Это один из самых простых и быстрых ванильных пирогов к чаю. Бисквит воздушный, пористый, а в сочетании с любым джемом получается только вкуснее!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

яйцо - 1 шт.

соль - щепотка

ванильный сахар - 10 г

сахар - 150 г

растительное масло - 140 мл

сметана (20%) - 120 г

молоко - 150 мл

разрыхлитель - 8 г

мука - 240 г

Дополнительно:

джем - 130 г

абрикосовый сироп/мёд - 4 ст.л.

кокосовая стружка - 20 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ







https://www.youtube.com/watch?v=Ub3VpnE_zMc

Разбиваем в миску 1 яйцо, добавляем щепотку соли, 10 г ванильного сахара, 150 г белого сахара, также выливаем 140 мл растительного масла без запаха и миксером соединяем все ингредиенты вместе в течение 1,5-2-х минут.





Затем добавляем 120 г сметаны (у меня жирностью 20%) и снова перемешиваем. Включаем низкую скорость миксера и вливаем 150 мл молока комнатной температуры.





Высыпаем 240 г просеянной муки и 8 г разрыхлителя. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты либо лопаткой, либо миксером, но на самой низкой скорости. Ароматное ванильное тесто готово.





Противень размером 30х40 см простилаем бумагой для выпечки так, чтобы были закрыты и бортики. Переливаем тесто, равномерно распределяем его по всей поверхности противня и ставим выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Бисквит быстро выпекается, поэтому далеко не отходим. А готовность проверяем деревянной зубочисткой, которая на выходе должна быть сухой и чистой. Достаём из духовки и даём полностью остыть.





Теперь обрезаем края, чтобы пирог был ровным и красивым. Разрезаем бисквит на 2 коржа и переворачиваем верх дном. Аккуратно снимаем бумагу для выпечки.

Бумагу всегда покупайте силиконизированную, к ней никогда ничего не прилипает.

На первый корж выкладываем любой джем (у меня апельсиновый), равномерно размазываем его и кладём сверху второй корж.





Я пропитываю его абрикосовым сиропом, который беру из варенья собственного производства.

Вместо абрикосового сиропа можно взять мёд, но с сиропом мне нравится больше. Получается сочно и не так сладко.





Сверху украшаем кокосовой стружкой или дроблёными орешками. Сразу разрезаем на порционные кусочки и подаём к чаю. Я бы сказала, что это не пирог, а пирожные – очень вкусные, нежные, мягкие и ароматные.





Приятного чаепития!



