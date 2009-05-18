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Ipola
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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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🌸 Когда гости на пороге. Очень вкусный торт за 15 минут!!!

Понедельник, 20 Марта 2023 г. 14:01 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y6tCmNhB-DtPaRZq

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Когда готовить торт нет времени или лень, выручит как раз такой тортик из печенья! Все, что нам понадобится - немного свободного времени и простейшие ингредиенты! Торт получается вкусным, влажным, сочным.

Ингредиенты:
 
печенье - 350 г
 
сливоч. масло- 300 г
 
орехи любые - 250 г
 
сгущ. молоко - 1 банка
 
какао порошок - 5 ст.л
 
банан - 1 шт
 
шоколад - 100 г
 
раст масло - 1 ст.л.
 
Приготовление.
Печенье измельчаеи до состояния крошки с помощью блендера.
 
Если увас нет блендера, то положите часть печенья в плотный пакет и катайте скалкой по пакету с печеньем, пока не получите однородную крошку.


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Подсушенные на сковороде или в микроволновке орехи измельчаем также блендером или ножом.


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В глубокой миске смешиваем между собой подготовленные сухие ингредиенты.


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Растопить сливочное масло на плите на небольшом огне, добавить сгущеного молока и какао - порошка, хорошо перемешать и выдержать на малом огне минут 5 не переставая помешивать, пока масса не загустеет.
 
В крошку из печенья и орехов добавить теплую сладкую массу, хорошенько перемешать.


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Из этой массы мы и будем формировать тортик. Я использовала сервировочное кольцо и тарелку, бока кольца выстлала пищевой пленкой. Выложить 2/3 массы, утрамбовать с помощью лопатки, при желании добавить измельченный банан, т.к. он отлично сочетается с шоколадной крошкой.


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Затем добавить 1/3 оставшейся массы ,также утрамбовывая. Убрать на холод для схватывания, пока будем готовить глазурь.


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Для приготовления глазури у меня всегда в шкафчике находится плитка горького шоколада .
 
Растопить шоколад, добавить растительное масло для пластичности и глянца глазури. Перемешать.

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Залить торт шоколадом, украсить орехами и можно сразу подавать к столу, т.к. дополнительная пропитка тортику не требуется.

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Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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