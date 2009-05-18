Розмарин стимулирует рост локонов и поддерживает их здоровье.

Корица очищает и питает волосяные луковицы, насыщает их кислородом.

Полевой хвощ способствует укреплению локонов, делает их эластичными.

Крапива помогает бороться с поредением волос, перхотью и повышенной жирностью.

Гинкго билоба укрепляет волосы, ускоряет их рост, делает локоны мягкими и блестящими.

Какие специи можно использовать в уходе за кожей и волосами❓

Зная, как та или иная приправа влияет на состояние кожи и волос, их можно использовать при приготовлении самодельных скрабов, масок и кремов.

Наибольшей популярностью пользуются следующие специи:

☘️ 1. Анис. Специю используют для ухода за возрастной и увядающей кожей. После ее применения кожа становится более эластичной и подтянутой.

☘️ 2. Гвоздика. Обладает антисептическим эффектом, отлично укрепляет волосы, ее часто используют для ополаскиваний после мытья головы. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов она положительно влияет на внешний вид кожи и волос.

☘️ 3. Горчица. Улучшает микроциркуляцию в тканях, благодаря чему на лице появляется румянец, уходит бледность. Ускоряет обмен веществ, что положительно сказывается на внешнем виде, кожа становится более упругой и сияющей.

☘️ 4. Имбирь. Универсальная специя, которая обладает омолаживающим, подтягивающим и противовоспалительным эффектом, поэтому она одинаково хорошо подойдет как увядающей, так и жирной коже. Поможет отрегулировать работу сальных желез, очистит поры и избавит от перхоти.

☘️ 5. Кардамон. Улучшает микроциркуляцию, благодаря чему полезные вещества быстрее проникают в кожу. Благодаря этому свойству кардамон усиливает положительный эффект от других ингредиентов в домашней косметике. Специя также обладает омолаживающим эффектом, тонизирует и отбеливает кожу.

☘️ 6. Карри. Приправу используют для ухода за волосами. Специя помогает предотвратить их преждевременное выпадение, борется с сединой, делает волосы более сильными и послушными.

☘️ 7. Корица. Эта специя как нельзя лучше подходит для жирной кожи лица и головы. Она обладает антибактериальным эффектом, быстро очищает поры от загрязнений. После ее использования кожа головы станет меньше жирниться, а темные волосы приобретут более насыщенный оттенок.

☘️ 8. Куркума. Обладает противовоспалительными свойствами, успешно борется с акне, выводит токсины, улучшает цвет лица и помогает избавиться от пигментных пятен. Единственная особенность этой приправы заключается в том, что маски с ней лучше делать на ночь. Она может немного окрасить лицо, потребуется некоторое время, чтобы она полностью смылась.

☘️ 9. Мускатный орех. Содержит большое количество витаминов и микроэлементов, подтягивает, тонизирует и регенерирует дряблую и увядающую кожу. Помогает сделать шрамы менее заметными.

☘️ 10. Розмарин. Отлично зарекомендовал себя в качестве средства по уходу за волосами. Розмарин помогает ускорить их рост, препятствует выпадению, помогает уменьшить количество седых волос. Полезные вещества, содержащиеся в нем, питают кожу головы.

☘️ 11. Фенхель. Помогает чувствительной коже стать менее восприимчивой к внешним раздражителям, избавляет от перхоти и укрепляет волосяные луковицы.

☘️ 12. Черный перец. В нем содержится много железа, кальция, пайперина, витаминов А и Е. Специя помогает разогнать кровь, устраняет усталость и мышечные боли. Его часто используют как компонент для антицеллюлитного скраба.

☘️ 13. Шалфей. Универсальная специя, которая одинаково положительно воздействует на сухую, жирную и увядающую кожу. Избавляет от жирного блеска, устраняет акне, подтягивает кожу, помогает убрать шелушения.

☘️ 14. Шафран. Используют для ухода за жирной кожей. Специя убирает жирный блеск, борется с акне и улучшает обменные процессы в тканях.