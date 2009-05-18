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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 «Пекла вчера, пеку сегодня и завтра буду печь»: мягкие пирожные «на каждый день» (единственный недостаток – всегда мало)
Добавляем растительного масла и перемешиваем. Добавляем молоко, перемешиваем.
Всыпаем кокосовую стружку и перемешиваем. Добавляем просеянной муки и перемешиваем. Просеиваем разрыхлитель и перемешиваем.
Переливаем в форму 27х18 см и убираем в разогретую до 180 град.духовку – на 35 мин.
Остужаем и нарезаем на 12 частей.
В сотейник кладём сливочное масло, дольки темного шоколада и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и перемешиваем до растаивания.
Кусочки бисквита окунаем в шоколад и затем обсыпаем кокосовой стружкой. Держим в холодильнике до застывания.
Удачного Вам приготовления!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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