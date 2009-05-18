Рецепт простой, но очень вкусный. Мягкие и нежные пирожные «на каждый день». Готовятся быстро, без лишних заморочек, из самых простых продуктов, которые всегда есть дома. Делюсь рецептом.

Ингредиенты:

Яйца – 3 штуки

Сахар – 120 грамм

Ванильный сахар – 8 грамм

Соль – щепотка

Растительное масло – 120 мл

Молоко – 120 мл

Кокосовая стружка – 1 столовая ложка

Мука – 200 грамм

Разрыхлитель – 12 грамм

Для глазури

Молоко – 250 мл

Темный шоколад – 170 грамм

Сливочное масло – 30 грамм

Кокосовая стружка – 100 грамм

Приготовление.

В емкость разбиваем яйца, насыпаем соли, сахара, ванильного сахара и взбиваем миксером.





Добавляем растительного масла и перемешиваем. Добавляем молоко, перемешиваем.





Всыпаем кокосовую стружку и перемешиваем. Добавляем просеянной муки и перемешиваем. Просеиваем разрыхлитель и перемешиваем.





Переливаем в форму 27х18 см и убираем в разогретую до 180 град.духовку – на 35 мин.





Остужаем и нарезаем на 12 частей.





В сотейник кладём сливочное масло, дольки темного шоколада и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растаивания.





Кусочки бисквита окунаем в шоколад и затем обсыпаем кокосовой стружкой. Держим в холодильнике до застывания.





Удачного Вам приготовления!



