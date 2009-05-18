Это лечение с использованием красного лука и не имеет никаких плохих побочных эффектов.

Он богат серой, а это стимулирует выработку коллагена, что очень важно для роста волос. Результаты Вы увидите через месяц.

Рецепт!

Натереть 1-2 луковицы и выжать их сок, а затем массировать им волосы, а затем оставить в течение 15 минут.

Вы можете оставить его до получаса, если Вы не спешите. После этого вымойте волосы как обычно.

Для тех, кто сомневается! Рецепт проверен мной неоднократно, Волосы становятся пышнее. Луковый запах смыть очень просто с помощью любимого шампуня. Сначала нанесите на волосы немного соды, промойте, потом вымойте голову обычным способом со своим любимым шампунем.