🌸 Простой и вкусный домашний торт. Готовлю чаще чем Медовик и Наполеон. - (0)
🌸 Простое и вкусное печенье на кефире, с яблочной начинкой. - (0)
🌸 Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно - (0)
🌸 Нежные рогалики мягкие как пух. Сдобная выпечка простой рецепт - (0)
🌸 По выходным частенько пеку шоколадный торт «Мокко»: чем-то он напоминает «Прагу», только как по мне - вкуснее. Делюсь рецептом - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Художник Чан Ён Гил (Jang Yong-gil) - (0)
Родился в 1962 году в Сеуле. Имеет степень бакалавра изящны...
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Самый простой и эффективный рецепт для блестящих и здоровых волос, который состоит всего из одного ингредиента!
Это лечение с использованием красного лука и не имеет никаких плохих побочных эффектов.
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