Когда готовить торт нет времени или лень, выручит как раз такой тортик из печенья! Все, что нам понадобится - немного свободного времени и простейшие ингредиенты! Торт получается вкусным, влажным, сочным.

Ингредиенты:

печенье - 350 г

сливоч. масло- 300 г

орехи любые - 250 г

сгущ. молоко - 1 банка

какао порошок - 5 ст.л

банан - 1 шт

шоколад - 100 г

раст масло - 1 ст.л.

Приготовление.

Печенье измельчаеи до состояния крошки с помощью блендера. Если увас нет блендера, то положите часть печенья в плотный пакет и катайте скалкой по пакету с печеньем, пока не получите однородную крошку.





Подсушенные на сковороде или в микроволновке орехи измельчаем также блендером или ножом.





В глубокой миске смешиваем между собой подготовленные сухие ингредиенты.





Растопить сливочное масло на плите на небольшом огне, добавить сгущеного молока и какао - порошка, хорошо перемешать и выдержать на малом огне минут 5 не переставая помешивать, пока масса не загустеет.

В крошку из печенья и орехов добавить теплую сладкую массу, хорошенько перемешать.





Из этой массы мы и будем формировать тортик. Я использовала сервировочное кольцо и тарелку, бока кольца выстлала пищевой пленкой. Выложить 2/3 массы, утрамбовать с помощью лопатки, при желании добавить измельченный банан, т.к. он отлично сочетается с шоколадной крошкой.





Затем добавить 1/3 оставшейся массы ,также утрамбовывая. Убрать на холод для схватывания, пока будем готовить глазурь.





Для приготовления глазури у меня всегда в шкафчике находится плитка горького шоколада .

Растопить шоколад, добавить растительное масло для пластичности и глянца глазури. Перемешать.

Залить торт шоколадом, украсить орехами и можно сразу подавать к столу, т.к. дополнительная пропитка тортику не требуется.

Приятного чаепития!



