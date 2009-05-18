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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 «Пекла вчера, пеку сегодня и завтра буду печь»: мягкие пирожные «на каждый день» (единственный недостаток – всегда мало)

Пятница, 13 Января 2023 г. 14:21 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y71YXgu9XgS4vrQ-

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Рецепт простой, но очень вкусный. Мягкие и нежные пирожные «на каждый день». Готовятся быстро, без лишних заморочек, из самых простых продуктов, которые всегда есть дома. Делюсь рецептом.
Ингредиенты:
Яйца – 3 штуки
Сахар – 120 грамм
Ванильный сахар – 8 грамм
Соль – щепотка
Растительное масло – 120 мл
Молоко – 120 мл
Кокосовая стружка – 1 столовая ложка
Мука – 200 грамм
Разрыхлитель – 12 грамм
Для глазури
 
Молоко – 250 мл
Темный шоколад – 170 грамм
Сливочное масло – 30 грамм
Кокосовая стружка – 100 грамм
Приготовление.
В емкость разбиваем яйца, насыпаем соли, сахара, ванильного сахара и взбиваем миксером.


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Добавляем растительного масла и перемешиваем. Добавляем молоко, перемешиваем.


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Всыпаем кокосовую стружку и перемешиваем. Добавляем просеянной муки и перемешиваем. Просеиваем разрыхлитель и перемешиваем.


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Переливаем в форму 27х18 см и убираем в разогретую до 180 град.духовку – на 35 мин.


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Остужаем и нарезаем на 12 частей.


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В сотейник кладём сливочное масло, дольки темного шоколада и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растаивания.


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Кусочки бисквита окунаем в шоколад и затем обсыпаем кокосовой стружкой. Держим в холодильнике до застывания.


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Удачного Вам приготовления! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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Процитировано 12 раз
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