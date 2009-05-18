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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Когда гости на пороге. Очень вкусный торт за 15 минут!!!
Когда готовить торт нет времени или лень, выручит как раз такой тортик из печенья! Все, что нам понадобится - немного свободного времени и простейшие ингредиенты! Торт получается вкусным, влажным, сочным.
Подсушенные на сковороде или в микроволновке орехи измельчаем также блендером или ножом.
В глубокой миске смешиваем между собой подготовленные сухие ингредиенты.
Из этой массы мы и будем формировать тортик. Я использовала сервировочное кольцо и тарелку, бока кольца выстлала пищевой пленкой. Выложить 2/3 массы, утрамбовать с помощью лопатки, при желании добавить измельченный банан, т.к. он отлично сочетается с шоколадной крошкой.
Затем добавить 1/3 оставшейся массы ,также утрамбовывая. Убрать на холод для схватывания, пока будем готовить глазурь.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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