительно:
джем - 130 г
абрикосовый сироп/мёд - 4 ст.л.
кокосовая стружка - 20 г
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



https://www.youtube.com/watch?v=Ub3VpnE_zMc

Разбиваем в миску 1 яйцо, добавляем щепотку соли, 10 г ванильного сахара, 150 г белого сахара, также выливаем 140 мл растительного масла без запаха и миксером соединяем все ингредиенты вместе в течение 1,5-2-х минут.


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Затем добавляем 120 г сметаны (у меня жирностью 20%) и снова перемешиваем. Включаем низкую скорость миксера и вливаем 150 мл молока комнатной температуры.


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Высыпаем 240 г просеянной муки и 8 г разрыхлителя. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты либо лопаткой, либо миксером, но на самой низкой скорости. Ароматное ванильное тесто готово.


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Противень размером 30х40 см простилаем бумагой для выпечки так, чтобы были закрыты и бортики. Переливаем тесто, равномерно распределяем его по всей поверхности противня и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
 
Бисквит быстро выпекается, поэтому далеко не отходим. А готовность проверяем деревянной зубочисткой, которая на выходе должна быть сухой и чистой. Достаём из духовки и даём полностью остыть.


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Теперь обрезаем края, чтобы пирог был ровным и красивым. Разрезаем бисквит на 2 коржа и переворачиваем верх дном. Аккуратно снимаем бумагу для выпечки.
 
Бумагу всегда покупайте силиконизированную, к ней никогда ничего не прилипает.
На первый корж выкладываем любой джем (у меня апельсиновый), равномерно размазываем его и кладём сверху второй корж.


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Я пропитываю его абрикосовым сиропом, который беру из варенья собственного производства.
 
Вместо абрикосового сиропа можно взять мёд, но с сиропом мне нравится больше. Получается сочно и не так сладко.


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Сверху украшаем кокосовой стружкой или дроблёными орешками. Сразу разрезаем на порционные кусочки и подаём к чаю. Я бы сказала, что это не пирог, а пирожные – очень вкусные, нежные, мягкие и ароматные.


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Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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